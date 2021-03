T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“MORENA RESULTÓ SER MAS CORRUPTO” QUE: PRI-PAN, PRD y MC….!

X.-EL PRESIDENTE AMLO, “YA NO PODRÁ LUCIRSE” DICIENDO QUE EN MORENA, “NO HAY CORRUPCIÓN”

EL PARTIDO “Morena” fue creado por el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, para ser diferente, asegurando que, “no habría corrupción”, porque “sería un partido para el pueblo” y además se convertiría en “la Esperanza de México”. Sin embargo, los buenos propósitos expresados por el hoy Ejecutivo Federal “en su época de Candidato Presidencial”, fueron palabras que “el viento se ha llevado”, porque el Movimiento de Regeneración Nacional, a los pocos años de su creación “se ha convertido en un Partido más corrupto que el PRI, PAN, PRD y MC”.

Y USTED amable lector, se peguntará ¿Por qué Morena es corrupto?. Y la respuesta “a boca de jarro”, es decir sin tapujos, ni cortapisas, ya la esbozan algunos, (no todos) de los inconformes e indignados Pre-candidatos a la Presidencia Municipal de Reynosa y de otros municipios más de Tamaulipas, pero también “estas mercenarias imposiciones partidistas”, ya se han venido gestando, “sin recato alguno” en otros Estados de la República.

O SEA QUE, “los principios y valores morales” para los que fue creado el Partido Morena, “se los han pasado por el arco de triunfo”. ¡Que lamentable!. ¿Verdad?. Decimos esto, porque la actitud mercenaria “por la evidente venta de candidaturas”, (para alcaldías, principalmente), ejercida por Mario Delgado Carrillo y otros entre ellos el Senador Ricardo Monreal Ávila, “MANCHAN CON EL EMBLEMA DE LA CORRUPCIÓN”, los buenos deseos del Presidente de la República LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Pero lo increíble y sorprendente es que, “EL PRESIDENTE, SE HA QUEDADO CALLADO”

Y SI ESTO no fuera cierto o no tuviera credibilidad, tengan la certeza que, Delgado y Monreal, ya hubieran mandado a Tamaulipas, “al perro pantorrillero” Alejandro Rojas Díaz Durán o bien a otro emisario “a desmentir, este grave señalamiento” que, lo han venido haciendo al interior del Partido Morena, sus propios Pre-candidatos. Y si de Morena, no obra por desmentir esto, “es por temor, a correr el riesgo” de que se les arme un escándalo de grandes dimensiones políticas”.

POR LO suscitado en MORENA, queda claro que, “en lo sucesivo o en el futuro político de México, por obra, gracia y culpa de Mario Delgado y Ricardo Monreal, el Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, “ya no podrá mofarse, y menor lucirse”, de que “en Morena no han corrupción” y tampoco podrá patentizar que, “Morena siga siendo la Esperanza de México”, porque no solo los adversarios políticos, sino también mismos Morenos, con todo respeto, “LE CALLARÍAN LA BOCA AL PRESIDENTE”.

LO ANTERIOR, es porque la presunta venta de candidaturas ha sido tan evidente que, los Pre-candidatos registrados en tiempo y forma (27 de febrero fecha límite) andan “molestos con la decisión tomada por Mario Delegado” de aceptar y hacer Pre-candidato al joven hijo de la alcaldesa de Reynosa, de cuyo tema ya todo mundo tiene noción en esta ciudad.

INCLUSO hoy habrá protestas de políticos Morenos en ciudad Victoria, y de los 10 Pre-candidatos registrados aquí en Reynosa, (no todos protestarán). Porque se aduce que, algunos de estos, “serán remunerados económicamente” de manera preponderante, “para que se callen” y DEJEN AL OLVIDO EL TEMA DE CORRUPCIÓN, EN EL PARTIDO MORENA. Eso también ya se ha venido dando a conocer al interior de este organismo político “creación del Presidente Andrés Manuel López Obrador”.

LO MERAMENTE irresponsable, pero además indigno es que, MORENA haya surgido como un partido ejemplar, es decir, donde se comulgaría con la honestidad, y la transparencia y, donde incluso, “no se admitiría a los corruptos” del viejo sistema político que tenía a México, “entre la inmundicia y la promiscuidad política”. ¡LO RECUERDAN!.

PERO RESULTA que ahora MORENA, aparte de haberse plagado de ex militantes de los partidos que, ellos tanto criticaban y señalaban como corruptos. MORENA, “al ejercer la venta de candidaturas”, con esa actitud mercenaria, el partido del Presidente López Obrador, “ESTÁ RESULTANDO PEOR DE CORRUPTO” que el PRI, PAN, PRD Y MC. “los hechos así lo plasman”. Aunque el militante y fundador de Morena en ciudad Madero CAMILO PÉREZ MARTOS dice que, “el PRI ya se ha mejorado en parte, porque es menos corrupto que Morena”. Y el principal PRI-MOR corrupto, es el actual Diputado Federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quien trajo consigo “las viejas mañas Priístas”. Y tanto es el temor de Erasmo, respecto perder, que “ya anda buscando ser candidato plurinominal” a Legislador Federal, ¿cómo la ven?

TAMBIÉN debemos recordar que, en el PARTIDO MORENA, por voz del Presidente ANDRÉS MANUEL, dijo que, “en su gobierno, se lucharía contra la corrupción y la impunidad” y ¡ya ven! que, eso ha sido una contumaz falacia (mentira), porque en México “los gasolinazos”, están a la orden del día, incluso “los incrementos” a los productos de la canasta básica, son evidentes y eso el Gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación, “no lo pueden negar”.

Y PODREMOS decirles que la 4-T, también “le ha quedado mal con los campesinos y agricultores”, porque los apoyos al campo tampoco han llegado. Y son tantos los problemas que enfrenta “el Gobierno de la Esperanza”, que “la verdad, ya no saben qué hacer. Y quienes SIGUEN SUFRIENDO LOS GRAVES EMBATES DE ESTE MAL GOBIERNO, “ES EL PUEBLO” y por eso “Morena para la siguiente elección” del 6 de junio, está ante el riesgo de perder las mayorías en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República. Y si no “pal baile vamos”

