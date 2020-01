LETRAS PROHIBIDAS

Morena en riesgo…

Clemente Zapata M.

En riesgo está Morena/

de férreo canibalismo,/

que lo lanzaría al abismo/

eso sí sería una pena…

Alejandro en frío arranca/

con “ansias de novillero”,/

buscando ser el primero/

puede irse a la barranca…

Los tamaulipecos estaremos bombardeados de interesantes “batallas campales” que protagonizarán algunos cuadros al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

No habrá desperdicio al seguir la huella de quienes se lanzarán con todo, durante el presente año, para apoderarse del control de Morena y con ello llegar a la pepena de las candidaturas.

Apúntelo. El Partido Acción Nacional (PAN) está en una etapa de afiliación para lograr un padrón obeso y con ello tener por el mango el “sartén de las definiciones” para el grupo en el poder.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) está en proceso de “resurrección”, cuyo Mesías, EDGAR MELHEM SALINAS, tendrá que multiplicar el pan y el vino para que alcance a toda la militancia.

Pero Morena, aquí en Tamaulipas, está en un riesgo latente que se irá agudizando hasta no definir la dirigencia en el país y tal vez ni con nueva dirigencia se termine dicho riesgo.

Las “amenazas” en redes sociales de ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, lejos de ser una invitación a la unidad parece ser una “declaración de guerra” hacia el interior de Morena.

Está visto que ROJAS no promueve la concordia y la unidad en el partido que quiere dirigir a nivel nacional y con ello provocará fracturas que resultarían en heridas difíciles de sanar.

Repito. Mientras El PAN está en proceso de afiliación y el PRI en proceso de resurrección, ROJAS está promoviendo el encono dentro y fuera de Morena.

Si lo anterior causa crisis y con ello la lamentable fuga de cuadros de Morena, tanto el PRI como el PAN podrían ser los pescadores del agua tamaulipeca que está revolviendo ROJAS.

Ojalá los morenos no olviden el daño que le hicieron a su partido las “diferencias” entre YEIDKOL POLEVSKY y RICARDO MONREAL, en las pasadas elecciones locales, que dejó números rojos.

Como tampoco los morenos deben olvidar que precisamente ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN es suplente del senador RICARDO MONREAL, es decir está forjado en el mismo yunque.

Algo traman ROJAS y MONREAL en Tamaulipas y sus “seguidores” serán la carne de cañón que alimentará la guerra mediática que emplearán para engordar sus bolsillos y que pondrá en riesgo a Morena… Pendientes…

~~EN OTROS TEMAS.- El dirigente nacional (interino) de lo que queda del Partido de la Revolución Democrática, ÁNGEL ÁVILA ROMERO, asegura que la estrategia del presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de haber recortado el presupuesto, es con la intención de ahogar a las entidades federativas para que éstas se vean en la necesidad de crear o aumentar impuestos para salir con el gasto y así pagar la factura política para el 2021 y los que siguen… Pues si los comentarios de ÁVILA son ciertos, muchos gobernadores tendrán que ingeniárselas para contrarrestar este plan sin afectar a la población y, en una de esas, hasta les saldrían bien las cosas y resultarían ganadores en este juego de vencidas contra la Federación… ¡Ay ojón!

~~¿CAMBIOS EN EL GABINETE? No se puede negar que el 2019 no fue un buen año para la llamada Cuarta Transformación, entiéndase el gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Al menos no salieron las cosas como nos las pintaron y como los morenos las planearon; nos comentan que la inseguridad, el desempleo y la “recesión” son algunas “malas cuentas”. Por ello los sabuesos aseguran que huele a que habrá muy pronto (tal vez en esta semana) un manotazo en el Gabinete presidencial y por ello se anticipan cambio… No se necesita ser vidente para entender que el Gobierno federal no puede seguir operando como hasta hoy lo ha hecho, ya que algunos jefes de Gabinete simplemente han dejado mucho qué desear y otros hasta escándalos grandes le provocaron a la 4T… ¿Quién se va y quién se queda…? ¡Ay nanita!

~~RECONOCEN A PERIODISTAS.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, reconoció, por su Día, el trabajo de los periodistas, de quienes dijo: “Día a día reflejan el sentir de la sociedad y perfilan la historia de los neolaredenses”. El edil convivió el cuatro de enero con la raza de los medios. ¡Enhorabuena!

~~EN LA UAT.- Del seis al diez del presente, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cuyo rector es JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, inicia sus actividades con el proceso de inscripción para dar inicio a las clases el próximo 13 de enero. Tras el receso vacacional, este lunes inicia la actividad administrativa de la Máxima Casa de Estudio en la entidad.

ÁGORA

HABÍA UNA VEZ tres maestros astrólogos que fueron convocados por HERODES, el rey de Judea, para que le dieran razón del nacimiento de un rey; un rey que nunca hizo fortuna en bienes aquí en la tierra porque su reino no era de este mundo… Esos astrólogos fueron guiados por una estrella hasta un establo en Belén (¿o en Nazaret?)… Este seis de enero es un día especial donde se recuerda a esos astrólogos que llevaban mirra, incienso y oro a un niño recién nacido a quien la humanidad conocería como Jesús de Nazaret… La historia no lo cuenta, pero tal vez esos tres astrólogos fueron los primeros cristianos en el Mundo, los primeros en difundir la fe en Cristo y los primeros que creyeron que un recién nacido revolucionaría Nuestro Planeta y cuyas enseñanzas persisten dos mil 20 años después; usted los conoce como los Tres Reyes Magos… Hasta mañana…