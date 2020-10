RELOJ POLITICO

POR JO*MAR

TIC TAC

MORENOS EN “ALERTA ROJA” LLAMAN A UNIDAD.

REANUDARAN SINDICATOS ELECCIONES DEMOCRATICAS: AMLO.

La estrepitosa derrota que sufrió Morena en las elecciones de Coahuila e Hidalgo en manos del PRI, puso en “alerta roja” a los morenos en Reynosa que durante la mañana de ayer hubo reuniones para hacer una llamado a la unidad para que evitar que eso suceda en la elección concurrente del próximo 6 de junio del 2021.

La primer reunión fue convocada por el ex candidato a la presidencia municipal en las elecciones pasadas FRANCISCO TENORIO RIVERA, quien hizo un llamado a la unidad de los grupos políticos, después de los resultados desalentadores que tuvo el ese partido en los Estados de Coahuila e Hidalgo el pasado domingo.

En le reunión donde se invito a periodistas el ex candidato de morena acompañado de MARCELO OLAN y VERONICA CASTILLO, destaco la necesidad de buscar la unidad con miras a las siguientes elecciones.

En Reynosa hay seis grupos políticos de morena y de ellos se ha dialogado con dos hasta la fecha el resto no acepta ya que todos buscan un solo objetivo, la presidencia municipal que es la joya de la corona.

Por otro lado ese mismo día a media mañana el ex diputado federal HUMBERTO PRIETO, convoco a periodistas para inaugurar su oficina de gestoría ubicada en la calle Juárez y Pedro J Méndez, que servirá para apoyar a las gentes vulnerables que acudan a solicitar ayuda.

Aprovecho el ex diputado federal a hacer un llamado al dialogo al resto de los aspirantes ARMANDO ZERTUCHE, MARCELO OLAN, RIGOBERTO RAMOS y los que se acumulen a afecto de generar consensos para sacar en unidad al candidato a la presidencia municipal, porque solo hay una alcaldía y otros puestos mas como diputaciones locales y federales.

HUMBERTO PRIETO, sostuvo que esta dialogo con el resto de los aspirantes, afirmo que el resultado de la elección en Hidalgo y Coahuila debe ser un llamado a la organización de la estructura y militancia.

En otro tema, lo que sucedió en las elecciones del pasado domingo en Coahuila e Hidalgo demuestra que los ciudadanos votan por los mejores hombres y mujeres y que la entrega en efectivo a personas mayores, discapacitados, minis, no es suficiente para que tener el voto cautivo y mucho menos el efecto AMLO, y que los yerros cometidos y las promesas incumplidas de la cuarta transformación no es una garantía de triunfo.

Otro factor determinante por la pérdida de Morena es el grave problema interno por la elección de su dirigencia nacional entre MARIO DELGADO y PORFRIO MUÑOZ, ante la división de sus militantes dejaron el campo abierto para que los priistas sacaran las mañas antiguas y darse gusto en las urnas.

En otro orden de ideas, por fin el presidente de la República ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, ya dio luz verde para el cambio de la dirigencia sindicales entre ellas la del sindicato nacional de trabajadores petroleros de la República Mexicana STPRM donde su ex dirigente CARLOS ROMERO DESCHAMPS, sigue merodeando en la empresa de PEMEX junto al secretario general que dejo MANUEL LIMON.

Al darse cuenta el presidente de la presencia del ex dirigente ordeno al director de PEMEX OCTAVIO ROMERO y a la secretaria de la función pública ERENDIRA SANDOVAL, investigar las reuniones de funcionarios de la empresa productiva con el ex dirigente del sindicato petrolero, en particular se refirió a ALEJANDRO CABRERA FERNANDEZ, coordinador de relaciones laborales y recursos humanos de Pemex.

En la mañanera el presidente indico que ante el pandemia no se había hecho el cambio de la dirigencia nacional y está en espera que salga un dirigente que defienda al trabajador y su gobierno está impulsando la democratización de los sindicatos.

Ya no hay dirigentes preferidos o predilectos del gobierno. Ahora los dirigentes tienen que ser electos por los trabajadores.

Cambio de tema, el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, inauguro el primer complejo regional de seguridad pública, de cuarto que construye el gobierno de Tamaulipas, en una ceremonia que conto con invitados especiales de agencias estadounidenses como seguridad nacional, departamento de Estado, oficina de aduanas y protección fronteriza y la cónsul general de Estados Unidos en Matamoros YOLANDA PARRA, y el congresista HENREY CUELLAR.

El fin de la construcción de este gran complejo regional será para alojar a todos los Policías en lugar de que estén en hoteles y evitar problemas que puedan causar los elementos a los civiles.

En Otro tópico, el presidente de México ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, anuncio su visita a Tamaulipas concretamente a Nuevo Laredo, lo anuncio en su conferencia mañanera pero no especifico la agenda que tenia para la visita a esa ciudad fronteriza.

La visita será el próximo domingo 25 del presente mes. A ver si no la suspende a última hora como lo ha hecho otras veces que anuncia visitar Tamaulipas.

Nos comentan a esta columna que la mayor parte de los antros de vicio abiertos en Reynosa son propiedad del súper delegado federal JOSE RAMON GOMEZ LEAL JR, motivo por el cual están abiertos día y noche tienen patente de impunidad.

Los otros pocos son tolerados por sanidad municipal ante la corrupción que sigue operando en ese departamento pues su titular es un militar y al parecer actúa autónomo no se sabe si el dinero entra a las arcas municipales o van a sus bolsillos.

TIC TAC

