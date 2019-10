MORENA Y SU SHOW TIME, PARA ELEGIR EL NUEVO LIDER NACIONAL

LA@RED

MORENA Y SU SHOW TIME, PARA ELEGIR EL NUEVO LÍDER NACIONAL

Ruben Dueñas

El pleito en MORENA que se está dando ahora a escasos cuatro años de haber nacido como partido político, no es precisamente por la dirigencia nacional ni por quién va a ser el nuevo líder, lo que ha dificultado el camino de cara a la elección interna es que los aspirantes no han logrado convenir la vía o método en que se hará la elección.

Este partido político es uno de los institutos de más reciente creación, fundado por López Obrador como un movimiento en el 2012 obtuvo su registro como partido hasta el 2015, período en el que Martí Batres fungió como presidente.

Luego López Obrador sin más trámite asumió la dirigencia nacional de MORENA, lo que dio a conocer Yeidckol Polevnsky toda vez que ya venía fungiendo como secretaria general del partido, la que incluso hizo hincapié en que sería el dirigente nacional que ya estaba decido “porque era el candidato único.

AMLO ocupo el cargo del 2015 hasta el 2017, cuando presentó su renuncia para contender en la elección del 2018 por la Presidencia de la República. Por lo que Yeidckol Polevnsky asumió la presidencia nacional en forma automática, manteniéndose a la fecha en el cargo y busca darle continuidad, ya que figura entre los que aspiran a participar por la dirigencia nacional.

Definitivamente para nosotros la pelea por la dirigencia nacional de MORENA es entre el diputado federal y coordinador de lo bancada en San Lázaro, Mario Delgado Carrillo y la todavía dirigente del partido Yeidckol Polevnsky y el pleito lo encabezan ellos dos, ya que el primero se siente más seguro en ganar si la elección interna se hace en base a encuestas, tal como días atrás lo propuso López Obrador.

Pero, pero, pero, la Polevnsky lo sabe y por su parte está exigiendo que el proceso interno se lleve a cabo con lo previsto a detalle en la convocatoria que en tiempo y forma emitió el partido, en la que se establece que la elección será a través de un congreso, algo semejante a lo que en el PRI llaman “convención de delegados”, lo que le hace creer que ella tiene a la mayoría de la gente y creemos que en eso no anda mal.

Ni que decir que la Polenvsky y Delgado Carrillo están palancas con López Obrador, los dos han hecho su trabajo, pero hay que evaluar cúal de los dos lo ha hecho mejor y demostrado más capacidad, porque ésta lucha apenas va a empezar. En lo personal le apostamos a Mario Delgado Carrillo, doña Citlali puede ocupar otro cargo. En unos días más sabremos el resultado de la pelea estelar, en la que se supone que López Obrador no meterá las manos.

Por cierto la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján y la secretaria general del partido en funciones de presidenta, Yeidckol Polevnsky, recién anunciaron que dejarán sus cargos el 20 y 27 de Octubre próximo, para competir por la dirigencia nacional.

Otro que también llegó a la recta final del proceso interno es Alejandro Rosas Díaz, a la postre suplente del senador y coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, empezó muy bravo, hasta quiso acabar con la Polevnsky pero no lo logró por más esfuerzos que hizo y obviamente bajaron sus bonos. El que decide el show time no es Monreal.

Que feo le hiciéron el feo los del PRD al ex presidente Vicente Fox Quesada, el que con la bandera del Partido Acción Nacional recién convocó a todos los partidos opositores a conformar un frente amplio opositor “para darle en la madre a la cuarta transformación”, El dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila Romero, simple y sencillamente se deslindó de dicho frente.

Al que le diéron gas en la dirección del Canal de H. Congreso, fue al destacado y respetado periodista Ricardo Rocha, noticia que dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe, con la expectativa de que el caso se resolvería ayer lunes.

Además estableció que será el mismo Congreso el que maneje directamente el Canal de televisión, junto con la Coordinación de Comunicación Social, cuyo responsable también será separado del cargo, aunque no precisaron la fecha, “pues hay que recordar que está en calidad de encargado”. Que vayan poniendo otros compas sus barbas a remojar.

No nos queremos reír, pero nos gana la risa, cuando nos dicen que según una encuesta nacional que si hoy fueran las elecciones del 2021 Morena ganaría 13 de las 14 gubernaturas que estarán en juego; la única que se quedaría en manos del PAN sería la de Querétaro, en tanto que Nuevo León estaría por primera vez gobernado por un partido de izquierda. Creemos que si tienen recursos para compara las 13 de las 14 gubernaturas, su profecía se podría cumplir, sino, no, como decía mi abue.

Tanto ruido que ha hecho López Obrador asegurando que su gobierno viene barriendo la corrupción, como las escaleras, de arriba para abajo, frase que ha repetido fácil en lo que va de su sexenio no menos de unas mil veces, pero en la práctica no ha querido o no ha podido meter al bote Manuel Bartlett de la CFE y Carlos Romero Deschamps, líder del STPRM. El pleito con la Robles es otra historia.

Supuestamente ayer lunes 30 de Septiembre rindiéron protesta los 36 nuevos diputados integrantes de la 64 ava Legislatura de Tamaulipas. 22 de Mayoría Relativa y 14 de Representación Proporcional. Entendemos que están convocados por parte de la Comisión Permanente para participar en la sesión pública y solemne de hoy martes 1 de Octubre a las 13:00 horas del mediodía.

Un total de 17 jóvenes estudiosos recién egresados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) recibieron el Premio CENEVAL en reconocimiento público a su desempeño de Excelencia Académica en el Exámen General para Egreso de la Licenciatura (EGEL).

Nuestra fuente nos asegura que la entrega de los reconocimientos se llevó a cabo en el marco de la ceremonia nacional celebrada en el auditorio TELMEX en la Universidad de Guadalajara (UdeG), en la ciudad de Zapopan, Jalisco.

El Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) rindió éste homenaje para reconocer a todos los egresados de las instituciones públicas de educación superior , públicas y privadas de todo el país, que obtuvieron el Premio de Excelencia tras la evaluación en el exámen EGEL que sustentaron el pasado mes de abril.

Por la UAT fuéron premiados Adriana Alejandra Balboa Bautista, Coral Dayaselly Vanoye Puente y Amairani Villela Villanueva, de la Facultad de Enfermería-Victoria; Francisco Donaldo Walle Martínez, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, y Laura Mercedes Fonseca Gutiérrez, de la Facultad de Comercio y Administración-Victoria.

De la Facultad de Odontología de Tampico, obtuvieron el premio Víctor Hugo Beltrán Pérez, Rocío Miroslava Gutiérrez Vizcaíno, Karla Esmeralda Ramírez Vázquez, Karla Saucedo Flores, Yazmín Reséndiz Loredo y Julio César Salazar Castillo.

También fuéron galardonados José Martín Carrillo Romero, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-Tampico; Erick Eduardo González del Angel, de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros y de la Unidad Académica Multidisciplinaria-Matamoros, Michelle Yamilett Muñoz Medina, Alejandro Padilla Camargo, Mariela Sánchez Bernal y David Torres Ochoa.

