POSDATA

GASTÓN ESPINOSA GLZ.

MORENISTAS AL GRITO DE GUERRA

Pleitazo con pronóstico reservado es el que sostiene la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, y el Coordinador de Asesores de Morena, en el Senado de la República, Alejandro Rojas Díaz-Durán.

Y el tema Tamaulipas es uno de los derivadores de esa quisquillosa relación entre Citlalli Ibáñez Camacho (Yeidckol) y Alejandro Rojas. Resulta que al hombre de confianza de Ricardo Monreal no le está gustando las decisiones de la dirigente al impedir que a las 22 candidaturas de su partido estén llegando nombres que no garantizan el triunfo en las urnas y sólo se dediquen a ser comparsa del gobierno.

Rojas acusó a la dirigente de desestabilizar y dividir a MORENA en todo el País al tener malas decisiones y no tomar en cuenta a todo el partido sino a una fracción que solamente le rinde cuentas a ella y a su grupo.

El también Senador suplente de Ricardo Monreal, puso como ejemplo que Yeidckol excluyó a personajes de peso de la lista de aspirantes a las diputaciones locales en el estado de Tamaulipas para imponer a personajes ligados al gobierno del estado o excolaboradores del PAN o del PRD.

Al seguir con el tema de Tamaulipas, Alejandro Rojas, dijo que la dirigente del partido, envió una lita rasurada bajo el brazo de un nuevo delegado que en la elección del 2018 apoyó a Ricardo Anaya, desde su cargo como Secretario General de Gobierno en Durango.

Y siguió con los ejemplos: En Tijuana impuso a un personaje que tenía 20 puntos de desventaja respecto a un líder muy popular; en Quintana Roo bloqueó los registros para los verdaderos líderes sociales que apoyaron a Andrés Manuel López Obrador; y en Nuevo León quiere imponer a un expriista cercano a Manlio Fabio Beltrones.

Rojas y muchos morenistas saben que este tipo de situaciones puede llevar a la caída de MOREN como ocurrió con el PRD cuyas “tribus” nunca pudieron conciliar sus intereses a tal grado que hoy están a un paso de desaparecer cuando llegaron a ser la segunda fuerza política del país.

De facciosa y autoritaria no bajó a Yeidckol, por eso solicitará que en el próximo Congreso Nacional se considere o valore la continuidad de Polevnsky como presidenta nacional o se elija una Dirección colegiada, porque actualmente la dama solo trata de imponer sus caprichos y no concilia a los morenistas, por lo tanto “hoy MORENA está secuestrado por una facción que no representa los intereses superiores de la Nación”.

PD: Por lo pronto, aquí en El Mante, Benjamín López, quien quedó fuera del listado de aspirantes de Morena a la diputación local por el distrito XVII, realizó una rueda de prensa ayer, en la que sostuvo que no hay nada para nadie y que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Hasta el momento todos los caminos conducen a la persona de Javier Villarreal Terán, como el candidato más viable para la diputación.

MONTES Y GINA LERMA, BUENA TAREA

Creo que el PRI empezó bien.

En ese andar por recobrar la confianza ciudadana el partido tomó decisiones acertadas.

Lo primero que hizo fue impedir que Alejandro Guevara Cobos, asumiera las riendas del partido. El exdiputado federal ya tenía hecho su cuadro dentro del tricolor: Lupita Acevedo, como dirigente y Cristian Villasana como candidato a diputado local…él se afianzaría así para la presidencia municipal de El Mante.

Nada le salió. Los embates de Alejandro recayeron hasta el PRI estatal que preside Yahleel Abdala, que poco pudo hacer ante las muestras de unidad y rechazo hacia Alejandro.

Al frente del PRI hoy están Luis Gerardo Montes y Georgina Lerma, personas intachables, trabajadoras y con gran capacidad. El reto que asumen es difícil, pero cierto es que si dejan atrás ese costal de mañas y prácticas que tanto daño le hicieron al partido, en mediano plazo van a ser protagonistas.

La apuesta que hacen con Bruno Díaz, como precandidato a la diputación local por el distrito XVII es buena, sana. El joven no tiene malas notas, ni malas compañías y eso seguramente la sociedad se lo agradecerá en las urnas.

La desintoxicación que realiza el PRI es acertada, un buen primer paso para hablarle de frente a la gente.

BAJO SOSPECHA

Ricardo Anaya, excandidato del PAN a la Presidencia de México, quedó exonerado del delito de lavado dinero que le fincara la PGR.

Dos días antes de que terminara la gestión de Enrique Peña Nieto, se le consignó la definitiva absolución.

¿Justicia?