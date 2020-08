EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Morena, la otra Babel

La encarnizada lucha contrarreloj por la dirigencia nacional del partido del Presidente, convirtió al movimiento obradorista en otra Babel.

Así, mientras el Consejo Nacional considera un absurdo irse por encuestas abiertas para elegir al próximo presidente del partido, por otro lado el todavía líder de la Cámara de diputados, MARIO DELGADO, a quien todos excepto sus seguidores visualizan como beneficiario de un “dedazo” presidencial, trae una alegre campaña de posicionamiento, matracas y batucada de por medio, allá por la tierra del Presidente.

Paralelamente, acá en Tamaulipas la gente (que se dice) cercana al presidente del Senado RICARDO MONREAL ÁVILA, se mueve a la velocidad de la luz rumbo al 2021 –con ‘tirada’ al 2022–, con el añadido de que el ex gobernador de Zacatecas trae una baraja muy diversa, pues mientras por un lado RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA ‘pica piedra’ con sus paisas bajo sus auspicios, otro que no deja de moverse es su suplente, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, quien amenaza a los tamaulipecos con convertirse en su gobernador.

Por su lado, el reynosense HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ todavía mueve una patita y el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, con una excepcional disciplina institucional, ahí está, como un eficaz recurso potencial disponible para lo que se ofrezca… quien quite y con él se repita la historia que escribió su papá en 1984, cuando al cuarto para las 12 recibió la notificación presidencial de venirse a radicar con todo y familia a Tamaulipas.

Y cada cual traen sus propias corrientes: los pupilos de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, por cierto, ya iniciaron diálogos municipales de alianza en la zona norte, declinaciones de por medio, mientras que por el lado de MARIO DELGADO, es muy notorio que en el sur, ERASMO GONZÁLEZ, presidente de la influyente Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de diputados, ya empieza a visualizarse dentro del Cubilete para la Sucesión Tamaulipas 2022.

Lo mismo ocurre pero en menor nivel con OLGA SOSA RUIZ en Tampico; ARMANDO ZERTUCHE en Reynosa, donde ya corre la voz de que con MARIO en el liderazgo de Morena, él “la tiene hecha”.

Lo cual ocurre también con HÉCTOR ‘El Calabazo’ VILLEGAS en Río Bravo y la diputada ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ, en Matamoros.

CABEZA NO CEDE LA PLAZA

De otro lado, deje compartirle que el discurso del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y su respuesta a la prensa durante la visita del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, fue lo que quienes lo conoce, esperaban: un posicionamiento vigoroso y contundente –pero no por eso irrespetuoso de la investidura presidencial–, frente al acoso y vulgar golpeteo por parte de personajitos que buscan notoriedad en las filas del partido del presidente, como una forma de escalar posiciones en Morena.

El gobernador CABEZA DE VACA tocó una fibra muy sensible del Presidente LÓPEZ OBRADOR, al recordarle sus tiempos de perseguido político, cuando incluso la ira presidencial promovió su desafuero y lo puso a un paso de las rejas.

El símil debió operar una reacción en el Presidente, pues el golpeteo de los adversarios del gobernante tamaulipeco cesó como por ensalmo.

En términos generales, la visita del Presidente fue por demás provechosa para Tamaulipas, pues el Ejecutivo federal no solo entregó obras por más de 1,500 millones de pesos en la frontera, sino que examinó los avances en materia del esfuerzo institucional contra la crisis sanitaria, y el proyecto para reforzar la recuperación económica.

… Que en Tamaulipas ya arrancó.

En otro tema, le participo que los ponentes del Foro Construyamos la Agenda del Futuro, Ideas y Acciones por Baja California, reconocieron la participación de la Alcaldesa de Reynosa, Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, por la atención de su gobierno en materia de salud por la pandemia de COVID 19.

«Para lograr un sistema integrado de Salud, no sólo se necesita una pluma, se logra teniendo recursos, tecnología, infraestructura y por supuesto modificaciones importantes en la Ley», dijo la Presidente Municipal al iniciar su exposición en el Foro nacional, llevado a cabo de forma virtual, con centro de proyección en Baja California.

La Doctora MAKI ORTIZ expuso tres premisas para lograr un Sistema Universal de Salud:

1.- NIVEL ADECUADO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD. Garantizar un nivel adecuado de inversión pública en los sistemas sanitarios, por parte de la Federación. Los países que más han avanzado a la cobertura universal tienen un gasto del 6%, o más del PIB.

2.- INTEGRACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSAL DE SALUD. Que el Gobierno tenga Cobertura, ofrezca Calidad y sea sujeto de Evaluacion. Se modernize con Expediente Clínico Electrónico, Padrón Universal, creación de Medios de Identificación, Guías de Práctica Clínica, entre otras acciones integrales.

3.- HACER LAS MODIFICACIONES CONCERNIENTES A LA CONSTITUCIÓN, A LAS LEYES GENERALES DE SALUD, IMSS, ISSSTE, INSABI Y OTRAS. Creación de una Ley del Sistema Nacional de Salud Universal, con las reformas constitucionales necesarias en la Ley del IMSS e ISSSTE, Ley General de Salud, Ley de Coordinación Fiscal, Ley Federal del Presupuesto y los Reglamentos respectivos.

La Alcaldesa MAKI ORTIZ también expuso los alcances del Fondo de Apoyo a Contingencia Sanitaria, creado por su Gobierno, que con 65 Millones de Pesos, atiende en todos los frentes la pandemia por COVID-19, para proteger la salud y la vida de los reynosenses.

El Foro Construyendo la Agenda del Futuro, fue organizado por el Dr. CARLOS ASTORGA, ex Secretario de Salud de Baja California y Director de la Fundación Rafael Preciado, con la colaboración de ENRIQUE MÉNDEZ JUÁREZ, ex Presidente del Congreso del Estado de Baja California.

Y entre los destacados participantes: el Diputado Federal, Dr. HÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA, ex Secretario de Salud de Guanajuato; el Dr. FRANCISCO VERA, ex Secretario de Salud de Baja California, el Dr. ABRAHAM SÁNCHEZ, ex Presidente de la Federación de Médicos de Baja California.

«El Foro es una búsqueda de una agenda de la sociedad en general», aseguró el Dr. HÉCTOR RIVERA VALENZUELA, ex Director de la Facultad de Medicina de la UABC.

MAKI, AGRADECE A AMLO

Vuelvo a la gira presidencial para mencionar que la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, agradeció al Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR la construcción de más de 20 obras derivadas del Programa de Mejoramiento Urbano de Reynosa, que en esta ciudad tiene un espectacular alcance al ser nueva infraestructura que promueve un mejor nivel de vida para las familias.

Al agradecer la visita del mandatario nacional, la Alcaldesa dijo al Presidente: «Nada da mejores resultados que trabajar con respeto y en acuerdo por el bien común».

Por su parte el Presidente LÓPEZ OBRADOR manifestó su disposición por seguir trabajando en coordinación con la Doctora MAKI ORTIZ, a quien consideró una extraordinaria funcionaria pública y muy buena Presidenta Municipal.

Todas las obras fueron supervisadas por la Alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ y el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal, ROMÁN G. MEYER FALCÓN, en visitas periódicas con las que confirmaron la calidad de su construcción.

En Matamoros, entre tanto, este lunes es el último día para que los contribuyentes del impuesto predial paguen el gravamen y reciban el descuento del 100 por ciento de los recargos, tal como lo autorizó el Cabildo en apoyo de todos los sectores de la ciudad afectados por la pandemia por COVID-19.

El segundo síndico, ISIDRO JESÚS VARGAS FERNÁNDEZ, secretario en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público en el Cabildo explicó que los integrantes del Ayuntamiento autorizaron la condonación del 100 por ciento de los recargos a los contribuyentes que realizaran su pago durante el mes de agosto.

Al ser este lunes el último día del mes, también concluye la vigencia de la citada condonación, sin embargo añadió, para quienes no pudiera pagar este día, lo podrán hacer durante el mes de septiembre con la bonificación de los recargos en un 90 por ciento.

De acuerdo a los antecedentes presentados por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público, se estableció que la condonación de los recargos del 100 por ciento en agosto y 90 por ciento en septiembre, obedece a que una considerable cantidad de matamorenses fueron afectados por la pandemia.

En ese sentido, el Gobierno Municipal de Matamoros invita a los contribuyentes del predial a que este lunes aprovechen el descuento del 100 por ciento de los recargos, pagando en las cajas recaudadoras de la tesorería municipal en horario de 8:00 a 16:00 horas.

De otro lado, le comparto que en Nuevo Laredo, en seguimiento al compromiso que hizo con habitantes de la colonia Villas de San Miguel, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS constató el avance de la repavimentación con concreto hidráulico de la calle Santa Esperanza.

«Yo lo dije, no me voy a salir de Villas de San Miguel hasta dejar importantes avances, cambiarla, dejarle calles nuevas, escuelas nuevas, puentes nuevos, para cumplirle a la gente de Nuevo Laredo, particularmente a los habitantes de este fraccionamiento, de esta manera demostramos que aquí hacemos las cosas bien», afirmó el alcalde.

Destacó que se lleva un avance considerable en la renovación del sector, sin embargo aún falta mucho camino por recorrer, por lo cual se continuará trabajando en la pavimentación de esta colonia.

La obra incluye trazo y nivelación para pavimentación y guarniciones, corte de caja, juntas de construcción, concreto para pavimento, guarniciones, banquetas, tomas domiciliarias, descargas domiciliarias, renivelación de pozos de visita y de cajas de válvulas, señalización vial vertical y horizontal.

El secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, JAIME RUÍZ RENDÓN y el director de Obras Públicas, LUIS LAURO GONZÁLEZ, acompañaron al alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR en el recorrido.

OBISPO BENDICE MERCADO

Mientras que en Tampico, el Obispo de la Diócesis, Monseñor JOSÉ ARMANDO ÁLVAREZ CANO encabezó este domingo la ceremonia de bendición de las instalaciones del nuevo mercado municipal, el cual ha ido paulatinamente operando en los últimos días con la instalación programada de los diferentes locatarios.

Al acto asistió el Presidente Municipal CHUCHO NADER, acompañado de su esposa, AÍDA FÉRES de NADER, Presidenta del Sistema DIF y la Diputada Local ROSA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA, así como miembros del Cabildo y funcionarios de la administración municipal.

Tras la ceremonia religiosa, el Jefe edilicio destacó la importancia del nuevo Mercado para el desarrollo y la reactivación económica del municipio y resaltó el invaluable apoyo del Gobernador del Estado para concretar uno de los proyectos largamente anhelados por los comerciantes y la ciudadanía.

“Gracias al apoyo del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, los tampiqueños y todos los ciudadanos del sur de Tamaulipas contamos con el mercado más moderno del país; y sin duda hoy es un día muy especial, particularmente para los comerciantes y locatarios pues el Obispo de nuestra Diócesis, Monseñor JOSÉ ARMANDO ÁLVAREZ CANO ha venido a bendecir estas hermosas instalaciones que, estamos seguros, serán factor de desarrollo económico de toda la región huasteca”, expresó.

REYNOSA: ¿ALIANZA ENTRE MORENOS?

No ha trascendido todavía al ámbito oficial, pero tenemos entendido que ya se dieron los primeros acercamientos entre dos potenciales aspirantes a candidato de Morena a la alcaldía de Reynosa, pero no hay que perder de vista que ya saltó a la palestra un azul muy bien posicionado como para ganar la Sucesión Municipal Reynosa 2021.

En relación a los aspirantes de Morena, sabemos que uno ya trae bastante terreno recorrido, mientras que otro avanza tímidamente hacia la búsqueda de su proyecto, aunque a juicio de quienes lo han escuchado, parece no estar convencido de su propio proyecto, aunque trae operadores trabajando en territorio.

Sabemos que ya han celebrado diálogos de acercamiento, pero ninguno de los dos ha cedido terreno, pues estarían dispuestos a concretar una alianza política de cara a la elección municipal del 2021, siempre y cuando el de enfrente ceda la candidatura.

¿Y sabe usted cuándo se van a poner de acuerdo?

Por último, en continuidad a las acciones de vinculación impulsadas por el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) y la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT), firmaron un convenio específico de colaboración.

El acuerdo establece las bases y mecanismos específicos de colaboración para llevar a cabo actividades de Servicio Social, Prácticas Pre profesionales y Profesionales de los estudiantes de las carreras de Psicología, Trabajo Social y Nutrición de la UATSCDH, así como de los alumnos de la USJT, con la finalidad de fortalecer sus conocimientos adquiridos en el aula.

El evento se realizó en la modalidad virtual, y en las instalaciones de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, estuvo presente el Director del plantel, Mtro. CÉSAR CARRANZA AVELDAÑO, acompañado por la Dra. GUILLERMINA DE LA CRUZ JIMÉNEZ GODÍNEZ, Secretaria Académica; y la Mtra. SANDRA LORENA ORTIZ MALDONADO; Responsable del Departamento de Extensión y Vinculación.

En la transmisión del enlace, estuvieron en la sede de la Universidad de Seguridad y Justicia, el Rector de esta institución, Mtro. JESÚS ANTONIO LARA MATA; la Lic. LOURDES ANADELIA GARCÍA GIL, Directora Académica; la Dra. ANA MAGDALENA PÉREZ HERNÁNDEZ; encargada del departamento de vinculación y el Lic. ULISES RAMÍREZ TOVAR, Subdirector de Profesionalización de la USJT.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.