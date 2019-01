PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< MORENA le cierra el paso a advenedizos

< La campaña contra Loret de Mola

< 40 mil universitarios regresan a clases

1.- En la selección de candidatos para los comicios del próximo 2 de junio MORENA le cierra el paso a advenedizos, ya que “tendrán mano” quienes estén inscritos en el padrón de los “Protagonistas del Cambio Verdadero” y esto tiene fecha, dicho registro debió de ocurrir antes del 27 de noviembre del 2017. Aquellos que firmaron el “Pacto por la paz y prosperidad del pueblo mexicano” en un evento celebrado en Cd. Victoria, en esa ocasión destacaron los nombres de Felipe Garza Narváez y Américo Villarreal entre los firmantes.

Porque en 2018 cuando empezó a observarse el crecimiento de Andrés Manuel López Obrador rumbo a la Presidencia hubo un crecimiento acelerado por sumarse al movimiento.

Quizá Usted recuerde que el 10 de junio de 2017, López Obrador visitó Cd. Victoria donde se firmó el referido pacto, como prueba de lealtad y de identificación en su proyecto de gobierno.

Por lo pronto MORENA ya emitió la convocatoria para el registro de aspirantes a candidatos(as) a diputados de mayoría relativa cuyo procedimiento empezará el 11 de febrero y 7 días después, darán a conocer quiénes pasaron el filtro, pero aun estarán por definirse los que hubieran resultado favorecidos con una candidatura.

Además se aclara que la Comisión Nacional de Elecciones será la responsable de valorar el perfil de los candidatos y posteriormente valorará el perfil político que más convenga al partido para designarlo como candidato.

Lo anterior es “con el propósito de seleccionar al candidato idóneo para fortalecer la estrategia política electoral de Morena en el Estado de Tamaulipas”.

La cuestión es que la lupa morenista está afinada para detectar y rechazar a quienes tengan intereses personales y no el bien común.

La versión oficial del partido guinda es que la Comisión Nacional de Elecciones conformada para esta ocasión, tendrá a su cargo la valoración de los perfiles de los candidatos para elegir a los 11 hombres y 11 mujeres que representen dignamente a Morena y a sus principios, para hacerlos sus candidatos.

En cuanto a las candidaturas plurinominales el 18 de febrero podrán registrarse los aspirantes. Es de suponer que quienes lo hagan son los que deben sentirse con algún mérito, quizá los candidatos perdedores o quienes operaron en los municipios grandes.

Sin embargo en lo personal tengo mis dudas, porque si efectivamente quieren ganar los comicios, lo más probable es que jueguen con candidatos que tienen un capital político, aunque provengan de otros partidos o sean figuras ciudadanas. Veremos y diremos.

2.- Frente al desabasto de gasolina que pega fuerte en varios estados y que ya empezó a sentirse en Tamaulipas, hay que asumir con responsabilidad este horizonte que amenaza con recrudecerse, utilizar los vehículos para lo estrictamente indispensable porque nos podemos ver en circunstancias similares a las que están sufriendo en Jalisco, Guanajuato y la Cd. de México y otras entidades.

Los trabajos que vienen realizando en los ductos para desconectarlos del sistema de succión clandestino no es rápido y como ya hizo crisis en la economía de las entidades inicialmente afectadas, podemos esperar que se resten pipas en zonas hasta ahora no afectadas (que es nuestro caso), para utilizar ese transporte en abastecer los puntos geográficos hasta ahora afectados y calmar en alguna medida el descontento social que amenaza con desbordarse.

No podemos esperar que la autoridad federal nos organice, ni que nos lo advierta, no lo hizo en un principio para no alertar a los huachicoleros, pero ahora tampoco lo intenta. Lo único que nos ha dicho el Presidente López Obrador es que no dará marcha atrás.

La semana que inicia este lunes demandará más combustible al iniciar clases las universidades e instituciones de educación superior tanto privadas como públicas. Movilización de maestros y alumnos, aunque una parte del personal administrativo ya estaba en activo desde el día 7.

En fin, la cuestión es que la solución a este problema no será ni rápida, ni fácil.

Mientras tanto la guerra de los “memes” está imparable. El tema del desabasto predomina en las columnas políticas de la prensa nacional y lo más que se les ha ocurrido es armar una campaña contra Carlos Loret de Mola, con acusaciones relacionadas con la propiedad de varias gasolineras y otras lindezas que no repetimos, porque primero habrá que probarla la autenticidad de los señalamientos. Supuestamente la revista Proceso publicará este tema, pero haberlo anunciado puede cambiar el rumbo de las cosas.

La columna de Loret de Mola de este fin de semana aborda el tema del desabasto, lo hace con prudencia y no dice nada extraordinario, es decir ni más ni menos de lo que todos los medios han difundido.

Este domingo la radio y televisión trasmitieron escenas de las enormes colas, entrevistas con los propietarios de vehículos, nadie está contra el combate del robo de combustible, pero no pueden dejar de informar sobre el desabasto y su impacto, incluyendo los camiones recolectores de basura de la Cd. de México, varados haciendo cola para obtener combustible. Desde luego la cobertura incluyó los estados que han sido protagonistas en la estrategia contra el huachicoleo.

Ya que hablamos de la revista Proceso, en su último número aparece una carta de Julio Scherer Ibarra en la que da a conocer su decisión de separarse del Consejo de Administración de la casa editora que fundó su padre, Don Julio Scherer García, puesto que ahora ocupará una de sus hermanas para representar los intereses de la familia.

3.- Estudiantes de todos los planteles de la UAT en la entidad retornan este lunes a las aulas, asimismo 3 mil catedráticos también. En ese marco de circunstancias el rector Andrés Suárez Fernández reiteró el compromiso de la institución por brindar una educación de calidad, para lo cual cuenta con personal docente de alto nivel y el entusiasmo y responsabilidad tanto de los profesores como de los alumnos.

Particularmente el rector manifestó su complacencia por dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, dijo que son recibidos con los brazos abiertos y grandes expectativas sobre su contribución para mantener y superar los indicadores de calidad de la institución.

“Sean bienvenidos esta es su casa, su Universidad, queremos que la vayan sintiendo y los invito a que aprovechen la valiosa oportunidad de hacer estudios de nivel superior”.

Suárez Fernández se refirió al nuevo ciclo escolar y a sus metas, mismas que tendrán seguimiento desde la Rectoría, cada programa, cada proyecto de los diferentes planteles, tanto de licenciaturas, como de posgrado. Todo ello plasmado en el Plan de Desarrollo de la Casa de Estudios, donde están puntualizados objetivos y acciones de cada una de las dependencias universitarias.

Inicia así la Universidad como renovados bríos y nuevos retos en una nueva realidad económica instruida desde la autoridad educativa federal.