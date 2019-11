T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MORENA, ES UN PARTIDO ENDEBLE EN TAMAULIPAS

POR MAS ESFUERZOS y acciones burdas, consumadas por el Senador y ex gobernador zacatecano de ínfima reputación política en su estado RICARDO MONREAL ÁVILA, “MORENA, sigue siendo un partido endeble en Tamaulipas”, porque este organismo político, “no ha crecido en la escala que los morenos tenían previsto”, primero porque acaban de ser objeto de muy aplastante derrota, porque solo obtuvieron una Diputación local de mayoría relativa y además “la mayoría de los regidores Morenos”, asignados como integrantes de cabildos en los Ayuntamientos, “son unos verdaderos agachones y vendidos”. Porque hasta “suculenta compensaciones”, reciben de Presientes Municipales.

PERO ESO no es todo, porque si analizamos de manera profunda el tema de los Diputados Federales de Morena, PT y del desparecido PES, estos, “la verdad, son una vergüenza”, porque, lejos de estar convertidos, “en genuinos defensores de las clases populares” allá en el Congreso de la Unión, se han identificado “como sumisos, serviles y meramente obedientes”, porque quieran o no, tienen que sujetarse o someterse, “a lo que papá grande les diga que hacer”, porque ocho de los 9 legisladores federales tamaulipecos, no pueden darse el lujo de actuar con severidad, en contra de los injustos procederes del Gobierno de la República, “mal llamado” de la cuarta transformación. Y si adoptan “ese deprimente papel político”, tienen razón, porque simplemente, “saben que, esas curules, las ganaron por AMLO y no por ellos”. Y por esta fundamental razón, “tienen que estar al servicio del Presidente y no de los pueblos que ellos, representan”, esa es la cruda realidad.

POR ESTA penosa causa política, les diré que, “los Morenos en Tamaulipas, no han repuntado, ni crecido” y “ni crecerán, como dijo son Teofilito”, porque los Diputados Federales, Senadores y regidores que son de Morena, han llegado a esos espacios político electorales, para obtener beneficios para ellos y no para la gente que, suponemos deberían representar con atingencia y perseverancias, pero sobre todo con dignidad y como nada de eso, se vislumbra en el escenario político tamaulipecos, “la gente ha dejado de creer en Morena”, porque la mismas familias o electores, se han venido convenciendo que, “fue mentira” eso de que, “Morena sería la esperanza de México”.

AQUÍ EN TAMAUALIPAS, hablar de Morena, “es hablar de un partido sin eco y sin fuerza política”, porque simple y llanamente, repito, “los Morenos, están resultando más de lo mismo”, eso que ellos, tanto se mofaban criticando en grado superlativo. Y si en la entidad, MORENA, no ha logrado fortalecerse electoralmente, es porque en sus filas, tienen a contumaces vivales y traidores ex priistas, ex perredistas, ex panistas y de otros partidos y ejemplos de esto que aquí aseveramos son: Héctor Martín Garza González que fue “Diputado de dedazo por el PRD” e inició como priista y nada de eso puede negar este oportunista político reynosense. Y no se diga del Senador Américo Villarreal Anaya que, también militó en el PRI y gracias al tricolor, el hijo del ex gobernador priista, “tuvo cargos públicos” de muy alta envergadura en la Secretaria de Salud en Gobiernos del PRI. E igualmente ocurre con Armando Zertuche Zuani, otro más ex del PRI que, fue Secretario de Economía en Gobiernos del Revolucionario Institucional, del que diremos, “no ha hecho nada bueno en el Congreso por sus representados”.

EN CONSECUENCIA, Morena va decayendo políticamente, porque es un partido plagado de “cartuchos quemados”, provenientes de otros partidos, porque nadie puede negar que, el ahora Senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia, fue señalado con marcado índice de fuego, de ser “un corrupto ex líder minero”, porque la misma gente allá en Coahuila, donde operaba a sus anchas, lo repudian por ser un auténtico cacique sindical, como actualmente lo es, al tener bajo su dominio y control a los obreros de las plantas maquiladoras en la frontera, cuyo detalle fue confirmado en Matamoros.

DE ALEJANDRO ROJAS Díaz Durán identificado por la líder Yeidckol Polevnsky, como “el perro pantorrillero” del Senador Ricardo Monreal, éste, cuantas veces ha venido a Tamaulipas, “HA SIDO PARA AFECTAR MÁS A MORENA”, porque en lugar de ejercer un trabajo de campo y con el protocolo de formalidad política-electoral, Rojas, ha obrado por dirigir toda clase de improperios contra el actual Gobierno panista, pero como nadie le hace caso, porque “se le tilda de loco”, el sujeto de marras, ha tenido que regresarse a México con malos resultados y “con la cola entre las patas”.

POR LO ANTERIOR, queda claro “por qué Morena en Tamaulipas, sigue siendo un partido político endeble”. Y por lo que se visualiza, en el entorno electoral tamaulipeco, Morena, aquí continúa “como los cangrejos”, porque avances, “realmente no se le han visto” y eso, ha sido gracias a la gran gama de vividores que, obviamente, “operan bajo la sombra de Morena”, para verse favorecidos económicamente y no para fortalecer a este organismo político y mientras esto continúe en ese tenor, tengan la certeza que, “MORENA seguirá desmoronándose” en Tamaulipas, como también ya le sucede en otras michas regiones de la geografía nacional. Pues los hechos así lo confirman.

Y HA PROPÓSITO DE “TIPOS TRAMPAS EN MORENA”.

Y PARA VARIAR, “sobre lo mal que anda Morena en Tamaulipas”, es importante señalar que, “el partido Morena, está infestado de “militantes bandidos de sietes suelas”, tal es el caso de un tal JORDY BAZALDUA, un residente de Altamira, el que presume voz en cuello, ser militante cercano al Senador RICARDO MONREAL AVILA y también al JR José Ramón Gómez Leal, traidor ex panista, cuyo individuo, le compró un restaurante en 200 mil pesos a un residente de aquella ciudad, entregándole para la operación de compra-venta un cheque por 100 mil pesos, pero resulta que el documento bancario, no tenía fondos y por lo pronto, ESTE MORENO MALANDRÍN “ya anda en líos con la justicia”. ¿Cómo la ven?….pues con esa clase de gente, que cosa buena puede ofrecer Morena a las familias de Tamaulipas.

POR LO QUE teniendo MORENA, potenciales delincuentes como al que aquí hacemos referencia, eso más hunde a este partido, del que ya dije “sigue cayendo estrepitosamente”, aquí en Tamaulipas, todo porque Morena, la verdad, “no cuenta con gente que tenga a bien fortalecer a ese partido”, pues teniendo sujetos de baja caterva moral, como el aludido, eso por obviedad, refleja y confirma que Morena, de “Ipso Facto” (de hecho) en esta entidad tamaulipeca, “continúa en franco declive político”.

“EDGARDO MELHEM SALINAS, VA SIN BARANDA HACIA EL PRI-TAMAULIPAS”

POR OTRA PARTE, diremos que quien “va sin baranda” hacia la dirigencia del PRI-Tamaulipas, es el ex Diputado Federal y ex delegado de Sedesol Federal EDGARDO MELHEM SALINAS, porque éste, “cuenta con muchos bonos a su favor” y con una muy firme identidad entre la grey tricolor y además, ha dejado huellas de fecundo y creador trabajo político en las filas de su Partido, el Revolucionario Institucional y, aunque hay otros aspirantes, hay quienes apuestan tronchado “cien contra una” que, Edgar, irá a la Presidencia del PRI y Tomás Gloria Requena, ex alcalde de San Fernando, a la Secretaria General. Así es que esto, sin temor a equivocarnos, pronto lo veremos en el escenario político tricolor.

EDGAR MELHEM, es un militante priista “de real hueso colorado”, porque ha llevado a su partido a espacios públicos preponderantes. Incluso en la pasada elección para gobernador, era el más señalado para contender por la gubernatura, pero “los altos mandos del PRI”, decidieron fuera Baltazar Hinojosa Ochoa, quien sufrió la dolorosa derrota, por todos ya conocida.

SIN EMBARGO, el PRI busca reivindicarse y por esta razón, “tiene que ir buscando sus mejores cartas” y Edgar Melhem Salinas, por lo que se vislumbra en el escenario tricolor, es quien mejor encaja, para que sea llevado a la Presidencia Estatal del Partido Revolucionario Institucional y desde luego “echarle toda la carne al asador” para que el PRI, obviamente, “vaya saliendo del hoyanco político” en el que fue sepultado el pasado 2016.

ALISTAN INSTALACIONES PARA FESTEJOS DECEMBRINOS

EL PRESIDENTE Municipal Chucho Nader, acompañado por el Secretario de Servicios Públicos, José Schekaiban, efectuó la supervisión de los trabajos que se desarrollan en el parque metropolitano de la Laguna del Carpintero, previo a los festejos decembrinos a realizarse en este lugar.

EL MANDATARIO estuvo en el espacio donde será instalada la tradicional pista de hielo que cada año facilita el Gobierno del Estado para la diversión e integración de las familias tampiqueñas.

AHÍ, EL JEFE de la comuna resaltó que además de la pista, se tiene un avance considerable en la instalación de la villa navideña, donde productores locales tendrán la oportunidad de ofrecer sus productos y servicios; además del monumental pino navideño y el expreso polar.

“VAMOS AVANZANDO a buen ritmo en la colocación de la infraestructura que albergará los diferentes atractivos que hemos preparado para las familias tampiqueñas, y para los visitantes que arriben a la zona conurbada durante el periodo vacacional de fin de año”, dijo.

Chucho Nader agradeció el respaldo del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, para la instalación de la pista de hielo, que como cada año, contará con un espectáculo de patinaje artístico y de acceso gratuito para todas las familias.

“ESTAMOS organizando una serie de eventos artísticos y culturales en diversos sitios para que la ciudadanía se divierta y pase unas fiestas decembrinas en familia disfrutando de espectáculos de primer nivel”, subrayó.

IMPULSA UAT PROYECTO PARA PRODUCIR HORTALIZAS NUTRACÉUTICAS

LA FACULTAD de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó un curso-taller sobre injerto en hortalizas, en colaboración con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), con la finalidad de iniciar los trabajos para estudiar las denominadas “hortalizas nutracéuticas”.

EL LÍDER DEL Cuerpo Académico Sistema de Producción de Frutales y Hortalizas de la UAT, Dr. Rafael Delgado Martínez, dijo que los trabajos se hacen en vinculación con el Cuerpo Académico Fisiología Hortícola de la UAAAN, y están dirigidos a estudiantes de licenciatura y posgrado.

“SE LES ENSEÑÓ a realizar injertos, los beneficios y sus ventajas. En la parte práctica realizaron los injertos, observando las técnicas que se manejan, los cuidados que se deben de tener, para que el injerto se lleve a buen fin”, indicó.

POR SU PARTE, el expositor del taller, el Dr. Marcelino Cabrera de la Fuente, profesor-investigador del Departamento de Horticultura de la UAAAN y egresado de la FIC-UAT, señaló que el curso de capacitación sobre injerto en hortalizas, ha tenido mucho éxito por la demanda en el tema de producción inocua de alimentos; por la relación con la producción nutracéutica de alimentos; y por el uso sustentable de recurso agua o de suelo.

Por hoy es todo y hasta mañana

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx