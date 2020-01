LA@RED

“MORENA SALIO DE MI CORAZON, DE MI ILUSION”: PORFIRIO MUÑOZ LEDO

Rubén Dueñas

Completamente decepcionado de MORENA por la actitud que asumiéron en su contra los senadores y diputados federales, de las bancadas de éste partido en la Cámara de Diputados, los que en Comisión Permanente no le permitieron hacer uso de la palabra para rectificación de hechos y hablar de lo que calificó como “salvaje represión contra migrantes”, el diputado federal y ex presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, tronó contra los legisladores que lo vetaron y dijo que se comportaron como criados y criadas; “fue denigrante, me decepcionaron profundamente. Viven en el pánico. Todos votaron en contra de mi mecánicamente, es increíble”.

El también ex presidente nacional del PRI, ex senador y ex embajador de México emplazó a un debate a quienes han sido obsequiosos con Estados Unidos, al violar derechos humanos de migrantes en la frontera sur, “para sacar boleto, mínimo para estar en la sucesión presidencial”.

Apuntó que MORENA en la Comisión Permanente, en la que se le impidió hacer uso de la palabra, “actuó como un partido en línea, más eficaz que el PRI”. Categórico remarcó que lo ocurrido en el Salón Verde del Palacio Legislativo “es un salto atrás de 20 o 30 años”, lo que dijo lamentar Muñoz Ledo.

“Yo no sé de donde llegó la instrucción, fue muy doloroso ver a mis amigos votando tan agresivamente. Lo que hubo aquí fue miedo a la verdad, clausura del pensamiento”, remarcó.

Dijo que su propósito era pasar por la pantalla los llantos de los niños, la golpiza que se dió a migrantes en la frontera sur. Agregó que al salir incluso la titular de la CNDH se negó a dar declaraciones sobre la violación de derechos a centroamericanos.

Por la noche al ser entrevistado Muñoz Ledo recordó que cuando salió del PRI junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Efigenia Martínez. Dijo que ahora emplaza a un debate porque él cree en un partido democrático y si MORENA no lo es, él no sale del movimiento, MORENA se sale de mi corazón, de mi ilusión y eso me da una pena intensa”.

Luego pidió públicamente tener una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, haciendo hincapié en que con el Jefe del Ejecutivo Federal “hemos coincidido en todo”, hasta ahora y el entendimiento entre ambos es como una conexión telepática”.

El hoy diputado federal de Morena y otrora máximo líder del priísmo nacional remarcó que se le negó la palabra en el Congreso en un tema de política internacional, “y lo hacen –dijo– para congraciarse con los estadounidenses. “No sabemos cual es el pago por éste favor QUE NO HIZO EL PRI NUNCA”, cuando México pudo haber tomado otras medidas, desde los amagos con los aranceles, remarcó.

“Faltó disciplina de Estado, ya que los encargados de los asuntos (de ésta crisis) no son estadistas”. Por último planteo Muñoz Ledo tener un debate “a puerta cerrada o abierta”.

Por cierto el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, condenó la censura que le propinaron los diputados y senadores de MORENA al ex presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, cuando intentó criticar la actuación de la Guardia Nacional en la contención de migrantes centroamericanos en el sur de nuestro país.

A través de la red social de Twitter, Reginaldo Sandoval, hizo patente la solidaridad de su grupo parlamentario con Muñoz Ledo y condenó ésta acción y más entre quienes pertenecen y dicen defender la Cuarta Transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte el diputado federal y coordinador de la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, hábilmente se deslindó de la censura que sufrió el ex presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, el miércoles al intentar criticar la contención de la Guardia Nacional a los migrantes centroamericanos en la frontera sur del país.

Como buen chilango al ser entrevistado en las primeras de cambio dijo no tener “vela en ese entierro” y sobre de su ausencia en el Palacio de San Lázaro dijo que tenía el compromiso de atender una reunión con la ANUIES, pero hizo hincapié en que ya había un acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente para determinar la forma en que se iba a llevar a cabo la presentación del informe de la presidenta de la CNDH. Dejando ver con hecho que ya estaba hecha la lista de los que iban a hablar en la tribuna y Muñoz Ledo no estaba anotado.

“No somos un show. El sufrimiento no es un show. Jamás hemos dañado la investidura presidencial, esto no tiene que ver con el gabinete de seguridad, sino con una política de Estado que solo puede articular el Presidente”, respondió el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, al mandatario el que anunció que se ausentaría de Palacio Nacional para no reunirse con la comisión de organizadores de la marcha que tenia como meta el llegar a Palacio Nacional.

“Pueden entrar a Palacio Nacional, van a ser recibidos, pero no los voy a recibir yo, los va a recibir el gabinete de seguridad para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico”, López Obrador en la conferencia mañanera del lunes.

Por cierto el gobernador de Yucatán, Mauricio Villa Dosal, dijo que los gobernadores del PAN no están en contra del INSABI ni tampoco hay una rebelión panista, sino que exigen ser escuchados, que se tome en cuenta su experiencia estatal para mejorar y fortalecer ésta propuesta, pues si al gobierno federal le va bien a los estados también les va a ir bien.

Categórico aseguró que los gobernadores panistas quieren trabajar de la mano con el gobierno federal y le dicen “si” a la gratuidad y a que los servicios de salud sean permanentes y de calidad, pero exigen conocer las reglas de operación del nuevo Instituto y asi tener la certeza de como va a funcionar.

En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Campus Victoria, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), con la asistencia del Dr. Ciro Murayama Rendón, que es Consejero Electoral del INE, se llevó a cabo la presentación de su libro : “La democracia a prueba; elecciones en la era de la posverdad”.

En el evento organizado con la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Elecroral (INE), el Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM) y el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), la obra fue presentada por el investigador de la UAT, Dr. Ernesto Casas Cárdenas y el Magistrado Electoral del TRIELTAM, Dr. Edy Izaguirre Treviño.

Nos reportan que con la presencia del director de la FDCSV, Dr. Armando Villanueva Mendoza, la bienvenida estuvo a cargo de la Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE, Maestra Olga Alicia Castro Ramírez.

Se contó con la asistencia de la Mtra. María de los Angeles Quintero Rentería, en su calidad de Consejera Presidenta provisional del IETAM, la maestra Blanca Eladia Hernández Rojas, Magistrada Presidenta del TRIELTAM; la Subsecretaria General de Gobierno, maestra Gloria Elena Garza Jiménez; de funcionarios de la UAT, representantes de organismos de la sociedad civil, de partidos políticos, entre otras autoridades, además de estudiantes, docentes y público en general.

