            < Morena pierde terreno en consulta ciudadana

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- MORENA acaba de emitir un comunicado en el que señala que tiene la aceptación del 35 % de los tamaulipecos, y con ello va por la mayoría en el Congreso local; sin embargo decreció la participación en la consulta ciudadana del pasado fin de semana, a la cual 6 mil elementos menos que la vez anterior le dieron esta vez la espalda. Esto lleva un mensaje y hay que descifrarlo.

La consulta ciudadana en su segundo ejercicio nacional, decayó en número de participantes en Tamaulipas y a nivel nacional con respecto a la convocatoria de octubre pasado, cuando el tema fue decidir entre la construcción del aeropuerto de Texcoco o el Santa Lucía. De 22 mil 295 votantes en total (a favor y en contra) de la primera ocasión, incluyendo votos anulados, ahora en este fin de semana en toda la entidad sólo asistieron a las urnas 17 mil 485 personas.

A estas alturas los directivos de MORENA debieran de estar examinando por qué 5,800 tamaulipecos esta vez no se interesaron en acudir a las urnas, lo cual representa un 22 % menos, eso ocurre 125 días después de los comicios del 1º de julio.

¿Sería por los temas? Cuya consulta era innecesaria, porque eso de preguntar para dar apoyos a personas minusválidas, de tercera edad, becas a jóvenes o sobre la reforestación, con todo respeto para los señores asesores morenistas, parece una vacilada.

Cuando las cosas no se toman con seriedad, no puede haber una respuesta responsable. El aeropuerto, aun no siendo especialistas los mexicanos, por lo menos hubo mucha información y debate en los medios de comunicación para poder ejercer un voto sobre algo medianamente conocido. En pláticas de café hubo comentarios, <que desde aquí, no se puede apreciar los pros y los contras del tren maya, no nos compete opinar en algo que puede perjudicar a otra zona o cuyo impacto en el presupuesto afecta a muchos>.

Y en el caso de la Refinería en Tabasco, es un caso de suma importancia en el que faltó información, porque para algunos tiene problemas de logística, y que hay otras ubicaciones con más ventajas para la transportación de su producción. “Que opinen los especialistas, no quiero cargar con responsabilidades que no son de mi competencia”, palabras, palabras menos esos fueron los comentarios.

La cuestión es que los tamaulipecos que acudieron a votar representan el 0.50 (medio punto porcentual) del padrón electoral, lo cual tendrá sus “asegunes” cuando las consultas sean realizadas dentro del marco legal.

A nivel nacional también estuvo desangelada la participación, ya que del millón 69,870 mexicanos que acudieron a desentrañar que aeropuerto se construía, esta vez lo hicieron 925 mil, son los números que trascendieron ayer por la mañana, más tarde ya “bien contaditos” subió a 946 mil, pero aun así hubo 123 mil 870 participantes menos

Este resultado es un signo de alerta para el gobierno federal electo, que debe seleccionar opciones serias y que verdaderamente amerite la participación de los mexicanos, ¿serán los temas la razón del decrecimiento de interés? O empieza a decrecer el coraje social que impulsó la caída del actual sistema político, el propósito ya está cumplido, el PRI agoniza y está a unos cuantos días de dejar el poder y el PAN redujo su presencia en forma significativa cuando menos en el Congreso de la Unión.

MORENA y su gobierno tiene que ofrecer en el terreno de los hechos acciones que motiven a los ciudadanos a seguir votando por ellos, no sólo en las consultas, sino en lo electoral.

2.- Los marcadores están a favor de MORENA, de ello están convencidos sus directivos y lo plasmaron así en un boletín. De acuerdo a funcionarios del instituto político, el ambiente está a favor de ellos para ganar en 2019 la mayoría de los 22 distritos del Congreso del Estado.

Pero también en el mismo sentido está el Partido Acción Nacional, el primero basa su fortaleza en que el Presidente Electo ya empezó a cumplir sus compromisos de campaña, mientras que los albiazules fundamentan su fortaleza en las acciones de gobierno a lo largo y ancho del estado, donde la Presidenta del DIF Tamaulipas y el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se muestran incansables.

Morena presume su fuerza en Tamaulipas por los resultados en los puestos de representación popular en el Senado y la Cámara de Diputados, pero el PAN no se queda atrás cuando hace referencia a su mayoría arrolladora al gobernar 31 de los 43 municipios, y esa es su poderío para conservar la mayoría que hoy ostenta en el Congreso local.

Frente a la presencia estatal del DIF y el gobernador García Cabeza de Vaca, a partir del 2 de diciembre empezarán a aterrizar los beneficios de la política social del nuevo Presidente e iniciarán un mano a mano entre los actos de los dos niveles de gobierno. Ambas estrategias son buenas para los habitantes de la entidad, que se dejarán querer.

Otro morenista de hueso colorado, Rodolfo González Valderrama, es coordinador regional de Morena en la zona sur de Tamaulipas, el considera que: “de acuerdo con los indicadores, el partido Morena refleja un 35% de preferencia en los tamaulipecos para ganar la mayoría durante las próximas elecciones solo como partido, sin agregar nombres y perfiles”.

Rodolfo González fue presentado por AMLO durante una visita a la zona sur, como una carta importante de MORENA al que se podrá ver pronto compitiendo por un puesto de elección popular.

Como Usted ve el ambiente político electoral empieza a calentarse, algo que se esperaba hasta los primeros días de enero. Pero no es así, incluso está por venir a Tamaulipas Yeidckol Polevnsky, Presidenta Nacional en funciones de Morena.