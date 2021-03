MORENOS EN EL CONGRESO DE TAMAULIPAS, INCAPACES, SOBERBIOS Y COBARDES

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

El diputado local morenista, Ernesto Navarro Acosta, intentó lucrar con la muerte de una querida periodista… pero le salió el tiro por la culata.

Líder nacional de COPARMEX apoya al Gobernador Constitucional de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Los Cantú Rosas Villarreal quieren seguir viviendo de los dineros de los neolaredenses. ¿Todavía? ¿Hasta cuándo?

Pidieron en 2019 la cabeza de la entonces diputada local, Olga Sosa, por, presuntamente, pertenecer a la secta NXIVM

Es una realidad que, los diputados de MORENA en Tamaulipas, son tan insensibles, que no cuidan las formas, ni las más mínimas. Son políticamente torpes y creen que todo lo pueden hacer de manera impune. Y eso no se vale. De ninguna manera. El poder que ejercen es un poder para servir y no para hacer y cometer tropelía y media. Le presento sólo un garbanzo de a libra.

Por ejemplo, este martes, el diputado marrón Ernesto Navarro Acosta subió a la tribuna y montándose en la muerte de la periodista Lulú Figueroa, por cierto, una compañera muy querida y apreciada por el gremio -+periodístico de Tamaulipas, acusó al Gobierno del Estado de ser responsable del deceso de la compañera, argumentando, falazmente, que ella había acudido a la marcha organizada para apoyar al Gobernador Constitucional de Tamaulipas, el pasado domingo. Falso. No hay afirmación más falsa que esa, porque la compañera estuvo en cuarentena desde finales de febrero.

Y es que, al manipular la información sobre este contagio de COVID, el diputado Navarro Acosta, apostó a su afán de mal informar al pueblo de Tamaulipas, sin tener pruebas de sus afirmaciones, y sin tomar en cuenta que la periodista recientemente fallecida, Lulú Figueroa, era una mujer muy querida en el medio periodístico y político, y no sólo de Tamaulipas.

Ante estas dolosas afirmaciones, el diputado Joaquín Hernández Correa, exigió a Navarro Acosta que no manipulara la información de un contagio de una dama como Lulu Figueroa, “que era mi amiga”, agregando que “mis amigos de la prensa, desde donde están, debieron de haber repudiado esa acción”. Y sí, sin duda. Es una vergüenza que tengamos diputados que destaquen por su ignorancia, con Ernesto navarro Acosta, por sólo poner un ejemplo.

Pero Navarro Acosta no sólo dejó el tema ahí. Tiro la difamación desde la tribuna y corrió. ¿Valiente el legislador? Mmmmmmmmm… No mucho. Cuando Arturo Alemán le respondió el tipo ya había puesto tierra de por medio con el Salón de Sesiones del Congreso, y se había ido junto con sus compañeros morenos, quienes, además, después de sus barbaridades, se dicen ofendidos. Hágame usted el refabrón…

En su intervención, Soto Alemán lamentó que Navarro Acosta hubiese abandonado la sesión, pues “es mezquino y cobarde, lucrar con el tema de la pandemia, y quiero dejar claro que Lulu se aisló desde el día 23 de febrero por lo que no se encontraba en la marcha”. Y se fue más allá: Soto Alemán lo calificó de vulgar, corriente y mezquino, “por pretender mal informar a las y los tamaulipecos”, y calificó de lamentable que el legislador morenista no hubiera estado en el Salón de Sesiones, “para dar la cara a sus vulgares mentiras”.

Lamentablemente, reitero, en la bancada de MORENA, en el Congreso de Tamaulipas, hace falta la voluntad política, el conocimiento y la capacidad, para estar al frente de una diputación. El tema es que el método de la tómbola usado por MORENA para repartir sus candidaturas será muy democrático, pero poco efectivo, cuando los legisladores, no todos por supuesto, pero el caso de Navarro Acosta es que la IQ no le da para hilar dos ideas y, entonces, por eso anda regándola en la tribuna. ¡Qué pena!

1. La tarde de este miércoles, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora Icaza, respaldó las políticas y acciones del Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas y convocó a unir esfuerzos para defender la democracia, las instituciones y las libertades en México.

Ambos, el Gobernador Constitucional de Tamaulipas y el presidente de COPARMEX Nacional, expresaron coincidencias en la deficiencia de varios programas del gobierno de la 4T: vacunación anti-Covid, afectaciones de la Ley de la Industria Eléctrica Nacional, falta de confianza en el extranjero para invertir en el país y el deterioro de instituciones, entre otros.

Mora Icaza fue más allá: “Celebramos que en Tamaulipas se haya invertido en energías limpias, que es lo que necesitamos en todo el país; qué bueno que varios gobernadores se reunieron en la Alianza Federalista para defender a sus estados, ya que ese es el equilibrio de poderes que necesitamos para que avance la democracia en México”. Así lo señaló el presidente nacional de la COPARMEX.

Por su parte, el gobernador García Cabeza de Vaca dijo que no va a declinar en su defensa de los intereses de las familias tamaulipecas y llamó a unir esfuerzos, sociedad, gobierno y organismos empresariales, para alzar la voz y actuar con firmeza.

“Es el momento de unir esfuerzos, de entender lo que está sucediendo en el país, entender que, si no levantamos la voz y no actuamos con firmeza y determinación, las cosas pueden empeorar. Esta lucha es también una lucha individual, ¿qué es lo que queremos y a dónde vamos? Tamaulipas tiene rumbo, tiene dirección y tiene proyecto”, expresó el mandatario tamaulipeco.

En Matamoros sostuvieron una reunión de trabajo en la que también participaron los titulares de las Secretarías de Desarrollo Económico y del Trabajo del Gobierno de Tamaulipas, Carlos Alberto García González y Miguel Ángel Villarreal Ongay, respectivamente. Asimismo, participaron en la toma de protesta del Comité Directivo 2021 de la COPARMEX Matamoros, que será presidido por Carlos Alberto González Lima.

Entre otros muchos invitados a este importante evento, con la observancia Estuvieron presentes la Cónsul General de los Estados Unidos en Matamoros, Yolanda A. Parra; la presidente de Empresarios Jóvenes de COPARMEX Nacional, Beatriz Ortiz Ruoco; consejeros y ex presidentes de COPARMEX Matamoros y el Obispo de la Diócesis de Matamoros, Eugenio Lira Rugarcía.

2. El apellido Cantú Rosas está ligado al Presupuesto Municipal de Nuevo Laredo, del que ha vivido esta familia desde hace muchos, pero muchos años. Primero, Carlos Enrique Cantú Rosas, el patriarca del clan, quien llegó a la Presidencia Municipal en 1975 para culminar en 1977, y después de algunos años, volverlo a intentar en 1996, pero perdió. Los neolaredenses ya no le dieron la confianza, lo que, sin duda, por algo será.

En 2013, el hijo, Carlos Enrique Cantú Rosas Villarreal, se apoderó de la presidencia municipal hasta terminar su gestión en 2016… Y como le gustó el juguetito, pues en ese mismo año quiso ser Gobernador… pero perdió.

En 2018, intentó ser candidato de MORENA para ser alcalde nuevamente… pero, otra vez, fracasó. Y en 2021, demuestran nuevamente su gusto por el presupuesto municipal y nuevamente surge el apellido Cantú Rosas Villarreal, pero ahora con Carmen Lilia, quien por cierto de ha decantado por hacer campaña a base de escándalos y amenazando a periodistas… Por favor, ¡YA CHALE, YA CHOLE! Nuevo Laredo grita “basta” a esta estirpe que ha vivido del presupuesto público durante tantos y tantos años y todavía, de manera cínica, intenta seguir haciéndolo en detrimento de la sociedad de Nuevo Laredo.

3. Hace unas semanas, el dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado, fue acusado de pertenecer a la secta NXIVM, que dirigió el estadunidense Keith Raniere, quien al día de hoy se encuentra preso en los Estados Unidos y sentenciado a 120 años de prisión por tráfico sexual. Pues ahora se sabe que, además del dirigente nacional morenista, Mario Delgado, quien por cierto ya reconoció haber tomado cursos de superación de NXIVM que se impartían en México, ahora sale a relucir el nombre de la diputada morenista por Tampico, Olga Patricia Sosa Ruiz, a quien acusan de haber sido parte de la secta estadounidense en 2010.

Así lo escribió el columnista Salvador García Soto, quien señaló que este tema revivió porque, en 2019, un grupo de mujeres del sur de Tamaulipas, y agrupadas en distintas organizaciones civiles, mandaron una carta al Congreso de Tamaulipas para pedir la destitución de la diputada Olga Sosa, de Morena, por estar vinculada a esta secta NXIVM, lo que evidentemente no ocurrió, pero con el tiempo Sosa Ruiz le dio la espalda al partido que la llevó al Congreso de Tamaulipas y se afilió a MORENA.

Por cierto, Olga Patricia Sosa Ruiz está esperando que la ratifiquen como candidata a presidente municipal de Tampico, aunque es seguro que si va por esa posición morderá el polvo, al encabezar un cuestionado proyecto político, pero que además hoy sabemos, Olga no tiene la capacidad ni la experiencia para gobernar a un municipio que, en los últimos meses, de la mano del alcalde Jesús Nader, ha aprendido que se pueden lograr buenos resultados, con funcionarios honestos, capaces y con un proyecto real, lo que Olga, desde ninguna óptica lo va a poder lograr.

Lo que Sosa Ruiz ya logró fue haber ganado buenas notas debido al escándalo de una secta de esclavas sexuales, “donde una de las materias más impartidas era un “curso introductorio a la autogratificación estimulante”, lo que García Soto, además, con ese picante sentido del humor que tiene, sentenció: “se ve que el partido oficial -MORENA- anda demasiado sexualizado, pero también vinculado a la violencia sexual”. ¡Ups!

