            < Morenistas se reagrupan en nuevo partido

1.- Se complica el escenario para Morena. Por una parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) invalidó la sanción impuesta a Alejandro Rojas Díaz Durán, quien ahora recobra sus derechos partidistas con todo lo que esto implica; y por otra parte cobra vigor el propósito de convertir al “Frente por la 4ª. Transformación” (un movimiento social simpatizante de AMLO) en partido político, lo cual de llevarse a cabo cubriendo los requisitos de rigor estaría debilitando al partido guinda.

Ambos sucesos son cosas diferentes pero representan dardos que van directo al corazón de Morena. Veámoslo por separado:

El “Frente por la 4ª Transformación” aunque se manifiesta en apoyo de AMLO se está alimentando de los elementos de la izquierda, llámese PRD, PT o Morena, a quienes les han cerrado las puertas del Partido Guinda, es el caso de la zona sur de Tamaulipas donde ya se manifiesta y no tardan en sumarse los de Mante, Nuevo Laredo y Victoria donde hay focos rojos. Y lo mismo está ocurriendo en Veracruz donde hay un movimiento muy fuerte a favor del frente en aras de convertirlo en partido.

Por otra parte la desautorización del TEPJF a la sanción dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, significa que Rojas Díaz Durán seguirá siendo la piedra en el zapato no sólo de Yeidckol Polevnsky, a quien le quedan 4 meses 15 días al frente del partido, sino más allá, dado que se trata de un proyecto político porque la declaración de guerra no obedece a una cuestión personal entre don Alejandro y Yeidckol, aunque a veces así lo parezca.

En la oficina principal del Senado de la República han de estar resonando las carcajadas ante el fallo del Tribunal Electoral que dejó sin efecto la suspensión por tres años a Rojas Díaz-Durán de sus derechos partidarios, su restitución como consejero de Morena en Ciudad de México, y sobre todo, ya no existen impedimentos para que el suplente de Ricardo Monreal sea un contendiente más por la dirigencia nacional, la cual habrá de renovarse el 20 de noviembre de este año, esa es le fecha acordada en sesión del Consejo Nacional.

Está a la vista que Morena tiene sus principales cuadros en la Cd. de México por cuestiones obvias, y en el Estado de México, Puebla y Veracruz quizá por la cercanía de estos con el centro, pero carece de elementos habilitados políticamente en los demás estados de la República.

En el escenario nacional para relevar a Polevnsky figuran Bertha Luján con todo el apoyo de primer morenista del país, pero ya ha demostrado Alejandro Rojas Díaz Durán que no está manco; un tercero en discordia que tendrá la aceptación de Ricardo Monreal es Mario Delgado Carrillo, actual Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Delgado en un principio dijo que no participaría debido a su encargo en la Cámara de Diputados, pero ahora se puede convertir en la pieza angular que de solución al conflicto, porque ya ha tomado dimensiones preocupantes el enfrentamiento de Monreal y compañía contra la cabeza principal del morenismo, que no es precisamente Polevnsky.

En fin, esa es la tercia de ases con la que se abre el juego donde el premio mayor es la Presidencia del CEN de Morena, y así se observa el horizonte guinda que no resulta muy alentador, de ahí que en entorno a estas circunstancias, hay quienes están sentenciando que la 4ª Transformación puede convertirse en flor de un sexenio.

2.- Las evaluaciones de diferentes casas encuestadoras que otorga primerísimos lugares al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, unas le asignan el 3º y otros el 4º lugar, tanto en mayo como en junio, y que fueron difundidas ampliamente por medios de comunicación, es producto del desempeño de su gobierno en diferentes frentes.

Uno de ellos tuvo reconocimiento en medios de información nacional, estamos hablando del incremento de las fuentes de trabajo y que generaron 5,096 empleos en la entidad, con constancia en el IMSS e INEGI, situación que cobró valor cuando a nivel nacional los indicadores decrecieron.

Esto es producto de la construcción de condiciones de confianza para el sector patronal que es el que invierte.

Asimismo el Gobierno del Estado ha salido a enfrentar los vacíos propiciados por las políticas de Gobierno Federal. Fue el caso de apoyos a las estancias infantiles que contribuyó a que algunas lograran sostenerse hasta ahora, porque otras sus condiciones no se lo permitieron, entre ellas las de nueva creación.

También el apoyo al sector campesino en recursos para sembrar, ante la falta de los envíos tradicionales del Gobierno de la República, esta última no se refleja en los números del IMSS, pero de no haber suministrado las semillas se hubieran quedado superficies sin sembrar como está ocurriendo en otros estados del país.

En esa misma tesitura los alcaldes de las principales ciudades de Tamaulipas fueron evaluados, ya lo comentamos en este mismo espacio, cuatro de ellos en los primeros 20 lugares y uno reprobados en el último lugar de la lista.

Todo lo que se evalúa permite mejorar, incluso los que alcanzan niveles aprobatorios no debieran estancarse, las estadísticas son retos para todos, lo mismo para el que está en el sótano, que en los primeros lugares.

3.- En círculos priistas están resignados a esperar hasta fines de agosto para empezar a limpiar cajones en espera del relevo en el Comité Directivo Estatal. El día 20 del mes próximo será cuando rinda protesta el nuevo Presidente del CEN del PRI y a partir de ahí podrá iniciarse el proceso de sucesión. Una distinción en otros tiempos y seguramente lo sigue siendo, nada más que ahora en bancarrota, se requiere un valiente para enfrentar además de una caja vacía, un partido desmantelado y el descrédito social que dificulta la recuperación del instituto.

De casi 4 millones de pesos que ahora percibe, a partir de enero de 2020 se reducirá entre un millón 200 mil o millón 500 mil si bien le va al nuevo dirigente estatal. Quien se saque la rifa del tigre, enfrentará un tigre difícil de domar, porque tendrá que actuar en un estado de quiebra, reducir más la nómina, desaparecer algunas áreas o seguir reagrupándolas 3 o más bajo una dirección para mantener los protocolos de la organización.

La Dirigencia de Yahleel Abdalá Carmona reabrió más de una veintena de Comités Municipales que permanecían cerrados, lo hizo inyectándoles recursos para que pudieran operar en el periodo electoral, eso terminará el año próximo porque no habrá el financiamiento suficiente. Ni el estatal puede seguir enviando apoyos, ni hay alcaldes priistas en los municipios que son los que tradicionalmente financiaban a su partido en lo local, la media docena de alcaldes priistas gobiernan en los municipios más pequeños.

Los organismos como la CNOP, la CNC y el OMNPRI no reciben presupuesto del partido porque no está inscrito en sus reglas, no hay manera de transferirles (en el caso de que hubiera algo en la caja) y no fueron ayudados en 2019. ¿Cómo le hacían antes? Eran patrocinados desde el Palacio de Gobierno, eso fue algo que no entendió Humberto Valdez Richaud, ¿lo recuerda? porque sin gobernador priista ya no hubo manera de pagar una renta al Movimiento Territorial ni su sueldo.

En cambio el Instituto de Capacitación Política “Jesús Reyes Heroles” es independiente y tiene asignado un porcentaje que le permitirá sobrevivir, de tal manera que habrá adoctrinamiento y será un puntal que sostendrá ideológicamente a nuevas generaciones, que tienen la edad y el ánimo para esperar la recuperación del partido al mismo tiempo que retoma los principios institucionales y orientarlos con cambios de fondo.

En esas circunstancias arribará el próximo Presidente del CDE, veremos quienes son los valientes que se anotan ahora que el árbol no tiene frutos.