MORENA YA SE PARECE AL PRI DE HACE 20 AÑOS: MUÑOZ LEDO

Rubén Dueñas

Al hoy diputado federal de MORENA, Porfirio Muñoz Ledo, como distinguido militante que fue del PRI en su tiempo se le llegó a considerar un verdadero personaje de la política, al grado de considerarlo como el virtual sucesor de Jesús Reyes Heroles, como ideólogo del Partido Revolucionario Institucional, instituto del que llegue a ser dirigente nacional.

Por eso Muñoz Ledo a sus 87 años de edad cuando nos dice que la bancada de MORENA está implementando “actitudes parecidas a las del PRI de hace 20 años”, hay que tomar debida de su aún oportuna advertencia, porque no quiere que se convierta en un partido de Estado, “queremos un partido, dijo, democrático, sino, volvemos al pasado”.

“Estamos viviendo una involución porque MORENA está tomando actitudes semejantes o peores a las que tenía el Partido Revolucionario Institucional hace 20 años, simulando que el país era democrático”, remarcó.

Cabe recordar que hace unos días Muñoz Ledo criticó la forma en que la Guardia Nacional actúa contra migrantes centroamericanos en la frontera de Chiapas. Agregó que el PRI ya no existe, es una mafia que busca conservar sus pequeños espacios de poder.

Dijo que en su momento el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “se comprometió a que no habría represión en su gobierno, como lo afirmó en inumerables veces, el gobierno debe dar una explicación y debe castigarse a los culpables y a la impunidad”, sostuvo el legislador ahora morenista.

Y eso que no vió Porfirio Muñoz Ledo como golpearon feamente a un muchacho que bricó la valla perimetral para intentar acercarse al Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su arribo a la Plaza de la República de la capital del Campeche, que nos perdonen la comparación pero los guaruras del mandatario nacional parecían perros con rabia cuando en bola se le echaron encima seis o siete hasta que lo tumbaron al suelo donde lo patearon, todo frente al presidente, el que a querer o no tuvo que intervenir y a gritos les pidió que lo soltaran.

Bochornoso y vergonzoso espectáculo que en los gobiernos del PRI no nos ha tocado ver hasta ahora y en MORENA no lo esperábamos porque López Obrador desde el primer dia de su gobierno anunció la desaparición del Estados Mayor Presidencial en razón de que a él lo cuida el pueblo. Pero los de la golpiza al pobre muchacho tenían más trazas de “golpeadores” que de Juan Pueblo y eran seis o siete eran más bien cerca de una docena, según las fotos que vimos en Facebook, Seis o siete lo rodearon para golpearlo y los restantes esparcidos alrededor. Que mala leche verdad de Dios. Y eso que el muchacho resulto ser el hijo de un productor de la región con el que López Obrador habló por varios minutos, sobre la producción de Aguacate en Yucatán que acapara el mercado regional de ese producto, afortunadamente el productor le alcanzó a decir que al que andaban golpeando era su hijo. Definitivamente estamos de acuerdo con Porfirio Muñoz Ledo.

Con el cuento de la venta o rifa del avionzote presidencial López Obrador ha hecho mucho ruido; por cierto acaba de decir que el que se lo saque en la rifa lo va a poder estacionar en los aeropuertos de la FAM pero no aclara por cuanto tiempo lo va a poder hacer esa personal y si va a tener que pagar “piso”, además del mantenimiento de la nave que de acuerdo con las normas y leyes internacionales es obligado.

López Obrador, anda muy contento, aunque a nivel internacional anda haciendo el ridículo al andar promoviendo la rifa o la venta del avionzote, del que creyó que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lo iba a comprar pero no hubo de piña, luego que la ONU ya tenía un cliente, como lo divulgó López Obrador, pero también salió vana la nuez, supuestamente hubo un comprador que le ofreció 125 MMDD, pero se aferró a que la ONU lo valuó en 130 MMDD y no se hizo.

La última carta que nos sacó sobre la venta del soñado avionzote, era el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, pero el mandatario asegura que a ultima hora no le entró argumentando que era muy lujoso el avión, argumento que a decir verdad no nos convence. En lo personal creemos que lo que no le gustó fue el precio, eso tiene más peso, que el lujo que dice.

Pero mientras el presidente AMLO se anda divirtiendo de lo lindo con la rifa de la ya muy famosa nave, los que saben aseguran que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre de lo que va a hacer López Obrador con su odiado avionzonete, porque según nosotros no va con su ideología y menos siendo un legado de Peña Nieto.

Dice que los diputados federales de MORENA, cerca de 236 ó 238, cada uno de ellos le va a comprar un entero, o sean 20 “cachitos”, en lo personal no lo dudamos, pero lo que nos preguntamos a cuantas gente más va a obligar a que le entren a la rifa del avión. Porque no va ser cosa fácil vender seis millones de “cachitos”, en lo personal vemos difícil que venda el 50% de los billetes. Será cosa de esperar para no equivocarnos.

Ahora si el que la cacheteó fue el dueño de la encuestadora, Mitofsky, que responde al nombre de Roy Campos, ya que asegura que de acuerdo con los sondeos hechos por su empresa, toda apunta a que en las elecciones del 2021 MORENA se va a llevar las 15 gubernaturas que estarán en juego. Lo que a decir verdad nos da mucha risa, ya que por ningún lado se ve ni la gente ni la estructura de MORENA, solo que vaya a haber mano negra, como a veces suele suceder en nuestro país.

Aunque decimos ser muy respetuosos de la política interna de cada país, ahora resulta que después de haber dado en México asilo político al Presidente de Bolivia, Evo Morales, del cual el pueblo vomitó su cuarta reelección y el gobierno mexicano lo trajo en avión a nuestro país. Ahora acaban de llegar a México dos altos ex funcionarios de su gobierno y en la embajada de México en Bolivia hay seis más. Queremos el liderazgo de Latinoamérica, no hay duda, por eso.

Una buena nueva para sus seguidores y grandes amigos es que el abogado y dirigente estatal del colectivo conformado por los familiares de personas desaparecidas, Guillermo Gutiérrez Riestra, es que –de haber cambios de última hora– el próximo miércoles rinde protesta como coordinador regional de la CNDH con sede en Reynosa.

Otra buena noticia para todos es que la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), logró consolidar 5 de sus cuerpos académicos durante el año 2019, lo que dio a conocer José Antonio Serna Hinojosa, director del plantel.

Añadió que paralelamente se consiguió colocar a más profesores en el Sistema Nacional de Investigadores (SIN) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Remarcó que éstos logros contribuyen en la cátedra y en la buena calidad de la educación que la UAT imparte en todo el estado, en base a las políticas que impulsa la Administración del rector José Andrés Suárez Fernández.

“Logramos avanzar mucho en aspectos de la academia : consolidar 5 cuerpos académicos y llegar a 24 docentes dentro del SIN y en éste año esperamos más logros. Tenemos 5 cuerpos académicos consolidados, 2 en consolidación y uno en formación”, apuntó con un dejo de satisfacción.

