EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Morena: ¿Se cansó el ganso?

¿Cómo se salió de control el proceso interno de reestructuración de mandos del Movimiento de Reconstrucción Nacional?

Hay indicios de que la profusión de tribus que derivó en la diáspora y dispersión del viejo Partido de la Revolución Democrática, de la que en su momento el propio ANDRÉS MANUEL formó parte, se repite hoy en Morena, pues la multiplicación de liderazgos que están surgiendo al calor de la renovación de la dirigencia nacional del partido del Presidente, no refleja si no la ansiedad prematura por la todavía lejanísima Sucesión Presidencial 2024.

Por un lado, el senador RICARDO MONREAL ÁVILA, quien se siente con la candidatura presidencial en el bolsillo, ya golpeó por todos los flancos el proyecto de YEIDCKOL POLEVNSKY y cree, a juzgar por la metralla de su perro falderillero ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN, que POLEVNSKY está fuera de la jugada.

Y sí, así parece.

Pero no como efecto del ‘golpeteo’ de ROJAS DÍAZ DURÁN, sino por la sentencia del propio presidente de la república cuando aludió la “atención” que recibió YEIDCKOL del ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, en materia de condonación de impuestos.

POLEVNSKY parece estar fuera de la sucesión, es cierto.

Ahora hay que ver con quién se alía.

¿Se va con MARIO DELGADO?

¿Con BERTHA LUJÁN?

Quizá sea prematuro conjeturar, habida cuenta de que la propia POLEVNSKY ha sugerido la pertinencia de aplazar la elección [que debería ser en noviembre], hasta el 2020, acaso porque se sabe debilitada por la revelación hacendaria.

¿Es tiempo de que el país tenga una presidenta de la república, y no un presidente?

¿Le dice algo el nombre de BERTHA ELENA LUJÁN URANGA?

Bueno, ella está en la baraja de Morena y quienes conocen sus vínculos institucionales opinan que es el personaje de la política nacional más cercana al Presidente AMLO.

Quizá POLEVNSKY declina a su favor; y no, por supuesto, por ROJAS DÍAZ DURÁN.

MARIO DELGADO sería otra opción.

Pero…

En este escenario, falta que LÓPEZ OBRADOR diga la última palabra.

Es decir, falta que el presidente redacte la carta que, dice, enviará a Morena para dar a conocer su opinión en torno al proceso.

¿Ya se le cansó el ganso?

Por cierto, la Alcaldesa de Reynosa, Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, dio a conocer que en su propuesta ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, solicitó una revisión al Pacto Federal, ya que el Municipio solo recibe 4 centavos de cada peso aportado a la Federación.

Las propuestas significan poner en la mesa de discusión, temas que son importantes para los Municipios, dijo, y especificó: “Otra de las cosas que puse sobre la mesa es que el ISR y el IVA, de los descuentos que íbamos a tener en la frontera, se hiciera más fácil, porque solo el 30% está accediendo al descuento del ISR y necesitamos una metodología accesible para todos”.

La Presidente Municipal consideró en su propuesta a la Cámara, el regreso del Fondo Migrante, dado de baja por el Congreso de la Unión y que a su rehabilitación los recursos sean etiquetados a los Municipios fronterizos, que son los que se hacen cargo de gastos generados por la migración.

“Vamos tocando el tema de todos aquellos que están en la informalidad y que no son los más fuertes los ambulantes, sino negocios de muchos tipos, profesionistas, de todo tipo, que son informales y que necesitan ayudar a los Municipios y Estados para que haya desarrollo”, dijo la Alcaldesa.

Los Municipios pagan las luminarias y la energía eléctrica, además de dar mantenimiento, y los recursos económicos van a la CFE, sin que haya alguna retribución, para que regrese un beneficio a la ciudad.

Reynosa, afirmó la Alcaldesa MAKI ORTIZ, tiene el programa de obras más grande, que nunca había tenido, gracias al ahorro, economías y eficiencia lograda en el Gobierno Municipal: “Más de 110 Millones de Pesos que vamos emplear en estos meses para comprar la maquinaria que nos hace falta”.

Además en la administración que encabeza, se gestionan recursos provenientes de otros lados para remontar el rezago que padece la ciudad.

“Éstas son problemáticas serias e importantes que no tenemos que politizar, esto no es de votos, es del bienestar y del bien común para la ciudadanía, no es que vayamos contra ellos, al final es transparentar”, señaló ORTIZ DOMÍNGUEZ al citar la propuesta de reglamentación para el comercio informal y que su ingreso a la hacienda pública se de en total transparencia y a través de un fondo de infraestructura, que también beneficia a esos comerciantes.

Mientras que, en Matamoros, tras el diálogo sostenido por el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ Y el delegado del Instituto Nacional de Migración, SEGISMUNDO DOGUÍN MARTÍNEZ con los migrantes que esperan una cita para obtener una visa humanitaria por parte del gobierno de los Estados Unidos, aceptaron desbloquear el puente Nuevo Internacional “Puerta México”, el cual mantenían cerrado desde las primeras horas de este jueves.

Pasadas las 11:00 horas, el Presidente Municipal arribó a las oficinas del INM acompañado por integrantes del grupo interinstitucional de seguridad, integrado por autoridades de los tres niveles de gobierno para acordar la integración de una mesa de diálogo con los migrantes.

Minutos más tarde, acompañado del delegado del INM se trasladó a las inmediaciones del Puente Nuevo Internacional para platicar con los migrantes, quienes aceptaron que causaron un grave trastorno al bloquear el puente que une a los dos países.

Y tras varias horas de diálogo, los migrantes aceptaron desbloquear el acceso internacional que diariamente registra una movilidad importante en temas comercial y de educación, principalmente.

Aproximadamente a las 16:00 horas, el Puente fue abierto a la circulación, tras haber permanecido cerrado por 13 horas.

La intervención del Presidente Municipal también incluyó una visita que hizo a las autoridades de migración de los Estados Unidos, a quienes les hizo hincapié en la necesidad de que cuando autoricen citas convoquen a todos los integrantes de la familia, toda vez que hay casos en que las citas son separadas para los padres y posteriormente para los hijos.

Entre los ofrecimientos que el Presidente Municipal hizo a los migrantes, destaca la apertura del Centro de Convenciones “Mundo Nuevo”, en donde se les brindará atención de salud, comida y limpieza, al ser habilitado como albergue.

Sin embargo, las familias se niegan a salir del área del Puente Nuevo, argumentando que pierden su cita para ser entrevistados sobre la solitud de visa humanitaria que tienen en el vecino país.

Este mismo jueves las autoridades migratorias reanudaron las entrevistas con los migrantes convocados para este día, las que fueron retrasadas debido al bloqueo que se dio por varias horas.

Limpieza, atención de salud, sanitarios portátiles, habilitación de regaderas e instalación de tendederos para la ropa, son algunos de los apoyos que ha brindado el gobierno municipal a los migrantes.

Mientras que en Tampico, con la finalidad de generar las condiciones para el impulso del turismo médico en la zona conurbada y en particular en el municipio de Tampico, dio inicio, este jueves, el 4to. Foro y Exposición Internacional de Turismo Médico, celebrado en el Centro de Convenciones Expo Tampico.

El Presidente Municipal CHUCHO NADER, acompañado de la Secretaria de Turismo en la entidad, GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA; del Director de Desarrollo de Turismo en Salud del Gobierno Federal, JOSÉ SEINS DOMÍNGUEZ, del Diputado Local, MON MARÓN y de la vicepresidenta de Turismo Médico de la COPARMEX, VICTORIA PALAZUELOS, expresó que Tamaulipas tiene en el turismo médico una de sus grandes fortalezas.

“En la zona conurbada la oferta de servicios privados de salud de alta especialidad, abre un potencial ilimitado, con prestigiados hospitales, excelentes clínicas y un vasto directorio de reconocidos médicos; todo ello crea una ecuación de ganar-ganar entre las instituciones de salud, los profesionales de la medicina, los pacientes y los prestadores de servicios turísticos”, mencionó.

CHUCHO NADER, resaltó que su administración brindará su respaldo para que Tampico se convierta en un destino turístico médico, pues dijo que, estableciendo sinergias con los sectores productivos y privados, se consolidará la ciudad como la capital médica de la huasteca y de la región noreste del país.

Por su parte el representante del Secretario de Turismo Federal, MIGUEL TORRUCO MARQUEZ y Director de Desarrollo de Turismo en Salud, JOSÉ SEINS DOMÍNGUEZ destacó que el Gobierno de la República está comprometido con el turismo médico y subrayó que Tamaulipas es ejemplo de éxito en esta materia, sobretodo en la zona fronteriza.

De otro lado, deje decirle que desde Laredo, Texas, el acreditado colega PRIMITIVO LÓPEZ HERRERA, reportó que la Embajadora de México en los Estados Unidos, MARTHA BÁRCENA COQUI, aseguró que existe disposición política para la firma del Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que implica contar en esta frontera con zonas industriales y comerciales preparadas para el escenario que se presente.

Lo anterior lo expresó al término de un acercamiento de la diplomática con el Presidente Municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUELLAR.

El alcalde expuso las ventajas y desafíos de Nuevo Laredo y la región en el contexto nacional e internacional, y la importancia que tiene en materia de comercio exterior.

El munícipe destacó la estrecha relación que existe entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas para trabajar en beneficio de la región y mantener la competitividad que permite el desarrollo económico.

También le expuso los avances que ha tenido Nuevo Laredo, con la llegada de nuevas inversiones, como el World Trade Center, entre otros temas de economía general.

Otros temas abordados fueron el migratorio y saneamiento del río Bravo, entre otros.

ANTES, BÁRCENA COQUI, acompañada del Cónsul General de México en Laredo, JUAN CARLOS MENDOZA, se reunió con líderes empresariales en donde remarcó que el nuevo tratado comercial entre México, EU y Canadá traerá enormes beneficios cuando se ratifique y uno de ellos será un aumento en el movimiento de mercancías por este puerto fronterizo de Laredo.

Adelantó que “los beneficios que vamos a ver con la ratificación son enormes, sólo en los últimos nueve meses México pasó a ser el principal socio comercial de Estados Unidos, dejando atrás a China y a Canadá, esto crecerá aún más”.

Por cierto, el secretario estatal de Turismo, FERNANDO OLIVERA ROCHA, participó en el panel “El Empleo en el Turismo”, convocado en la ciudad de México por el Instituto Politécnico Nacional, como parte de las celebraciones del 45 aniversario de la Escuela Superior de Turismo, institución que gracias su experiencia y trabajo destaca a nivel nacional e internacional.

En este foro, en el que se contó con la presencia de estudiantes del IPN, fueron invitados a disertar secretarios de turismo estatales, funcionarios federales y miembros de la comunidad empresarial, abordando los retos fundamentales del turismo relacionados con el empleo y la sostenibilidad, focalizando sus aportaciones en cómo se vislumbran los escenarios para la próxima década en el sector.

OLIVERA ROCHA externó su confianza en el futuro turístico nacional, comentando que aunque en la actualidad existen escenarios en otros sectores en donde la automatización pareciera la carrera inminente en ciertos procesos de otras industrias, en el turismo también está habiendo este tipo de procesos, pero sin duda se continuará requiriendo ese trato persona a persona.

“Vamos a ser en la próxima década el turismo de los servicios el gran empleador, pero también hay que evaluar qué tipo de empleos son los que vamos a requerir. Cuando hablamos del tema de las comunidades, de poder llegar al último rincón de México y aprovechar los recursos naturales, los litorales, nuestras montañas y sierras, cuando se habla del turismo, es más barato generar empleos”, señaló.

Un paréntesis para compartirle que Protección Civil Tamaulipas, con información del Servicio Meteorológico Nacional de la CNA, advierte sobre el ingreso del frente frio No. 4, el cual provocará un moderado descenso de temperatura en la mayor parte del estado el viernes y sábado y puede estar acompañado de lluvia puntual fuerte con actividad eléctrica en algunas zonas del estado con viento moderado de dirección norte.

Zona Norte:

Se prevé a partir del viernes temperatura máxima de 37°C y mínimas de 14°C. Alta probabilidad de lluvia puntual fuerte durante el viernes.

Zona Centro:

Máxima de 36°C y mínimas de 16°C. Alta probabilidad de lluvia puntual fuerte durante el viernes. Se mantendrá clima fresco en zonas altas (mínima de 11°C en Miquihuana).

Zona Sur:

Máxima de 36°C y mínimas de 18°C. Alta probabilidad de lluvia puntual fuerte durante el viernes.

Por último, para reconocer los programas educativos de calidad, evaluados y acreditados por organismos autorizados ante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ presidió la entrega de acreditaciones a diez licenciaturas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

El evento efectuado en la 8va. Reunión del Colegio de Directores de las facultades, unidades académicas y escuelas de la UAT, tuvo como invitado de honor al Director General del COPAES, Mtro. ALEJANDRO MIRANDA AYALA.

En este marco, el Rector SUÁREZ FERNÁNDEZ refrendó el compromiso de seguir avanzando en los procesos de evaluación y en el mejoramiento permanente de los programas educativos que imparte la casa de estudios.

“La calidad es un tema que siempre ha estado en la UAT, y que bueno que estemos avanzando, no ha sido una moda o exigencia de alguna institución o dependencia. En la UAT creemos en la evaluación”, afirmó el Rector.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.