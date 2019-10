LA@RED

MORENA HACE SUYAS LAS TRAMPAS Y MAÑAS DEL VIEJO PRI

Rubén Dueñas

Definitivamente Maquiavelo se quedó corto frente a la dirigente nacional de MORENA, Yeidkcol Polevnsky, ya que para dejar fuera de la pelea a sus dos fuertes adversarios por la dirigencia nacional del partido, Mario Delgado Carrillo y Alejandro Rosas Díaz Durán, simplemente dejaron de aparecer ambos en el padrón de militantes registrados en tiempo y forma.

Años atrás la “rasura” del padrón era una de las viejas trampas ó mañas más utilizadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuando querían dejar fuera de la contienda interna a algún priísta adversario non grato: Lo que nos sorprende es que con apenas cinco años de haberle otorgado el INE a MORENA su registro como instituto político, ya este haciendo uso de los mismos vicios y mañas del Partido Revolucionario Institucional.

En lo personal como analistas políticos llegamos a suponer que la llamada Cuarta Transformación (CT), de la que tanto presume el Presidente Andrés Manuel López Obrador, iba a traer formas innovadoras de llevar a cabo la lucha política, pero lo que estamos viendo es que en ese sentido a decir verdad no trae nada nuevo en el morral y le está copiando al Revolucionario Institucional sus estrategias.

La Polevnsky si no tiene mucho de andar en éstas danzas tampoco es nueva como pudiera pensarse en una desconocida, no la dama se le pegó a López Obrador desde que echó a andar el Movimiento de Regeneración Nacional como asociación civil, del cual él era el presidente y ella la secretaria general, eso fue allá por el 2011, por lo que siente protegida del gran jefe.

Ella sabe que de enfrentarse al tú por tú con el diputado y coordinador de la bancada de MORENA en la Cámara Baja, Mario Moreno Carrillo, por la vía de las “encuestas”, no la gana, por lo que viéndose perdida se la está jugando con AMLO borrándolo del padrón oficial del partido, llevándose de paso en su embestida a Alejandro Rojas Días Durán, que le ha hecho la vida de cuadritos en los últimos dos o tres meses, ya que también sueña con la dirigencia nacional de MORENA, como suplente que es del senador y coordinador del partido en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal.

Vaya que si han molestado y mucho al Presidente Andrés Manuel López Obrador los más de 27 mil amparos presentados contra la Ley de Remuneraciones que prohíbe que nadie gane más que él. Lo que deja ver asegurar que pueden ganar legalmente los que presentaron los amparos, pero asegura que “moralmente no son nada, nada, nada”.

De gira por Oaxaca el mandatario nacional hizo un llamado a estar unidos, a nada de odios, ni rencores. “El amor al próximo es lo que debemos llevar a la práctica y perdona. Yo digo olvido nó, perdón sí”.

Está en el aire que con las detenciones del abogado Juan Collado y Rosario Robles, además de la cacería desatada en contra el otrora director general de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, el Presidente Andrés Manuel López Obrador está acorralando al ex presidente Enrique Peña Nieto.

Es cierto que de lejos y de cercas así se ve, pero. pero, pero, creer que la estrategia de López Obrador está encaminada a detener a Peña Nieto, no se las creo “manque” se hinquen, diría mi abue. Creer eso es no saber quien o quienes llevaron a Peña Nieto a la Presidencia de la República y el grupo al que pertenece. Tiene la cara de niño, pero en la lucha por el poder no está solo, que no equivoque Juan Camaney.

Todo apunta a que Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala va a lograr el objetivo de registrar ante el INE el que será su nuevo partido político y que llevará por nombre Mexico Libre. Por lo pronto diéron a conocer que ya superaron los 80 mil afiliados en todo el país y tienen programadas otras 70 asambleas en éste mes de octubre.

“Con ésta tendencia, México libre estaría cumpliendo a finales de éste año con los requisitos establecidos por la autoridad electoral para obtener su registro como nuevo partido político nacional”, dijeron ambos.

Durante la asamblea de ayer domingo los diputados locales de la 64ava Legislatura de Tamaulipas demandaron al Presidente López Obrador liberar los recursos destinados para éste año 2019 al campo tamaulipeco. Fué el diputado del PRI, Florentino Sáenz Cobos, en el que los priístas dejaron clara su inconformidad por las acciones emprendidas a nivel federal, en el destino de los recursos que les corresponden y que ascienden a 352,090.9 millones de pesos

Por el lado del PAN fue el diputado Manuel Canales Bermea el que exigió se reconsideren los apoyos cancelados y otros que redujeron al campo de Tamaulipas y aseguró que “si se continúa éste atropello económico se afectará a Tamaulipas y a México”.

Los victorenses celebraron ayer domingo el 269 aniversario de la fundación de Ciudad Victoria, fue un evento que al igual que en años anteriores se llevó a cabo en la Plaza Hidalgo, en cuyo marco el alcalde Xicoténcatl González Uresti, dijo que “Victoria cuenta con el apoyo de su presidente municipal para trabajar en conjunto y con el apoyo de nuestro gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para continuar sanando a Victoria y sorprendiendo a México con un Tamaulipas nuevo. Dios bendiga a ésta tierra.

Sin embargo como periodistas creemos que para algunos no había nada realmente que celebrar, sobre todo por la pésima actuación el alcalde en funciones, al cual desde dias atrás etiquetaron como el peor alcalde de todo el país, lo que para nosotros es motivo de tristeza al ver como Victoria se viene rezagando en comparación con otros municipios del estado, Tampico, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, cuyos alcaldes no han sido buenos bailadores, pero han cumplido con su función.

Nos están reportando que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) organizó la Segunda Edición de la “Feria Estudiantil del Libro”, evento que se desarrolló de manera itinerante por las Unidades Académicas y Facultades del Campus-Victoria, con la finalidad de promover el hábito de la lectura entre la comunidad estudiantil.

La Feria del Libro, que incluyó en su programación la exposición, venta e intercambio de libros, lectura y voz alta y presentaciones literarias, recorrió las Facultades de Comercio, Derecho, Enfermería y Trabajo Social, concluyendo en la Facultad de Medicina Veterinaria.

El cierre de las actividades contó con la presencia del rector José Andrés Suárez Fernández, quien visitó los estantes de libros frente a la biblioteca de la FM VZ-UAT, donde destacó a los estudiantes la importancia de organizar de manera frecuente éste tipo de eventos que tienen como objetivo fortalecer su formación integral.

Suárez Fernández exhortó a los jóvenes a leer y mantener el contacto con los libros que son fuente de saber y de conocimiento, lo que contribuye, dijo, a que adquieran habilidades y competencias para su formación como buenas personas y buenos profesionales, bien.

E-mail rubenduenas15@hotmal.com

rubend@prodigy.net.mx