T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MORENOS INCONFORMES, “NO VAN A VOTAR POR CARTUCHOS QUEMADOS”…!

LO QUE SE VE, no se juzga, esto viene a colación, por la marcada preocupación y agobio que, “se vislumbra entre los candidatos de Morena”, porque pese a lo que estos, gritan, aducen y señalan, evidentemente, “no han despegado, para nada en sus campañas”, todo por haberse dedicado más a perder el tiempo “en hacerle caso al petulante jefe del circo” Senador RICARDO MONREAL AVILA y, “al ultra mega payaso y merolico” ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, cuya “pareja de vivales y oportunistas”, más que fortalecer el proyecto de Movimiento de Regeneración Nacional, han sumido más al partido del Presidente AMLO, lo que deja entrever que, “MORENA y sus candidatos, van a una derrota segura y arrolladora” este próximo 2 de junio. Porque los morenos fundadores, aducen que, “no van a votar por cartuchos quemados”.

Y VAYA QUE, por más que han intentado posesionarse del escenario político 2019 aquí en Tamaulipas, bajo el uso de “la enorme gama de mentiras” instrumentadas por el referido par de gandayas Monreal-Rojas, (a través de videos), los candidatos de Morena a Diputados Locales, no han tenido el menor despegue electoral, cuya cuestión es evidente, porque en los contados eventos que han desarrollado, durante este proceso electoral intermedio, han dejado mucho que decir y desear, porque la mayor parte de los abanderados a legisladores de Morena, como ya lo hemos señalado aquí, “no proyectan un real servicio y bienestar para las familias”, sino más bien “buscan tener una chamba”, pero como varios de los candidatos, son “cartuchos quemados” que provienen del PRI, PAN y hasta del PRD, lo que se vislumbra desean, es “ganar a costillas de la ya muy deteriorada imagen de AMLO” y poder devengar un salario”, que es a lo que están acostumbrados, esa es la cruda realidad.

SIN EMBARGO, la gente de todos los distritos electorales del estado, se han percatado que, los candidatos de Movimiento de Regeneración Nacional, “no traen propuestas concretas” con las que proyecten hacer el bien”, como a través de falacias, lo han querido demostrar, pero afortunadamente, las familias de los diversos estratos sociales, “YA ABRIERON BIEN LOS OJOS” y, por esta razón fundamental, “ya no creen, ni confían” en los contumaces engaños de quienes andan en MORENA, porque el Gobierno de la mal llamada “Cuarta Transformación” si bien es cierto que, ha traído algunos beneficios, con toda claridad se han dado cuenta que, “son más los perjuicios del nuevo gobierno federal”, y eso, ya lo ha entendido el contexto ciudadano en todo el territorio nacional y en especial aquí en Tamaulipas, como ya lo hemos hecho saber, porque “la infinidad de promesas” hechas por AMLO, “se han ido al precipicio” y por ello, los candidatos Morenos, se encuentran “ultra mega preocupados” porque, simplemente, “no han despegado” como pensaron y eso, por obviedad, ya está a la vista de las mayorías.

POR EJEMPLO en ciudad Mante, Javier Villarreal Terán “el Javo”, es un mentiroso ex prisita que fue alcalde de esa ciudad cañera, “pese a ser desecho del PRI”, Morena lo acogió, pero la gente de la comunidad del ingenio, ya conoce muy bien a este gandaya ex tricolor, del que sabemos “carece de buena reputación política”, porque las familias de aquel pueblo saben que éste, “busca ser diputado para el beneficio propio y no por el bien colectivo”, porque cuando fue Presidente Municipal de Mante, (por el PRI), “dejó al pueblo en la vil desgracia social” o sea en el más claro de los abandonos y eso allá en Ciudad Mante, la gente lo sabe y por este motivo lo repudian y por ello, “los morenos que, conocen su mala trayectoria política, “no votaran por él, y menos los del PRI”, porque a estos, Javo, los traicionó”. Pero además la pregunta que todos se hacen en Mante ¿Cómo le hizo este sujeto, para ser candidato de Morena?. ¿Pagaría los 5 millones de pesos de rigor?, la interrogante, está en el aire.

ALLÁ EN Nuevo Laredo, la ex panista Carmen Lilia Canturosas, hermana del prófugo ex alcalde Carlos Canturosas Villarreal, “al trillado estilo en videos” sale diciendo que, está siendo víctima de acosos y de quien sabe que tantas cosas más, lo que primero, tendría que probar, porque de no hacerlo, eso para la gente del aquel puerto fronterizo, vislumbra, “la obvia preocupación de esta ex panista, hoy candidata de Morena a Diputada”, a la que también sería bueno preguntarle: ¿cómo le hizo para ingresar a Morena?. Y porque, ¿se le privilegió como candidata a Diputada Plurinominal?.

ESTAS interrogantes, por lógica se fundan en que, “MORENA, DEBIÓ PRIVILEGIAR no a la ex panista, hermana del corrupto ex alcalde Neolaredense Carlos Canturosas”, sino darle prioridad a los auténticos militantes de ese partido, ESO SERÍA LO JUSTO, pero como en Morena, “LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, ya son preceptos arraigados”, instrumentados presuntamente, “por el jefe del circo” Senador Ricardo Monreal Ávila, sería bueno expliquen a los inconformes integrantes de Morena y al pueblo en general: Cómo Carmen Lilia Canturosas, ¿es candidata a Diputada plurinominal?, de esto sería importante que el delegado estatal de Morena, de cuenta sin tapujos, ni cortapisas, por qué a una influyente dama, ¿se le hizo abanderada a legisladora? y no, a gente que si ha trabajado por ese partido, porque esto que hicieron, lógicamente, va en contra de los ideales que ha blasfemado el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, de no comulgar con la corrupción y la impunidad y por ello, eso tendrían que explicarlo, ¿o no?.

OTRO EJEMPLO de corrupción y privilegios a nivel interno en Morena, es JOSÉ ANTONIO LEAL DORIA, ex perredista totalmente identificado, quien también fue ungido como candidato Moreno a Diputado, cuya designación generó muy marcada inconformidad. Aquí también sería bueno se explique “quien es su padrino” o bien ¿cómo le hizo éste para ser abanderado a Diputado?, por encima de los genuinos Morenos. Sin olvidar que hasta el agresor de afeminados de Nuevo Laredo perredista Jorge Osvaldo Valdés Vargas, ya trae “puesta la camiseta con las siglas MORENA” y el muy cínico, como burla a los auténticos militantes de ese partido, “presume la prenda”, porque le anda ayudando a Carmen Lilia Canturosas, lo que obviamente, ha encolerizado más a los Morenos de aquel puerto fronterizo.

PARA FINALIZAR, les diré que ESTA ELECCIÓN en Tamaulipas es “UN PRI-MOR”, eso está claro, no tiene vuelta de hoja. Y lo que los directivos Nacional y Estatal de MORENA, no entienden o no entendieron es que, “la gente de ese partido político, quería candidatos de base, es decir, “gentes que estuvieron en Morena en tiempos difíciles” y por eso dicen “NO VAMOS A VOTAR POR ELLOS”, porque son candidatos que vienen de otros partidos, mismos que al no convenirles ya en Morena, al estilo “chapulines”, se irán de nuevo a otros organismos políticos, cuya postura la adoptan, porque estos, “no buscan realmente ser servidores públicos”, porque en esencia son “gandayas, oportunistas y busca chambas”, eso es lo que se refleja “en cada uno de estos influyentes en Morena”, arribistas del PRI, PAN y PRD.

Por hoy es todo y hasta mañana.

