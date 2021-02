SEÑAL POLITICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-MORENA SIN CANDIDATOS SIGUE EL DIVISIONISMO

El alcalde, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, entregó cobijas a familias vulnerables de la colonia Villas de San Miguel 3, para que puedan enfrentar temperaturas de bajo cero grados que habrá este fin de semana.

Los vecinos del sector agradecieron los cobertores, pues no cuentan con aparatos calentadores para mitigar el frío, como lo expresó el señor GALDINO ROSAS.

“Hay personas que sí lo necesitan porque no tienen calentón en la casa y conozco varios vecinos que sí lo necesitan”, dijo.

El presidente municipal refirió que se entregarán 400 cobijas a familias de este sector y en la periferia de la ciudad.

“Estamos en otras colonias de manera simultánea, hay gente en la Blanca Navidad, Lomas del Río y en Bayito, me acompaña parte de mi fortaleza, mi esposa ADRIANA HERRERA ZARATE y el voluntariado que dieron de su tiempo para venir a cobijar a quien más lo necesita”, señaló.

También acompañaron al edil, el secretario del Ayuntamiento, RAUL CARDENAS THOMAE y la secretaria de Bienestar Social, ILIANA MEDINA; juntos dieron el mensaje a la población de resguardarse en casa y mantener bien abrigados a niños y adultos mayores.

Enrique Rivas destacó que durante su recorrido los vecinos le reconocieron la obra pública que se realiza en este sector, como es la construcción del puente vehicular que tiene un 95 por ciento de avance, asimismo escuchó sus peticiones que fueron sobre todo de alumbrado público.

Agradeció al voluntariado que lo acompañó a la entrega de cobertores y reconoció la labor de la sociedad civil de solidarizarse y ayudar a las familias más vulnerables de Nuevo Laredo.

MAS CABIZBAJO QUE NUNCA ANDA EL ASPIRANTE

EN REYNOSA NO HAY DUDA que la participación de personajes como RIGOBERTO RAMOS le cierra más las posibilidades a MORENA de hacer un buen papel al frente del proceso electoral que se avecina que de la reunión con el delegado del CEN de MORENA el pasado fin de semana salió muy cabizbajo.

RIGO RAMOS como se hace llamar acortando su nombre original para tratar de caerle bien entre la población para lograr auto alentar su nominación no le dio resultado, el tiempo se le acabó y las condiciones no fueron las que esperaba invirtiendo miles de pesos previamente a unas acciones de acercamiento con la ciudadanía a la que solamente le dio atole con el dedo diciendo que estará al pendiente de Reynosa, pues de todos es conocido que su estancia en los buenos restaurantes y salones de lujo lo exhibe como una persona que no es de la condición social para que después de que le digan que no será candidato vuelva a pisar una sola banqueta de una colonia popular.

POR ESO y más RIGOBERTO RAMOS no es el elegido para la candidatura a la presidencia por mas encuestas patito que quieran presentar.

Aquí las condiciones se las lleva un MARCELO OLAN o ARMANDO ZERTUCHE ZUANI para alcanzar la nominación pues la posibilidad de este RIGOBERTO no es la de aquel RIGOBERTO GARZA CANTU que en realidad fue un hombre del pueblo.

DON RIGO, era una sola pieza, un elemento del pueblo.

A este otro RIGO le faltó lo que no ha tenido nunca, sencillez, humildad y no ser tan petulante y altanero como lo conocemos.

LUIS MIGUEL IGLESIAS FIRME EN SUS ASPIRACIONES

PASAMOS A OTRO TEMA de lo mismo, pero en el distrito 4 donde las posibilidades del empresario transportista LUIS MIGUEL IGLESIAS ELIZONDO en cambio son al máximo.

Solo la equidad de género podría removerlo de distrito electoral para ser nominado.

Su trabajo social lo dice todo, su sencillez a comparación del otro que les comentaba es diferente, el también joven abogado que ya contendió hace un par de años por una diputación local, es un elemento identificado con la sociedad, el pueblo y la transformación que vive México como el señala y que dirige ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

En días pasados llevó a cabo su registro como marca el manual de la convocatoria y no hay duda que su partido lo tendrá en cuenta sin problema para nominarlo.

Con la decisión en la mano de demostrar su trabajo y además la postura de apoyo a la ciudadanía, ante el órgano electoral interno del partido MORENA en la ciudad de México, procedió por la vía conducente a registrarse el abogado y empresario reynosense LUIS MIGUEL IGLESIAS ELIZONDO. Uno de los cuatro distritos en poder de la representación del Partido Acción Nacional y donde de ser el nominado, está dispuesto a darlo todo para lograr la representación.

Al menos así se le ha visto trabajando activamente desde hace muchos meses al empresario transportista LUIS MIGUEL IGLESIAS.

INTEGRA CARLOS RAMIREZ SUS PROPUESTAS PARA REYNOSA

Y DE MORENA NOS PASAMOS al partido encuentro social donde su líder local en Reynosa, CARLOS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ, dirigente del pes en Reynosa, dio a conocer las propuestas de sus candidatos a la presidencia municipal recayendo en la ciudadana BEATRIZ YARENI RODIRGUEZ VAZQUEZ, diputado federal, por el distrito 2º MARIA DE LA LUZ BLAZQUEZ, Distrito 9º CARLOS ERIQUE ARREOLA BENAVIDES.

Diputados locales, distrito 4º PROF JUAN ANTONIO MARTINEZ CABRERA, distrito 5º DALIA DALILIA JARAMILO, distrito 6º RUBEN IVAN ERNANDEZ RODRIGUEZ, distrito 7º PROFA CRISELIA MASCAREÑAS RUIZ.

FIRMEZA Y APOYO DE PATY PALACIOS ANTE CIUDADANOS

POR EL RUMBO DEL municipio de Valle hermoso, sigue y hay que decirlo Con el firme compromiso de seguir apoyando la formación y capacitación de las Mujeres del Distrito 09.

Dio a conocer que «hemos firmado un convenio con el Cecati 179 para iniciar el curso Maquillaje de rostro Básico y avanzado».

Manifestó que en la agenda de trabajo a su cargo, no solo figura el tema legislativo que es el compromiso del legislador, sino también la gestión social permanente en cada rincón, colonia, ejido del noveno distrito que los electores le eligieron y donde seguirá firmemente su compromiso social en forma continúa

Pues reiteró que «Poner nuestros dones al servicio de los demás es una filosofía de vida por eso diariamente en nuestra Oficina de Enlace Legislativo se atienden las Peticiones que nos solicitan las y los ciudadanos de Valle Hermoso y Matamoros».

POR eso seguro tiene un futuro político promisorio y sino pal baile vamos.

MÁS REGISTROS EN MORENA DE RIO BRAVO

EN RIO BRAVO, se registró el agricultor CARLOS HINOJOSA como aspirante a la presidencia municipal por Morena sumando asi ya varios aspirantes en la misma posición, pero no todos con la posibilidad de caer bien entre el electorado y otros ya chamuscados por su incongruencia social y personal con la comunidad.

De esto podre comentarle más delante.

CARLOS HINOJOSA se registra como un aspirante mas en la posibilidad de ser nominado a la presidencia municipal por el MORENA cuando ya existen otros elementos que hemos mencionado.

Su paso por la dirigencia de asociaciones de usuarios, asi como ser ciudadano bien visto en la comunidad le abren el camino sin duda para poder lograr el segundo objetivo si es que el partido en mención lo hace su abanderado.

EN REYNOSA LE COMENTO que el partido movimiento ciudadano que dirige moralmente SILVESTRE RODRIGUEZ MARIN podría postularlo sin ningún problema y acercarse definitivamente al triunfo en el mes de junio.

El posicionamiento del joven político emecista con trabajo en la base social y colonias le marca la diferencia incluso con el candidato del PAN a la presidencia municipal y no tanto por las encuestas que se han vertido en semanas anteriores sino por el trabajo que desarrolló durante meses y años en apoyo a la comunidad sin necesidad de estar postrado en una dependencia como titular o un gobierno del mismo color de su partido.

SILVESTRE RODRIGUEZ MARIN es el líder moral político del PMC aunque otros se coloquen el chaleco sin tener la medida ni la sensibilidad social.

Comenta que como se conoce se promovió un recurso ante el órgano electoral judicial y se encuentra aún en veremos el resolutivo para que pudieran desecharse las dirigencias espurias que nombro GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ el dueño de la franquicia de PMC en Tamaulipas.

Puedo señalarle amigo lector que el ex senador y ex diputado local GUSTAVO CARDENAS ha tratado de coartar el derecho de que los integrantes de PMC participen como sus derechos les asisten políticamente mediante maniobras y requiriendo los servicios de individuos nefastos como DANIEL PALMILLAS, RICARDO REYNOSO y otros personajes que no juntan a nadie, solo maquiavélicamente maniobran para desestabilizar proyectos políticos a su conveniencia e intereses personales.

Y DE ESTA MANERA, se percibe, que el liderazgo político de SILVESTRE RODRIGUEZ le anda calando a GUSTAVO CARDENAS donde se siente mas que nunca fuera de la silla del control político de dicho partido.

SEÑALA el político reynosense que le causo agravio el hecho de que la comisión nacional de justicia de su partido haya convalidado el acto de instalación de CARDENAS en forma ilegal faltando a los preceptos rectores de su partido de derecho electoral como son certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, violentando asi el artículo 3 de los estatutos de su partido y lo que se está retirando ante la autoridad electoral.

HOY MAS QUE NUNCA, SILVESTRE, es el más fuerte precandidato del PMC a una nominación para el proceso electoral del mes de junio próximo.

EN OTRO TEMA, le comento que la diputada local JUANITA SANCHEZ presentó un exhorto a la secretaria de gobernación para replantear los mecanismos de operación del programa “Jóvenes construyendo el futuro”.

Y en ese sentido, que se realice con mayor transparencia y eficacia dicho manejo de los recursos públicos y es que la realidad, nomás unos cuantos saben dónde implementan esos programas o si nada mas son para unos cuantos.

Oiga y se prepara la diputada local para marcar los tiempos que tendrá en su agenda ya que es muy seguro que sea la coordinadora de campaña electoral del diputado GERARDO PEÑA FLORES a la diputación federal del distrito II.

No hay duda de la capacidad de la legisladora, solo que repartir el tiempo entre la campaña, el trabajo legislativo además de sus actividades de gestoría ya es bastante.

Y LOS DEL PRI TAMBIEN SE MUEVEN

Es muy importante comentar que en e l municipio de Matamoros, las cosas no pintan como se esperaban y es que el elegido a la nominación para la presidencia municipal no es del todo el mejor candidato o al menos no se muestra de tal forma.

LA UNIDAD que tanto pregonaban no se ha dado al interior del partido revolucionario institucional y PEDRO LUIS CORONADO AYARZAGOITIA, espera un milagro para alcanzar ese anhelo.

PEDRO LUIS o PELUCO, es una hechura de un grupo político en la localidad y al interior del partido de los que ya pocos quedan en si.

Parecía ser que los grupos estaban desintegrándose y realimente dando vida de nueva cuenta a los sectores, organizaciones y demás posiciones, pero parece que las cosas han cambiado, han virado nuevamente.

EN EL PRI que trata de salvar HECTOR SILVA cuando no le responde sus dirigentes estatal y nacional EDGARDO MELHEM que anda a la cacería de la diputación local plurinominal de perdido si una federal no se puede o el otro farsante de ALEJANDRO MORENO CARDENAS que repartió diputaciones a los Juniors, no haya la puerta.

Pues bien, es ahí donde HECTOR SILVA con su estilo sencillo, directo, no puede hacer mucho al frente del comité local del PRI en Matamoros y no dude que pudiera suceder algo en unas semanas más antes de empezar campañas locales.

Pues la federal va de hecho en picada como la municipal a la alcaldía.

Y VOLVIENDO AL candidato municipal es la realidad que ve muy pequeños a todos y no es por su altura precisamente sino tal vez debe de ser por otra cosa y esa es la que muy difícilmente le permitirá ganar.

EN REYNOSA, las cosa son diferentes, BENITO SAENZ arreglando una buena planilla de regidores podrá sortear las oleadas azules y morenistas de ser necesario para llegar a palacio municipal.

De lo contrario, las cosas no irán por buen camino.

Ha hecho un llamado amistoso y de lealtad a los priistas y a todos los que quieran reunirse, sumarse al barco tricolor que esta por arrancar con sus abanderados en unos dias mas.

Dijo que los priistas que buscaron refugio en otros partidos políticos son invitados en buena gana a regresar y que las puertas están mas que abiertas para todos.

En forma inteligente el candidato a la alcaldía hace lo suyo mas no otros como en Rio Bravo donde se encuentra dormido el aspirante a la nominación municipal o en Matamoros como ya lo dijimos hay algo que lo hace sentir mayor a los demás sin requerirlos y ese será un graso error.

MENCIONO en una entrevista el abanderado reynosense BENITO SAENZ BARELLA que «Vamos a recibir a todos los que quieran trabajar por Reynosa, porque queremos un Reynosa transparente y con gente que realmente quiera trabajar», indicó.

“en su proyecto político tienen cabida todos los que quieran trabajar por un cambio de verdad, e impulsar propuestas o compromisos que vayan de la mano con los ciudadanos, con cámaras empresariales y sociedad civil organizada.

FORTALECEN UGOCM CON FUERZA POR MEXICO

En valle hermoso, le comento que se designó a nuevos directivos por parte de la dirigencia municipal de UGOCM, Unión general de obreros y campesinos de este municipio.

FRANCISCO CEDILLO, dirigente municipal de la UGOCM dio a conocer er de los nombramientos entregados en la áreas de participación juvenil deportes, cultura, redes sociales, entre otras importantes áreas que vienen a fortalecer la organización de obreros y campesinos donde estuvo para atestiguar la entrega de nombramientos el coordinador regional de la zona norte del estado de Tamaulipas de la misma organización además de invitados especiales como el ingeniero CONSOLACION GAMBOA, ALONDRA MONREAL del partido fuerza por México como dirigente y el dirigente municipal del COEP Valle hermoso, CARLOS IGNACIO MALDONADO VALLEJO.

ENVIO ESTE 12 DE FEBRERO mi saludo a la familia AVENDAÑO MARTINEZ recordando el natalicio del amigo LIC. JORGE AVENDAÑO MARTINEZ q.e.p.d…

De la misma manera envió MI FELCITACION por su cumpleaños este 12 de febrero a ROSALINDA VILLARREAL PEQUEÑO, GUSTAVO BARQUEIRO SALAS, HUMBERTO CASTAÑEDA Y ADRIAN SANTOS.

También saludo por su cumpleaños este 13 de febrero a MAURO MORENO, EDUARDO MARTINEZ CASTILLO Y JORGE PEREZ.

TAMBIEN este 14 de febrero recordamos en su natalicio al doctor RODOLFO TORRE CANTU y felicito por su cumpleaños a FRANCISCO HERRERA TREVIÑO, JAIME CARRANZA SALINAS, ADRIAN BETANCOURTH MARQUEZ, WILBERT RUIZ Y EDUARDO VELA.

Además, este 15 de febrero felicito a la señora CLAUDIA BELTRAN DE MARTINEZ, AMARO VILLARREAL, NORA SANDOVAL, LUCIO MARTINEZ, ABRAHAM MORAN, COOCY LOZANO, ALEJANDRO CENICEROS MARTINEZ y a los telegrafistas en su dia.

Y NOS VEREMOS.

Visits: 77 Today: 77 Total: 662020