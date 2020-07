Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Movilización campesina por mejores precios.

Que la tonelada de sorgo tenga un precio justo, fue uno de los planteamientos de los productores agrícolas del norte de la entidad durante una protesta realizada en el Puente Internacional Reynosa-Pharr, ubicado en las inmediaciones del municipio de Río Bravo, ya que, las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que tiene a su cargo el ingeniero Víctor Manuel Villalobos Arámbula, no les ha resuelto nada con el paso de los meses.

Parar tractores y maquinaria agrícola en el Puente Internacional, así como, la permanencia de cientos de personas que siembran sorgo en el norte de Tamaulipas, fue una acción que anunciaron organizaciones como la Unión Agrícola del Norte de Tamaulipas que dirige Agustín Hernández Cardona desde hace varios días y que, las autoridades federales pensaron que no sucedería, pero, quedó demostrado que los campesinos no se andan por las ramas y que buscarán el respaldo de SEDER para que apoya la actividad agropecuaria de la entidad, mínimo para que la comercialización no se convierta en un perder perder de quienes hacen producir la tierra al no contar con el respaldo de instituciones como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Por demás está decir que reinó el caos en las inmediaciones del Puente Reynosa-Pharr, porque es uno de los que tienen mayor movimiento de mercancías, las cuales provienen de la industria maquiladora que, dicho sea de paso, trata de levantar su vuelo tras las efectos de la pandemia de COVID-19.

Los productores de sorgo quieren que el Gobierno fije un precio de garantía cuándo menos de tres mil 735 pesos por tonelada, con la idea de presionar a los consorcios compradores para que no usen el precio que hay en el mercado libre y en caso de que ello suceda, que a través de las instituciones del Gobierno Federal, se comprometa un pago para cubrir la diferencia entre el precio de mercado y el precio demandado por los productores que se basa en los cosos de producción que tiene el grano.

Hace muchos tiempo esto de los precios de garantía funcionaba bien, pero, se terminó en razón de que, el Gobierno terminó como comprador de las cosechas de los campesinos, cosa que no funcionó y debieron de cancelarlos, pero, el Gobierno de la República hizo el compromiso de revisar la situación y establecer precios adecuados que permita la emergencia económica del campo mexicano.

Los otros.

Los representantes sindicales de los trabajadores académicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, siguieron por las plataformas de la Internet, el evento de la firma del contrato Colectivo de Trabajo 2020, entre el Rector José Andrés Suárez Fernández y el secretario general del SUTAUAT, Luis Gerardo Galván Velasco.

El líder de la Universidad hizo varias consideraciones a través de las cuales reconoció a la organización sindical, como el hecho de que, sus agremiados respondieron en forma rápida a la exigencia de una manera diferente de impartir cátedra para terminar el semestre en medio dela pandemia de COVID-19.

Destacó la actitud propositiva de los profesores para trabajar con los alumnos y cumplir con el programa que cada materia de las licenciaturas que se imparten en las 26 Unidades Académicas de la UAT, para llegar al final del semestre con datos relevantes en cuánto a la asistencia de lis alumnos en el trabajo en línea y su responsabilidad de entregar las investigaciones que les fueron solicitadas como parte de su formación.

Ante los dirigentes del sindicato de académicos, el rector de la UAT, hizo ver que está programado iniciar el ciclo escolar que viene con la modalidad en línea, pero, con la posibilidad de que también puedan llevarse a cabo actividades presenciales, sin embargo, esto último será valorado y la definición estará alineada a las recomendaciones que hagan las autoridades sanitarias del país.

El dirigente del SUTAUAT, Galván Velasco hizo ver la disposición del Rector y su equipo de colaboradores para atender las propuestas de los maestros y comentó que además de los beneficios plasmados en el contrato Colectivo 2020, los profesores de horario libre tendrán derecho a acceder a un fondo de ahorro para el retiro.

Como organización dijo que han crecido y que se mantienen a la expectativa de las necesidades y demandas planteadas por los trabajadores, para, en armonía resolver aquellos puntos que corresponden a las Unidades Académicas y documentar otras para buscar soluciones con el respaldo de las autoridades rectorales.

Por extraño que suene, el alcalde de Victoria, Xicoténcatl González Uresti, no descartó la posibilidad de solicitar créditos para pagar la nomina de los trabajadores que tiene el Ayuntamiento, situación que contrasta con la idea que tenían los ciudadanos en el sentido de que, los servicios públicos poco adecuados y la falta de agua en una buena parte de la ciudad eran el sacrificio que los capitalinos tienen que pagar para que el personal del municipio tuviese garantizado el pago de sus salarios,

Todo indica que las cosas se complicaron, en especial el asunto de las participaciones federales que deben de llegar a Estados y Municipios, porque al ejecutarse los recursos, se hacen con otros números y desde luego, no les alcanza para las necesidades básicas de los Ayuntamientos.

En asuntos de otras entidades, corrió como reguero de pólvora la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, en la ciudad de Miami, Florida, luego de que un Juez de otra parte de los Estados Unidos había girado una orden de búsqueda y aprehensión. En unos días se determinará su suerte allá en el lado americano y como los delitos que se le imputan son de este lado, se buscará su extradición para que la Fiscalía de Chihuahua lo tome de su parte y se leve a cabo el proceso judicial.

Por el mismo lado de los que tienen líos de este tipo, pero, en el caso de Tamaulipas, hay una versión en el sentido de que el exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Enrique Cantú Villarreal, no tiene ficha de búsqueda por la Interpol gringa, en el entendido de que está por aquellos lares desde hace muchos meses, cuándo se fue debido a las broncas que generó allá por su tierra.

La Diputación permanente del Congreso del Estado que tiene a su cargo el Legislador Gerardo Peña Flores, se reunió para cumplir con lo establecido en las leyes y reglamentos, actividad que se dio al filo del medio día de este miércoles.

La Diputada Elda Rivera López, fue la encargada de tomar lista de asistencia a quienes conforman la Diputación Permanente y a quien respondieron el presidente Peña Flores, la Diputada Ivet Bermea Vázquez, el Diputado Juan Enrique Liceaga Pineda, el Diputado Francisco Garza de Coss, sus compañeros Eliud Almaguer Aldape, Florentino Sáenz Cobos, por tanto, estuvieron todos.

Entre los asuntos que se discutieron, fue una iniciativa a partir de la cual se establecerá que mientras haya la contingencia sanitaria por el CIVID-19, un desastre natural o afectación a la economía nacional o estatal declarada por la autoridad a la cual compete, no se exija la compra y uso de uniformes en las escuelas, así como, de material para el ciclo escolar que corresponda.

Luego demandaron a los municipios declarados de alto riesgo para el COVID-19, que redoblen esfuerzos para controlar la situación, en voz de la Diputada de Matamoros, Ivette Bermea Vázquez, se hizo ver la importancia de que, los Ayuntamientos en ejercicio de sus atribuciones como autoridades sanitarias, hagan valer el distanciamiento social y el uso de cubrebocas, en virtud de que los contagios siguen.