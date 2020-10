Tendencias

Oscar Contreras

Moreno mejora COMAPA NLD

El gerente de COMAPA Nuevo Laredo, Luis Moreno Hinojosa, cumple siete meses de estar al frente de este organismo y en este poco tiempo ha impuesto un estilo de trabajar abierto, transparente, responsable, cercano a los trabajadores y a los usuarios que todos los días acuden a verlo en su oficina.

Desde que Moreno Hinojosa llegó a la COMAPA acordó con el sindicato a trabajar en equipo y cumplir los acuerdos de jubilación que se tenían pendientes de entregar, pero al ser recíprocos en la responsabilidad de hacer bien su labor, ahora se tienen buenos resultados y excelentes resultados.

Por ejemplo, ha logrado modernizar el parque vehicular y la COMAPA Nuevo Laredo cuenta ahora con 40 nuevos vehículos, así como también mejoró el bombeo del agua con la reparación y compra de 63 motores, bombas y cinco transformadores.

De igual manera, Luis Moreno está pendiente que diariamente el agua enviada a los hogares sea supervisada por el personal del laboratorio de la COMAPA quienes hacen un examen bacteriológico y de turbidez del vital líquido.

Es importante comentar que se toman muestras desde la captación del agua hasta la distribución y en 300 domicilios de diversos sectores de la ciudad, este ejercicio se realiza en conjunto con la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), para dar cumplimiento con la Norma Oficial 127-SSA1-1994.

Luis Moreno ha dicho: “nuestro compromiso es trabajar con los más altos estándares de calidad y por ello, el personal realiza este muestreo las 24 horas del día, y hace un análisis minucioso del vital líquido”.

Finalmente, cuando Luis Moreno tomó posesión de la gerencia general expresó:

“El plan es conocer todas las oficinas, plantas tratadoras, al personal, los equipos con que contamos, proveedores, ingresos, egresos y lo que cada persona realiza para asesorar bien la situación y ver, por dónde podemos empezar a trabajar.” Y sin duda ha cumplido hasta el momento y va más allá…

¡Ah! por cierto, Luis Moreno gracias a su trabajo y los resultados que ha presentado, ya es mencionado como uno de los panistas que podría ser candidato en la próxima elección, unos lo mencionan para alcalde y otros para diputado o regidor, pero no se tiene dudas que en cualquiera de posiciones haría un buen papel.

Y ya que hablamos de Nuevo Laredo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este próximo domingo visitará este puerto fronterizo para entregar y revisar algunas de las obras que el gobierno federal realiza en ese municipio.

Sin duda la gran incógnita de esta gira presidencial es si AMLO invitará al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca a que lo acompañe, ya ven que en su visita a Chihuahua el gobernador Javier Corral no estuvo presente porque López Obrador dijo que no tenían una buena relación.

En el caso de Tamaulipas, el gobernador no ha tenido un enfrentamiento con el presidente, aunque difieran en como el gobierno de la 4T maneja el presupuesto federal, y no estén de acuerdo en eliminar a los fideicomisos, pero fuera de eso, Cabeza se ha portado como todo un político respetuoso y AMLO no ha dicho nada.

Así que en la visita de AMLO a Nuevo Laredo nos podremos dar cuenta si el presidente sigue manteniendo comunicación con el tamaulipeco y creemos que esto es lo más interesante de esta gira. ¿Verdad?

Punto final. Al inaugurar el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca el complejo de Seguridad Pública en Reynosa expresó que Tamaulipas avanzó en materia de seguridad y de acuerdo a cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas ocupa el lugar 25 habiendo sido el primero en delitos de alto impacto.

Esto no es producto de la casualidad, sino del trabajo conjunto que se tiene entre sociedad, gobierno y políticas públicas, implementadas para recuperar la confianza en base a resultados. ¿Qué les parece?

De salida. Los diputados de MORENA parece que son los enemigos del pueblo, ya que aprobaron La Ley General de Derechos que contempla un aumento a la telefonía (celular) y al uso del internet en el 2021 y esto indica que la brecha social se separa aún más ya que esto se vuelve inaccesible para las familias pobres o que viven en las zonas marginadas y alejadas del mundo.

Con esta decisión y la brecha digital se establece entre los que tienen internet y los que no tienen y esto, provocará un gran distanciamiento social, pero eso es lo que busca AMLO y en esas anda…

