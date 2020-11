PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Morena no le hace fuchi a minipartidos

< Influirán los Calderón en elección 2021

< Tamaulipas 3er lugar en inversión extranjera

1.- Al formalizar Morena su coalición con lo poco que queda de Nueva Alianza en el país, está claro que el partido de la 4ª T, está dispuesto a sumar todas las corrientes políticas por menores que sean, de esta manera reconoce que no hay aliado pequeño, porque el instituto político fundado por Elba Esther Gordillo, y que hoy ya no tiene ningún vínculo con la maestra, carece de registro nacional y en 15 entidades, además, no es precisamente competitivo en los 17 estados restantes donde conserva registro.

La llamada Fuerza Turquesa tampoco personifica en este momento un aliado en el Congreso de la Unión, donde no tiene representación alguna en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República.

La contribución de Nueva Alianza quizá está en su militancia, de la que tiene un registro de 240 mil en los 17 estados donde conserva registro y 280 mil en las 15 entidades restantes, sin registro pero con activismo.

La cuestión es que en 2021 tendremos la más cerrada de las luchas en un escenario inédito. Morena va a enfrentar a partido estructurados, con adoctrinamiento y además con historia que les permite dar solidez a sus ideas, es el caso del PAN y del PRI, aunque en el caso del Tricolor existen dudas si será un competidor auténtico o doblará la cerviz ante las amenazas que hay sobre algunos de sus militantes distinguidos.

Por su parte Morena no ha logrado estructurarse como partido, ni bajar a su adoctrinamiento más allá de los círculos cercanos al poder guinda.

Pero además la organización México Libre que comandan Felipe Calderón y Margarita Zavala, participará sumándose a los partidos o candidatos independientes que prefieran.

Las evaluaciones previas a los días en que le negaron el registro como partido, ubicaron a esa corriente con un 10 % de aprobación a nivel nacional, un puntaje que unido a un buen candidato puede darle un “bajón” a los partidos bien establecidos, quizá no tendrá muchas victorias electorales, pero de que influirá en los resultados al restar votos a los partidos vigentes, sin duda lo hará.

La negación de registro a México Libre como partido, lo victimiza y lo beneficia ante un sector de la opinión pública que busca una real oposición. Por lo pronto la señora Zavala está en pláticas con las cúpulas del PRI y PAN nacional, aunque celebrará acuerdos locales por estado, es decir en una entidad puede ir con el albiazul y en otro con el Tricolor, o cualquier otro partido siempre que su candidato reúna cualidades que lo identifiquen con su movimiento.

En el caso de Tamaulipas es factible esa alianza. No hemos olvidado que el PAN declaró que no iría en coalición electoral con ningún partido, y México Libre no lo es.

2.- La ley contempla la participación de diferentes clases de agrupaciones durante las elecciones, de hecho el PRI llegó a tener hasta más de 100, por ejemplo el INCOPSE que son los contadores, la de los agrónomos, de hecho lo que fue el ANFER, hoy OMNPRI se incorporaron bajo esa figura, igual que la organización juvenil y luego estos institutos se convirtieron en importantes pilares junto con los tres sectores fundamentales, obrero, campesino y popular.

Hoy estamos frente a una corriente política con raíces panistas, los Calderón renunciaron a Acción Nacional porque en algún momento no estuvieron de acuerdo con Ricardo Anaya, y en fecha reciente Marko Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, hizo pública invitación para que regresaran al PAN.

Pero déjeme decirle que hay cuando menos unas cinco agrupaciones nacionales identificadas con Morena, que no lograron cubrir los requisitos para registrarse como partido. No son tan conocidas como México Libre, pero tienen vigencia en varios estados y la Cd. de México y podrán practicar activismo político y seguramente lo harán a favor del partido guinda.

Como Usted puede apreciar el escenario es inédito y los resultados finales son impredecibles, pero a partir de enero ya con candidatos podremos evaluar los posicionamientos rumbo al 6 de junio de 2021.

3.- Dentro del horizonte económico que nos ha dejado la pandemia, es buena la noticia que este jueves dio a conocer el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, referente a la Inversión Extranjera Directa (IED) para Tamaulipas captada durante los tres primeros trimestres del año, es decir hasta septiembre lo cual vendrá a aminorar la crisis económica, además de derivar en atención para la salud.

Lo anterior representa una captación de inversión extranjera superior a los 243 millones de dólares y ubica a Tamaulipas en el tercer lugar nacional del país con mayor IED, eso en un marco nacional donde hay una disminución de 19.5 %.

Por otro lado a través de su cuenta de Twitter, García Cabeza de Vaca dejó asentado que “el empuje de los sectores productivos, la confianza de los inversionistas y la política económica del gobierno estatal permitieron que los años de 2017, 2018 y 2019 se registrara tres de los cuatro récords históricos de Inversión Extranjera Directa en Tamaulipas de los últimos 20 años”.

Los estados que lograron mayor captación que nuestra entidad son la Cd. de México y Nuevo León.

Otro punto dado a conocer por el mandatario es en el tema de Bienestar Social, donde el Gobierno del Estado contempla acciones en beneficio de la población más vulnerable, y que ha sido afectada por el COVID-19, principalmente en el renglón alimenticio a través de comedores comunitarios y entrega de apoyos.

También es significativo el apoyo proporcionado a través de la Secretaría de Bienestar Social para la población en los cercos sanitarios de los cruces internacionales, acciones en las que participan cerca de 700 trabajadores de esa dependencia quienes han atendido a 121 mil 770 personas. Un renglón que sigue incluido en la agenda presupuestal del año próximo.