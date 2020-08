Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Movimiento de Regeneración

Al partido del presidente de la República se le cumplen todos los tiempos y etapas para la reestructuración, sin que haya resultados positivos.

Ante ello sólo queda decir una cosa, que Don Andrés López Obrador era su propio partido y ahora que otras personas tienen que manejarlo, no encuentran el hilo de la madeja para hacerlo de manera adecuada y que lo encarrilen en función de su naturaleza, a aquello que es, una institución que participe en los procesos electorales.

Todo mundo sabe que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, surgió como una necesidad para su fundador, el presidente de la República ya que, se había distanciado de los otros partidos que creyeron en él y que le entregaron sus siglas, membretes y estructura para mantenerse en la pelea electoral.

El asunto es que, ahora que ya no puede manejarlo en forma directa todo está complicado y quienes trabajaron con él para ganar las elecciones presidenciales del 2018, no dan con el hilo para hacer las cosas bien, de alguna manera por la equivocada idea de que, al ser el partido en el Gobierno Federal, todo llegará en automático y porque la cantidad de votos obtenidos les llenan los bolsillos de dinero.

El punto es que, mientras los partidos políticos, cualquiera que sea su naturaleza, no inviertan en la creación y sostenimiento de sus estructuras políticas y sociales, los resultados que obtengan en las urnas siempre serán negativos.

La pregunta obligada es, que, a que se debe esta situación y la verdad, la respuesta es demasiado simple, que los partidos perdieron su esencia ideológica y tuvieron formar otro tipo de estructura basada en compromisos y apoyos de lo contrario la gente no jala y peor aún se acostumbra a ver las alternativas que ofrecen otros partidos, no le hace que no coincidan con sus principios, al fin y al cabo, al llegar el momento de la elección, el voto se convierte en una divisa de cambio.

El relajo que hay al interior del partido del Gobierno Federal, derivó en observaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que solicitó al INE su intervención para la elección de su presidente y secretario general a través sí, de una encuesta nacional abierta a la militancia, pero, que será organizada por el organismo que tiene a su cargo el Mtro Lorenzo Córdova Vianello, al mismo que no quieren los dueños del partido presidencial y que tantas trabas le ponen para que haga su función.

La dirigencia de Regeneración que tiene a su cargo en forma provisional, el Legislador federal con licencia, Alfonso Ramírez Cuéllar, había solicitado más prorrogas para estar en condiciones de realizar su procedimiento interno, sin embargo, eso ya no fue posible y tendrá que ser rápido, para que esté en condiciones de trabajar al cien en las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila que se tienen previstas para mediados de octubre venidero, luego de que se pospusieron en junio pasado por las dificultades que entraña este asunto de la pandemia por CIVD-19.

En las próximas semanas tiene que existir una alineación total de las fuerzas que pululan en torno al partido del Presidente de la República y por tanto, dejar de espantar con el tapete del muerto, para que haya claridad en las acciones, sobre todo las operativa, dado que, en entidades como Tamaulipas la estructura de dirigencia y la de operación política están deshechas debido a que nadie puede controlar nada.

Los pleitos a nivel local son hasta por las rentas que deben del local en el que está la dirigencia regeneracionista y la testarudez de Don Enrique Torres Mendoza, a quien le crecieron los enanos, porque quienes colaboraban con él en cargos de menor relevancia de pronto aparecieron como los gigantes de las decisiones.

Hasta trataron de sacarlo de la jugada, pro, el hombre no se salió de sus oficinas aunque no pague la renta y será hasta que haya dirigencia nacional y que volteen a ver situaciones tan complicadas como la de Tamaulipas, para que se defina una estrategia que mire hacia la estructura de la cual surgirán los votos con los que quieren ganar las votaciones locales del año venidero.

Incluso, si llegara a darse el caso de que el Diputado con licencia se quede como presidente del Partido Regeneración, tendría en primera instancia que mandar Delegados, que bien podían denominarse plenipotenciarios para que no haya duda de que traen instrucciones y poder suficiente para corregir las dirigencias estatales y poner a trabajar a los que mejor opción representen en los municipios grandes de la entidad, de lo contrario, los sueños guajiros de ganar alcaldías y obtener el control político del Congreso del Estado, se quedará en eso, simples sueños.

Ya no está en su cargo de Diputada regeneracionista la señora María de la Luz del Castillo Torres, pero, el impacto de sus palabras en el sentido de que la dirigencia de Morena estaba a cargo de personas que no son ni izquierdistas y que no saben trabajar con las bases, todavía se siente, porque los llamó hasta extraños y sin compromiso político serio.

Los otros.

El Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca estuvo en su natal Reynosa acompañado con miembros de su equipo de trabajo para echar a andar una serie de obras, entre ellas las oficinas gubernamentales que albergas dependencias de su administración, como la Oficina Fiscal y el Registro Civil, lo mismo que otras que los ciudadanos necesitan para tramites personales y de sus familias, quienes por cierto ahora lo harán con gran comodidad, porque las instalaciones quedaron de primera.

Por cierto, del mandatario estatal, hay muchos comentarios en la sociedad por la respuesta que ha dado a las imputaciones que le hacen por el Caso Lozoya, situación que ha rechazado a cabalidad.

En otras cosas, por la cercanía del inicio de clases en el alumnado que se atiende en el país desde la Secretaría de Educación Pública, hay nerviosismo tanto en maestros como en padres de familia, ante la creencia de que el ciclo escolar será complicado porque debe de llevarse a cabo a distancia, es decir, por la televisión y las redes sociales, ya que, las escuelas no puede abrirse debido al riesgo que representan para los contagios de COVID-19.

Desde luego no hay claridad en los padres de familia, porque los maestros les han dicho que no tienen un plan definido desde la SEP y que ante la cercanía del inicio de clases, echarán la voluntad por delante y el compromiso que existe entre ambos.

Suena extraño, pero, de las reuniones de organización y de acuerdos que deben de tener los profesores para el inicio de las clases, los padres de familia saben poco, en tanto que los alumnos solo voltean hacia todas partes porque no saben a quien hacer caso, sí a sus papás o a sus maestros.

La fecha se llagará porque el tiempo es inexorable y para cuándo menos lo quieran todos estarán en una misma dirección para que las clases, las tareas, los exámenes y las calificaciones hagan de este ciclo escolar atípico, ya no el reto, sino una nueva forma de trabajar a favor de la educación.