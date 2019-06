T E C L A Z O S

“MORENA, REPARTE VALES A DIESTRA Y SINIESTRA”

LOS CANDIDATOS de MORENA que, tanto pregonaban y presumían que, “ellos, no recurrirían a las viejas prácticas electoreras”, como son “la compra de votos”, “entrega de despensas” y otros muchos apoyos, ayer finalmente, los abanderados de este partido, al verse descobijados y plenamente desprotegidos, “porque la gente, en campaña no les respondió como lo pensaron”, SE LANZARON AL RUEDO VIOLANDO LA LEY ELECTORAL, al repartir sin recato alguno “vales del Gobierno Federal a diestra y siniestra”, conscientes de que, “ni la imagen del Presiente AMLO, es suficiente para ganar”, debido al desgaste de éste, por la serie de falacias o mentiras que el mandatario mexicano, ha consumado en agravio de las familias de todos los estratos sociales, pero más en perjuicio de las que menos tienen.

LA ILÍCITA actividad electoral, consumada de manera evidente por Morena, fue encabezada por el Delegado Estatal MARCOS CARLOS CRUZ MARTÍNEZ, quien preocupado porque su partido, no ha detonado, obró por instar a “los funcionarios federales” asignados en Tamaulipas, para que estos a la voz de ya, operaran entregando a las familias “vales de mercancías” por parte del Gobierno de la República, cuya cuestión viene a confirmar lo que aquí hemos señalado de manera incisiva, respecto a que, “los prospectos de Morena a Diputados Locales”, no repuntaron y a estas horas, menos lograran ese objetivo político, muy a pesar de la entrega de “los apoyos con vales” que en plan descarado vienen consumando. Y sino despegaron o no detonaron es porque “los candidatos de Morena, son en su mayor parte del PRI. Eso todo mundo lo sabe.

POR TAL MOTIVO, ayer el Partido Acción Nacional (PAN), presentó una denuncia por el desvío de recursos federales, contra la Secretaria de Bienestar Social del Gobierno de la República, cuya denuncia, fue expuesta ante la Fiscalía de Asuntos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, “aportando pruebas fehacientes de la violación a la ley electoral”, acusación formulada por Samuel Cervantes Pérez, Representante del PAN ante el IETAM.

POR LO QUE, “la entrega de tarjetas o vales” de apoyo federal al contexto ciudadano por parte de la SEBIEN del Gobierno de Amlo, esto “ES UNA CLARA COACCIÓN A LOS ELECTORES”, para instarlos a que, mañana domingo 2 de junio les den el voto para intentar ganar, puesto que “se saben perdidos”, porque simplemente, las familias de todos los rincones de Tamaulipas, a “los Morenos no les han respondido, ni les responderán”, excepto los fanáticos que, hablan y dicen cuanta cosa se les ocurre en las redes sociales, pero fuera de ahí, nada, motivo por el que, evidentemente, el delegado de Morena Marco Carlos Cruz Martínez, al verse hundido en este escenario político-electoral, “pidió auxilio” y por eso, “se dio pie a incurrir en las faltas legales” a las que, en su denuncia hace referencia con pleno apego a la ley el Partido Acción Nacional.

“PROBLEMAS POR LOS QUE NO DESPEGÓ MORENA”.

LOS PRINCIPALES problemas por los que MORENA en Tamaulipas “no despegó o no repuntó electoralmente hablando”, es porque las familias de los 43 municipios del estado, a tiempo se dieron cuenta que, “los candidatos Morenos”, en su mayor parte, “SON PRIISTAS MANCHADOS POR LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”, de cuyos antecedentes en pasadas colaboraciones dimos cuenta plena, con nombres de los identificados ex militantes del PRI en toda la geografía estatal. Causa por la que, aquellos ciudadanos que creyeron que, Morena era un partido transparente y diferente, han demostrado “ser peores que los partidos tradicionales”.

OTRO DE los problemas de este Partido, es que, desde un principio el ex priista, ex perredista y ahora Moreno Senador RICARDO MONREAL ÁVILA, intentando demostrar poder político, vino a Tamaulipas a hacer ruido, pero “EL TIRO LE SALIÓ POR LA CULATA”, al ganarle su interés mercenario, porque éste, “para él, no quemarse”, decidió mandar a esta entidad “al perro pantorrillero” Alejandro Rojas Díaz Durán, al que, el Consejo de Honestidad de Morena, “le dio cuello” por corrupto e incluso, lo acaban de inhabilitar por tres año en Morena, para que ni se le ocurra participar o andar “se entrometido” en futuras actividades electorales del partido que dirige YEIDCKOL POLEVNSKY.

PORQUE aducen que ROJAS, por presunto mandato de “su patrón Monreal”, obró por hacer negocio-redondo y no actuar por la real actividad electoral, ofreciendo candidaturas de Morena a Diputados Locales, POR EL MÓDICO COSTO DE 5 MILLONES DE PESOS, de cuya cuestión seguramente YEIDCKOL se percató a tiempo, enterándose también de este bochornoso acto de corrupción en Morena el propio Presidente de la República y por esta razón, entre la población tamaulipeca, se fue perdiendo la confianza de que, “Morena era la esperanza de México”, porque MORENA, más bien “ERA LA ESPERANZA DE LOS POLÍTICOS DEL PRI”, para “SEGUIR EN EL AJO POLÍTICO” y de LANA, detalle por el cual, a Monreal y a Rojas, los tuvieron que retirar de Tamaulipas, porque más que ayudar, vinieron a hacerle daño a Morena, esa es la cruda realidad.

PARA CONCLUIR, ha quedado claro que Morena, “no tiene candidatos a diputados genuinos”, sino más bien PRIISTAS DISFRAZADOS de MORENOS y por eso en la campaña electoral, no repuntaron porque la gente LOS RECHAZÓ, al enterarse que, “MORENA, COBIJÓ sin miramiento alguno A CORRUPTOS MILITANTES DEL P.R.I.”. Y por ello, “le dieron la espalda” a los candidatos del PRI-MORENA (PRI-MOR). Así las cosas,

