LETRAS PROHIBIDAS

¿Morena se “convulsiona”…?

Clemente Zapata M.

Mantienen tribus el “pleito”

por controlar a Morena;

situación se ve obscena

pueden “morir” en intento…

Son el botín candidaturas

y ya todos van tras ellas;

brillantes como estrellas,

otras serán muy oscuras…

El domingo pasado (09/12/2020), se encendió la mecha de la discordia en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aquí en Tamaulipas, en una clara muestra de rechazo hacia presuntas intenciones de MARIO DELGADO CARRILLO.

Quien encendió esa mecha fue JORGE SALOMÓN GONZÁLEZ, fundador de Morena en El Mante y un añejo luchador social que “se enamoró” del proyecto del hoy presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

La “pobre” protesta que SALOMÓN y seguidores (entre los que se encontraban líderes de otros municipios) hicieron ese frío domingo afuera del Comité Estatal de Morena, en la Capital de Tamaulipas, “desnuda” al menos ocho puntos importantes:

(1) Sigue pendiente la “operación cicatriz” en Morena, tras la “dudosa” elección interna a base de encuestas, provocando la convulsión que detonó el reclamo.

(2) Los fundadores del partido en la entidad, donde SALOMÓN puede decir que es de la “vieja guardia” (por los años de lucha al lado de LÓPEZ OBRADOR), no han sido reconocidos por los líderes formales del partido, viviendo actualmente en el olvido.

(3) Anticipan que MARIO DELGADO va a emplear al partido como un “mercado electoral”, tal y como lo hizo YEIDKOL POLEVNSKY aquí en Tamaulipas, en el 2019; es decir que las candidaturas estarían “en venta” nuevamente, para cuadros políticos y empresariales de partidos distintos a Morena.

(4) “Huelen” que nuevamente la “tropa” realizará el trabajo, mientras los generales, tanto líderes como candidatos, serán los “ganones” dejándolos “milando” y olvidados como hasta hoy.

(5) Morena sufre un perverso canibalismo, a pesar de que presuntamente le dieron vuelta a la página de ese proceso para elegir dirigente nacional. Sus tribus se comen unas con otras; es claro.

(6) Los fundadores del partido “son historia” y el “partido de Estado” que ya dirige MARIO DELGADO, tendrá como objetivo pasar por encima de quien sea con tal de obtener el triunfo y dar buenas cuentas al Presidente LÓPEZ OBRADOR; por ello la protesta del domingo.

(7) Por la forma en que rechaza la reelección de diputados federales y alcaldes en Tamaulipas, se evidencia con claridad lo que realmente quiere JORGE SALOMÓN GONZÁLEZ y es candidaturas, posiciones y financiamiento. Es decir: “lloraban para que les dieran biberón”.

(8) Morena está en una antesala similar a la vivida en el 2019, donde fueron devorados por el Partido Acción Nacional en alcaldías y diputaciones locales, por la falta de acuerdos entre los liderazgos nacional y estatal.

En resumen. Con este tipo de protestas, lo único que generan es una confusión en la sociedad tamaulipeca, sobre todo entre los llamados “indecisos” que veían en Morena una opción viable y que ahora ven al abstencionismo tal vez como el destino final de su voto… Pendientes…

~~PRESENTA UAT AVANCES EN INGENIERÍA.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la mano del rector JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, y a través de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe, expuso los avances en ingeniería computacional y telecomunicaciones dentro de la Semana de Ingeniería Computacional, donde se intercambian conocimientos y experiencias profesionales, así como de investigación en las áreas de Computación y Tecnologías de la Información. Las actividades fueron realizadas a través de la plataforma “Teams”, donde participaron los profesores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Pública de Navarra, España; el doctor ALFREDO URZÚA RUBIO, el doctor ALBERTO BERRUETA IRIGOYA y el doctor CARLOS RUIZ ZAMARREÑO.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… En la Capital de Tamaulipas, en el terreno político/electoral, quien se ríe se lleva y quien se lleva se aguanta… Cuentan que cuentan que nadie puede esperar un premio cuando muerdes la mano del Partido político que te permitió llegar al poder… También cuentan que apenas es el principio de algo todavía mayor para quien se “divorció” del PAN, se “empachó de lana”, y se hizo “independiente” … ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… A quien le sigue lloviendo sobre mojado es al PRI Tamaulipas, es decir al PRI de EDGAR MELHEM SALINAS, quien no ha podido conciliar intereses, ni obtenido eco entre varios líderes grupusculares de su partido para que se sumen a su liderazgo… Cuentan que cuentan que cuando haga un balance del Movimiento Territorial en su partido, los números simplemente no le gustarán y no tendrá a quien culpar más que a la falta de recursos… También cuentan que las multas al PRI y la falta de “benefactores”, mantienen al partido por las calles de la tristeza económica; una cosa es que MELHEM asegure que su partido está listo y otra cosa la realidad… ¡Que gacho tacho!

++CUENTAN QUE… El mar del sindicalismo magisterial de la Sección 30, podría convertirse en peligrosas y hasta traicioneras aguas dentro de muy poco… Cuentan que cuentan que varios de los ex secretarios generales se han convertido en feroces tiburones que rodean la palaciega isla en que está convertida la Secretaría General, que detenta RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ… También cuentan que los ex secretarios ARNULFO RODRÍGUEZ, RAFAEL MÉNDEZ SALAS y hasta ENRIQUE MELÉNDEZ PÉREZ, le podrían “echar montón” a RIGO de cara a su sucesión… ¡Qué o-g-t!

++CUENTAN QUE… En Reynosa, al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, podría haber “choque de trenes” de cara a la posición más jugosa como es la candidatura a la Alcaldía… Cuentan que cuentan que nada está “amarrado” y que incluso los “amarres” pueden “desamarrarse”, porque en la mesa de las definiciones, la equidad de género podría dejar llorando a RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, quien ya se presume candidato oficial de Morena a la Alcaldía reynosense… No sería extraño que del plato a la boca se caiga la sopa y más cuando no hay alcaldías plurinominales… ¡Ay ojón!

