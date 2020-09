EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Morena, pasarela

En medio de polémicas y controversias respecto a la viabilidad del método de encuesta abierta para elegir a su presidente y secretario general, Morena cierra mañana martes 8, la pasarela de aspirantes a su dirigencia nacional, en tanto hoy lunes insacula a las 3 empresas encargadas de la consulta.

Y a 20 días de que inicie el levantamiento y procesamiento del sondeo para determinar los nuevos liderazgos, el cual inicia este 26 septiembre y concluye el 2 de octubre, cuyos resultados se darán a conocer al partido el 4 de octubre, una medición preliminar realizada por Massive Caller reafirma el notorio posicionamiento del líder de la Cámara de diputados MARIO DELGADO, con un 41.9 por ciento de preferencia.

A DELGADO, quien en teoría disfruta de la simpatía presidencial para dirigir Morena en el siguiente periodo, le sigue el secretario general con licencia de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), GIBRÁN RAMÍREZ, con un 24%; YEIDCKOL POLEVNSKY, con 19.8 y Alejandro Rojas, con un remotísimo 14.2… es decir, sin ninguna posibilidad de convertirse en el próximo dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional.

La presidenta del Consejo Político Nacional de Morena BERTHA LUJÁN, a quien se consideraba bien posicionada para ir por la presidencia nacional, declinó, mientras que la senadora CITLALLI HERNÁNDEZ, valoraba registrarse para entrar por la presidencia.

Entre tanto, el 31.4 por ciento considera que ANTONIO ATTOLINI, quien renunció como coordinador técnico de Vinculación Internacional del IMSS para integrarse a la competencia, debería ser el próximo secretario general.

Sin embargo, la elección ofrece sus bemoles.

Por ejemplo, ALEJANDRO VIEDMA, representante del poder legislativo por Morena ante el INE, reconoció que en ese partido fallaron al no ponerse de acuerdo en la elección de su dirigencia, pero se deberá caminar en la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya decisión se avaló en medio de críticas de los consejeros a la resolución de la Sala Superior.

“No damos cheques en blanco, pero sí un voto de confianza para que todo pueda salir de la mejor manera”, expuso.

MAKI: 2º INFORME, REALIZACIONES

La Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ presentará su Segundo Informe de Gobierno, el próximo jueves 10 de septiembre, ante los reynosenses, a quienes invita a presenciarlo por medio de las redes sociales por las que será transmitido.

Adelantó la Presidente Municipal que serán dados a conocer todos los avances logrados por la administración que encabeza, que ha sido reconocida por el alcance social de su obra pública, beneficios a la educación y por la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Por protocolo, el Informe será entregado mediante Sesión Solemne de Cabildo al Primer Síndico del Ayuntamiento, y en el cual se verán las acciones que el Gobierno Municipal ha realizado para el bienestar de los reynosenses, derivado del Plan de Desarrollo Municipal, aseguró la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.

El día 10 de septiembre a las 10:30 de la mañana será trasmitido por Facebook Live y YouTube, para que los ciudadanos conozcan las múltiples obras pluviales que se han agregado a la infraestructura municipal y el apoyo al deporte, entre otras estrategias del Gobierno de Reynosa.

«De los 5 mil empleos que se han recuperado en Tamaulipas, más de 3 mil 500 corresponden a Reynosa, con estrategias como las ferias virtuales, la reciente en que se ofertaron más de 700 empleos», aseguró la Doctora Maki Ortiz Domínguez.

“CERO DEUDA”

Sin duda, una de las mejores noticias que le proporcionará la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ a los reynosenses, es la referente al monto de la deuda pública de la ciudad.

Vea usted:

«No hemos adquirido deuda en toda la administración anterior y en la presente, cero deuda, y hemos pagado una cantidad muy importante de la deuda de anteriores administraciones», aseguró la Alcaldesa, MAKI ORTIZ.

Como administración responsable, el Gobierno Municipal ha recibido reconocimientos por la aplicación correcta y transparente de sus recursos económicos, además de que programas como el de Becas y la aplicación de tecnologías en el caso del sistema de recolección de basura, han sido tomados como modelo a replicar en otros municipios.

«Vamos a pedir al Congreso que no haya aumentos al Predial el año que entra porque sabemos que estamos en un momento de crisis y vamos a apoyar también a los ciudadanos», declaró la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ y mencionó que su Gobierno ha otorgado descuentos a los propietarios de predios para que no paguen recargos de sus adeudos.

MARIO: 2º INFORME

¡Ah, por cierto!, el Ayuntamiento de Matamoros por conducto del Presidente Municipal, Mtro. MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, rendirá este lunes a las 11:00 horas el Segundo Informe de Gobierno sobre el estado que guarda la administración pública, acto que los matamorenses podrán seguir a través de las diferentes plataformas digitales.

De acuerdo al protocolo, el Alcalde LÓPEZ HERNÁNDEZ arribará al Teatro de la Reforma para presidir la cuarta sesión solemne de Cabildo en donde informará al pueblo de Matamoros los avances que en el último año de gobierno ha registrado la ciudad, cumpliendo los ejes establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo para la administración 2018-2021.

Debido a la pandemia por COVID-19, la cuarta sesión solemne de Cabildo será cerrada al público y solamente como lo establece la ley, estarán presentes los síndicos y regidores, el secretario del Ayuntamiento y el representante del Gobernador de Tamaulipas.

El alcalde LÓPEZ HERNÁNDEZ invitó a los ciudadanos a que sigan la sesión solemne de cabildo que se transmitirá en vivo a través de las páginas oficiales del Gobierno Municipal de Matamoros y de una televisora local.

Entrevistado por representantes de medios de comunicación el Presidente Municipal dijo que una de las ventajas que se transmita el informe vía plataformas digitales, es que los matamorenses que no tengan oportunidad de seguirlo en vivo, podrán hacerlo de manera diferida.

A su arribo al Teatro de la Reforma el Presidente Municipal será recibido por una comisión de regidores integrada por: ALFONSO DAVID BEDARTES RODRÍGUEZ, ROMMEL ARAÍN DELGADO CHAVIRA y por ADOLFO IVÁN PUENTE ACOSTA.

RIVAS APOYA LA EDUCACIÓN

En Nuevo Laredo, entre tanto, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS se ha destacado por apoyar a la educación, pues considera que este es un pilar que ayudará a las próximas generaciones a ser mejores ciudadanos, por ello su gobierno construye escuelas y las apoya con equipamiento e infraestructura.

Todos los rubros son importantes, pues se debe atender de manera integral a Nuevo Laredo, señaló el alcalde en entrevista al término de su Segundo Informe, quien mencionó que es la educación una de las prioridades.

“El apoyo educativo lo presumo mucho porque creo en la construcción del ser y esto es a través de la educación, por eso la diferencia de ser un gobierno humanista al no atender sólo las necesidades básicas o primarias como el alimento, abrigo y demás”, indicó.

Entre sus acciones, RIVAS CUÉLLAR destacó la construcción de dos escuelas secundarias y unas preparatorias técnicas completas y equipadas para atender la demanda educativa de la ciudadanía, además de los apoyos en infraestructura y equipamiento a planteles públicos de todos los niveles para mejorar las condiciones de estudio.

Otros de los programas que apoyan en la formación de la niñez y la juventud son las becas municipales para familias de bajos recursos y que incentivan a la comunidad estudiantil a mejorar su aprovechamiento educativo.

Además, los libros de apoyo, mochilas, loncheras con útiles escolares que son de gran utilidad para los estudiantes, sobre todo en estos momentos de dificultades económicas generadas por la pandemia.

ENRIQUE RIVAS explicó que al contar con ciudadanos mejor preparados se vuelve un atractivo más para atraer inversiones, por ello todo está conectado de manera holística, salud, educación, desarrollo económico que permiten la reconstrucción del tejido social y la conformación de una ciudad con nuevos bríos.

CARLOS PEÑA ORTIZ

… POSICIONAMIENTO

Vuelvo a Reynosa para compartirle que para nadie ha pasado desapercibido el notorio y manifiesto crecimiento político del joven profesionista CARLOS PEÑA ORTIZ, hoy por hoy presidente del Patronato del Sistema DIF, con cuya función pública Reynosa es tierra fértil, de grandes oportunidades y desarrollo.

Orgullosamente en esta administración que encabeza la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, en conjunto con DIF las familias encuentran una respuesta favorable a sus necesidades y los resultados son más de 245 mil personas beneficiadas a través del organismo de asistencia social.

En Reynosa se refrenda el compromiso para que nuestra ciudad siga avanzando, y se seguirá trabajando por todos, para juntos salir adelante y en el sistema DIF Reynosa siempre tendrán todas las puertas abiertas.

En el marco del segundo informe de actividades 2020, encabezado por el Lic. CARLOS LUIS PEÑA GARZA y Lic. CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, se destaca el trabajo realizado, aun en tiempo de pandemia y contingencia por lluvias, en beneficio de las familias y grupos vulnerables, tanto del área rural como urbana.

CARLOS PEÑA GARZA, en su mensaje agradeció la oportunidad a la alcaldesa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, por el honor de encabezar el patronato del DIF Reynosa.

“Le aseguro que se ha trabajado arduamente con el compromiso de siempre de ayudar a los más necesitados, con excelencia y rectitud, también agradezco el constante apoyo y confianza de los consejeros del patronato del DIF Reynosa”, dijo.

Señaló que por su condición de salud y ante la pandemia del Covid-19, decidió dejar su cargo como presidente del patronato del DIF, y agradeció a todos los que han contribuido para apoyar a las familias.

“He trabajado con un equipo que siempre antepuso los intereses de Reynosa, por encima del de ellos mismos, les reconozco que han sido grandes soldados para el bienestar de todos, muchas gracias a nombre de todos los Reynosenses, no les doy un adiós sino un hasta luego a todo el equipo del Sistema DIF”, expresó en su mensaje.

[-Entreparéntesis: La secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA, afirmó que el riesgo de contagio por COVID-19 sigue siendo alto, luego de confirmar 195 nuevos casos y 20 fallecimientos asociados a la enfermedad, por lo que insistió en reforzar las medidas de protección sanitaria al salir de casa. Con la actualización, la cifra oficial asciende a 25,742 positivos acumulados, de los cuales 20,791 se han recuperado y 1,941 han sido defunciones-].

CHUCHO: ‘TAMPICO BRILLA’

Con la finalidad de optimizar el servicio de recolección de basura, el Ayuntamiento de Tampico ha iniciado la adquisición de más de 1,800 contenedores de basura con una capacidad de 3 mil litros cada uno, los cuales están siendo instalados de manera estratégica en las diferentes colonias de la ciudad, informó el Presidente Municipal Chucho Nader.

El Jefe edilicio señaló que en semanas previas se adquirieron 500 de estos depósitos y varios de ellos fueron distribuidos en los sectores «pilotos» del programa donde, dijo, están reduciendo de manera considerable la acumulación de basura en la vía pública y en los predios abandonados.

Chucho Nader precisó que la función de estos contenedores es la de facilitar el depósito de basura, sobre todo durante los días en que no circula el camión recolector en los sectores asignados.

«Tenemos el compromiso de seguir optimizando los diferentes servicios públicos en beneficio de la población y sin duda, que este programa contribuirá a reducir la problemática que aún se presenta en algunos sectores con la acumulación de residuos urbanos en la vía pública», expresó.

El mandatario explicó que en el municipio se recoge un aproximado de 347 toneladas de basura cada día y detalló que pese a que existe un eficiente programa de recolección en base a una programación estratégica, aún persiste el problema de acumulación de basura en calles, banquetas y lotes baldíos de algunos sectores.

MORENA: CANDIDATOS

POR ENCUESTA

Y bueno, aunque bajo la dirigencia de ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR se contemplaba que Morena seleccionaría a sus candidatos del 2021 por encuesta, ignoramos si quien salga electo nuevo presidente nacional del partido [y ese apunta a ser el diputado MARIO DELGADO], mantenga ese criterio o determine otro mecanismo de selección, pero la realidad es que los tiempos estarán muy “apretados” para la próxima dirigencia.

De acuerdo al cronograma, Morena registrará a su nueva dirigencia nacional ante el INE el 5 de octubre, es decir, un día después de que concluya el levantamiento y procesamiento del sondeo.

A partir de entonces, el nuevo presidente de Morena pondrá en marcha el aparato electoral para iniciar los trabajos hacia la selección interna de las y los candidatos a los ¡21,368 cargos y 15 gubernaturas!, que se disputarán el 2021, en cuyo proceso veremos si la ciudadanía respalda o castiga en las urnas el gobierno de la 4T.

Pues la complejidad electoral de 2021 mostrará qué apoyo retuvo AMLO en la primera mitad de su mandato o, por el contrario, cuánto espacio recuperará la oposición, ya que los próximos comicios renovarán la Cámara de Diputados y serán electos 500 legisladores, 300 por mayoría relativa y 200 por la vía plurinominal.

El tamaño del reto del próximo presidente de Morena es directamente proporcional al interés del Presidente LÓPEZ OBRADOR por refrendar la mayoría de su partido en San Lázaro, donde hoy concentra 338 diputados federales, 320 de la coalición Juntos Haremos Historia, 254 integrantes de Morena, 40 del Partido del Trabajo y 26 del Partido Encuentro Social, y 13 aliados del Partido Verde y cinco ex perredistas que se declararon independientes.

Y la premura de “los tiempos” hacia el 2021 le complicará el escenario al próximo presidente de Morena [que apunta a ser MARIO DELGADO, refrendamos], porque –resulta evidente–, que los líderes regionales que se la están jugando con él en su proyecto por el liderazgo nacional, reclamarán su recompensa una vez que logren el triunfo.

Esto es: candidaturas.

¿A qué?… a gobernadores, diputados federales, presidentes municipales y diputados locales.

Pero habrá para todos: ¡21,368 cargos, más 15 gubernaturas!

Imagínese: ¡es algo mejor que sacarse “el gordo” en la rifa del avión presidencial!

… Y en esas andan ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, OLGA SOSA RUIZ, ARMANZO ZERTUCHE ZUANI, HÉCTOR JOEL ‘El Calabazo’ VILLEGAS y ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ quienes aspiran, por lo menos, a su reelección en San Lázaro, como especuló con muy mala leche el adversario de MARIO DELGADO en la contienda por Morena ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN.

MONREAL, FATÓTUM

En este escenario, nadie duda el papel central que está jugando desde su espacio legislativo el líder de Morena en el Senado, RICARDO MONREAL ÁVILA, quien muy a la chita callando está manejando líneas decisivas que apuntan hacia el fortalecimiento de MARIO DELGADO.

Y, ojo, no a favor de su suplente en el senado, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, quien al final del día es una figura similar a los “payasos de rodeo”, cuya función consiste en distraer la atención y provocar la hilaridad del auditorio.

Pero nada serio; para nada.

MONREAL ÁVILA declaró en Guerrero, que serán candidatos aquellos que estén arriba en las encuestas que realice el partido, aunque no sean militantes, de acuerdo con lo que había hablado con el líder nacional de Morena.

“He estado conversando con RAMÍREZ CUÉLLAR, y me dijo que la decisión del partido va a ser una encuesta, y que van a admitir externos, y el que esté arriba en las encuestas ese va a ser el candidato.

“Todos pueden entrar… los que quieran, los que puedan, los que se sientan aptos […] Y que todos los puestos de elección popular los definirían por encuestas”, aseguró.

Así, MONREAL hace puntos rumbo al 2024, pues la idea de apuntalar ahora candidatos a gobernadores y diputados federales, lleva la callada intención de ir creando su propio Equipo rumbo a La Grande.

Donde, por cierto, le hace competencia el Canciller MARCELO EBRARD, quien a juzgar por quienes conocen de aguacates, es “el gallo” del Preciso, No-En-Balde con frecuencia lo involucra en temas ajenos a su encargo como Secretario de Relaciones Exteriores, como es el recurrente caso e salud.

RIGO RAMOS, A LA ALCALDÍA

De ser así, en Reynosa la candidatura de Morena a la presidencia municipal se la llevaría sin tocar baranda el diputado RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ, quien sigue realizando un promedio de siete eventos populares diarios, con una asistencia de entre 70 y 80 familias, de modo que promedia al día un contacto directo con 450 o 500 ciudadanos.

De este modo, el altruismo del legislador reynosense redunda a favor del posicionamiento de su partido en las colonias populares, donde se genera el voto, pues su presencia ha causado registro en sectores como San Valentín, Buganvilias, La Joya, Villa Esmeralda, Balcones de Alcalá, Puerta del Sol, Jarachina Norte y Sur, Lázaro Cárdenas, Delicias, Ernesto Zedillo, Ferrocarril Poniente, Industrial Maquiladoras, Fraccionamiento Reynosa, Unidad Obrera, Jacinto López I y II… Arcoiris, Pedro José Méndez, Juárez 5, Margarita Maza de Juárez, entre otras.

Ahí, el diputado RIGO RAMOS distribuye comida caliente, cloro, artículos de limpieza, fabuloso, pinol, gas doméstico, agua limpia en Pipas y el programa de fumiga cui de todos los días, beneficiados, contando por predios fumigados.

Un trabajo intenso, que le dará argumentos sólidos para informar en Octubre a la ciudadanía, cuando comparezca para rendir cuentas de su actividad como miembro de la LXIV Legislatura estatal.

Todo con recursos propios, producto de su salario del congreso, más apoyos de amigos empresarios.

Podríamos puntualizar que si «todos estos beneficios los lleva a los colonos con sus propios recursos, qué no haría si estuviera al frente del Ayuntamiento, con presupuesto más amplio, con manejos transparentes».

REVÉS A MEXICO LIBRE

Lo que nos recuerda que el revés que infligieron los Consejeros del INE al proyecto político México Libre, del ex presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y su esposa, MARGARITA ZAVALA, deja sin tribuna al ex primer matrimonio del país, quienes sin embargo, advirtieron que recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para interponer un recurso que eche abajo la argumentación esgrimida por los Consejeros del Instituto Nacional Electoral para rechazar su solicitud de registro.

Sea cual fuere la respuesta del TEPJF a la promoción del matrimonio CALDERÓN-ZAVALA, nosotros creemos que, “haiga sido como haiga sido”, no debe coartarse la libertad de asociación ciudadana para cualquier propósito lícito, por lo que quizá le cause más daño a la institución haber rechazado la iniciativa política del ex presidente, que habérsela aprobado, pues ¿a qué puede aspirar un partido auspiciado por FELIPE CALDERÓN, cuando dos tercios de la república lo repudiamos por haber ahogado en sangre a los mexicanos con su nefasto gobierno?

Como quiera que sea, el INE le quitó a CALDERÓN el juguetito con el que se proponía fastidiar el gobierno del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien desde su finca en Palenque, se burló de su antecesor y le aconsejó que haga lo que hizo él cuando, dijo, le robaron el triunfo electoral el 2006, y tuvo que recurrir a la resistencia pacífica contra el despojo político.

ENJUICIAMIENTO A EX PRESIDENTES

Por cierto, la diputada ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ informó que la Cámara de Diputados aprobó en votación económica el acuerdo que establece el formato para la obtención de firmas para consulta popular para llevar a cabo el Juicio a ex presidentes de la república.

La presidencia de la Cámara de Diputados realizó dicha consulta y derivado de la respuesta y opinión del INE, es que “se ha consensuado un formato cuya utilización se considera factible y cuenta con características que coadyuvarán a realizar con una mejor precisión, las revisiones y cotejos a que haya lugar cuando se presenten de manera formal, las peticiones de solicitud de consulta popular”, añade el acuerdo de la Mesa Directiva que establece dicho formato.

La Diputada ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ, continúa con su recorrido por las colonias de Matamoros donando apoyos alimenticios a familias vulnerables. Vecinos de las colonias Laguna Azul, 02 de agosto y Lagunas de Miralta se encontraron con la Diputada Federal a quien agradecieron el gesto de visitarlos y escuchar algunas de sus necesidades.

Por último, la investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dra. LUZ YOSAHANDY PEÑA AVELINO, impartió la conferencia virtual «Nutrigenética en la Salud Pública», donde se refirió a las tendencias que se están impulsando a nivel internacional para abatir problemáticas como la obesidad y sus repercusiones.

Una de estas tendencias es la Nutrigenética, rama de la genómica nutricional, que tiene como objetivo estudiar cómo las distintas variantes genéticas de las personas influyen en el metabolismo de los nutrientes, la dieta y las enfermedades asociadas a ésta.

En ponencia virtual, la líder del Cuerpo Académico Mejoramiento, Biotecnología y Sistemas de Alimentación en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, refirió que la sociedad moderna está presentando múltiples problemas, entre ellos, los trastornos metabólicos, que repercuten de manera importante en lo económico y social.

“Y un ejemplo de ello es la obesidad, que si se mantiene por tiempo prolongado, nos va a generar problemas de hipertensión, dislipidemias (o hiperlipidemia, término que se emplea para definir el aumento de la concentración plasmática de colesterol y lípidos en la sangre), y esto puede agravarse porque favorece a la aparición de la diabetes tipo dos, y con ello, algunos otros trastornos degenerativos”, indicó.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.