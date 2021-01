T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MORENA IRÁ A ELECCIÓN 2021 CON PUROS TRAIDORES…!

X.-Por ejemplo: ¿de qué partidos proceden los Diputados Federales Morenos de Tamaulipas?

POR MAS que Mario Delegado Carrillo, Presidente Nacional de Morena y “el padrino de éste”, ex gobernador (corrupto y venal) Senador Ricardo Monreal Ávila, digan, expresen, o patenticen que, “Morena competirá con candidatos con los mejores perfiles”, esto ha provocado “la carcajada batiente” del contexto nacional ciudadano, porque de todos es conocido que el Partido Morena, en primer lugar, “no cuenta con una cimentada estructura electoral”, porque simple y llanamente, “es un organismo político plagado de puros traidores” y, “con traidores” que provienen del PRI, PAN, PRD y de otros partidos, ira a la elección del 6 de junio de este naciente año 2021. Esa es la cruda realidad. Y por ende, “están destinado a la tumba política”. Y sino pues el tiempo es el que, “OS DARÁ LA RAZÓN”.

EN SEGUNDO término, podremos decirles que, “la gran mayoría de los actuales Senadores y Diputados Federales de Morena de Tamaulipas y de otras partes de México, son individuos que se han echado “a la hamaca” (holgazanería) porque estos, lejos de ponerse a trabajar y proyectar acciones de real bienestar social para las gentes de los estados y distritos que dicen representar, se dedicaron a hacer lo que el Gobierno de la 4-T les ha ordenado. A lo que están obligados. Porque estos señores, naturalmente, “ganaron por el efecto AMLO” y no por ellos.

POR EJEMPLO en Tamaulipas, tenemos al Senador Américo Villarreal Anaya que, procede del PRI, incluso su respetable padre (qepd), fue gobernador de este partido y desde el PRI, el Senador se ha visto favorecido política y económicamente. Eso, no podría negarlo, (porque ha ocupado otros cargos públicos), otra persona beneficiada es la Senadora porteña Martha Covarrubias. Ambos, hasta la fecha no han hecho el papel preponderante que dijeron harían por los tamaulipecos. Porque tanto Américo, como Olga, “se han colgado de la imagen de AMLO”, pero de trabajo nada. Y aun así, Américo anda pavoneándose como viable prospecto a Gobernador en el 2022. ¿Serán buenos perfiles? Alguien me dijo por ahí, “No, son buenos pal-columpio”.

Y SI MARIO Delegado y Ricardo Monreal, insisten que, “irán con los mejores perfiles en esta inminente elección”, desde ahora ya están mintiendo, porque: “los Diputados Federales, los que dijeron que “Juntos Haremos Historia”, simplemente, no han trabajado, luciéndose solo en redes sociales (alucinados, tirando rollo) porque es lo único que saben hacer, pero de trabajo fecundo y creador, cero. Porque (en lo particular), no han cumplido con las miles de promesas que hicieron a la gente, cuando anduvieron en campaña. Y por ello les pregunto: ¿Podrían demostrar lo contrario?

Y SI LOS INEFICIENTES e inservibles Diputados Federales de MORENA, PES y PT, han solicitado “ir por la reelección” esto confirma entonces que, “Morena, no irá con los mejores perfiles para disputar las 9 Diputaciones Federales” de Tamaulipas, como lo anuncian el Senador Ricardo Monreal y el líder nacional Moreno Mario Delgado, los que obviamente, ESTÁN MINTIENDO. Porque a ciencia cierta y ejemplos: Armando Zertuche y Olga Juliana Elizondo (en Reynosa), “el Calabazo” Héctor Joel Villegas (en Río Bravo) y Adriana Lozano (en Matamoros), no han hecho algo de bien para la gente que dicen representar. Esa es la verdad.

DECIMOS ESTO porque los señalados “son los mismos oportunistas y baquetones” que en dos años, “se han dedicado al provecho personal y no al beneficio colectivo”. Más claro ni el agua. Y si hacemos alusión a este análisis, no es por favorecer al PRI, PAN, PRD o cualquier otro partido, “sino porque es la crudísima realidad” y si no pues que, frente a la gente que los eligió, los Diputados Federales referidos, demuestren lo contrario. Y les damos el derecho de réplica.

EN EL SUR de Tamaulipas, ocurre lo mismo, porque los Diputados Federales Erasmo González Robledo (de Altamira-Madero) “éste por ser marioneta de Monreal y Delgado”, tiene muy buena comisión en el Congreso de la Unión, “pero de trabajo de campo, nada”. Pues gente de su Distrito, durante la visita que hicimos la semana pasada a la zona conurbada, (nos hizo saber) que, éste irresponsable Diputado, ya no regresó ante el contexto ciudadano que lo eligió. Y esto, sin lugar a dudas, como en los demás casos, (generará que el pueblos les cobre la factura) en la próxima elección del 6 de junio.

Y DE LA Diputada Federal Morena por Tampico Olga Sosa, ésta igual que el resto de sus colegas, “se la ha llevado de pechito”, sin hacer nada favorable para quienes le dieron el voto. Sin olvidar que la Diputada Nohemí Alemán Hernández de Reynosa, (tendrá que buscar un nuevo espacio), porque Morena, hasta el momento, no la ha contemplado para participar como candidata a un nuevo cargo, en la elección que tenemos en puerta,

Y PESE A QUE MORENA, ya definió que, “sus diputados federales irán por la reelección”, estos, no son los mejores perfiles, como lo aducen Monreal y Delegado. Porque a juicio propio y de mucha gente que hemos abordado, no son más que, “auténticos busca-chambas” y van bien, hasta el momento, porque al menos ya tienen la asignación a la reelección, pero de que, “sean candidatos a que ganen o triunfen”, “hay una enorme distancia”, porque este grupo de gandallas, nunca han estado en el ánimo de la gente y si ganaron la vez pasada, como ya lo dije “fue por el efecto AMLO”.

INCLUSO, “hay quienes apuestan tronchado” que, MORENA, para la siguiente legislatura “YA NO SERÁ EL PARTIDO, AMO Y SEÑOR DE LAS MAYORÍAS”, en el Congreso de la Unión, como lo soslayan, Porque Morena, no es, ni ha sido la esperanza de México, al contrario, ha decepcionado a las y los mexicanos, eso ha quedado comprobado. Recordándose que, todo tiene un ciclo como las plantas que “nacen, crecen de reproducen y mueren” y Morena, para esta elección de no ganar como lo vaticinan Monreal y Delgado, se irá “al despeñadero” como lo decía AMLO, cuando se refería a que ENRIQUE PEÑA NIETO, llevaba al desorden social y al precipicio político, al país.

HAY QUE hacer hincapié para recordar finalmente que, Morena, es un partido “conformado por políticos bandidos” que fueron fieles integrantes de los partidos que ellos tanto critican, por ejemplo: de donde proceden Manuel Bartlet Díaz, Napoleón Gómez Urrutia, el mismo Senador Ricardo Monreal Ávila, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y algunos gobernadores como el de puebla Miguel Barbosa Huerta, de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, “el pantorrillero” Alejandro Rojas Díaz Durán y no se digan los actuales diputados federales de Tamaulipas, Zertuche, Olga Juliana, Adriana, Erasmo González, Nohemí Alemán, Olga Sosa y otros muchos políticos que, en un marco de cinismo, “se mofan diciendo que son honestos, transparentes e incorruptibles”, ¡SI COMO NO!, porque en la realidad: son más de lo mismo”, es decir: CURTIDOS DELINCUENTES DE CUELLO BLANCO. O sea: Puros traidores y convenencieros ¿O NO?.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]