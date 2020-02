EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Mujeres, al rescate del PRI

EDGAR MELHEM no se apartó ni un milímetro de la realidad, cuando afirmó que la mujer representa uno de los activos más valiosos del PRI y de la sociedad, al convocarlas a seguir con su activismo político para conseguir que su partido regrese al triunfo electoral.

Y ahí estaban para constatarlo mujeres tan valiosas como la ex diputada federal MARÍA ESTHER CAMARGO de LUEBBERT, la ex dirigente estatal AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA, y por supuesto la diputada local OLGA GARZA RODRÍGUEZ.

Todas, al unísono, respondieron positivamente al llamado hecho por su lideresa estatal, la riobravense COPITZI HERNÁNDEZ GARCÍA, quien al anunciar su plan de trabajo como presidenta del Organismo Nacional de Mujeres del PRI, destacó como tema medular la participación de la mujer en el fortalecimiento del Revolucionario Institucional.

De ahí que, al participar en la Reunión de Trabajo Regional, zona norte, del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, el Presidente del Comité Directivo Estatal EDGAR MELHEM SALINAS, reconoció lo valioso que son las mujeres para el PRI, de su contribución al fortalecimiento, avance y consolidación del partido, así como representar con dignidad y entrega a las familias tamaulipecas en los espacios públicos que han ocupado:

“Las mujeres representan uno de los activos más valiosos en nuestro partido y para nuestra sociedad, por eso es importante conocer su plan de trabajo y reiterarles que cuentan con el apoyo de nuestra dirigencia estatal y de la dirigencia nacional que encabeza nuestro presidente ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, para que continúen con sus actividades; para que fortalezcan la capacitación de cuadros y que participen activamente para lograr que regrese al triunfo electoral”, enfatizó MELHEM SALINAS.

En la reunión, la presidenta del ONMPRI, COPITZI HERNÁNDEZ GARCÍA, presentó el plan de trabajo que mantendrá vigente durante el 2020 y al mismo tiempo, la diputada local OLGA GARZA RODRÍGUEZ; la ex diputada y ex dirigente del PRI AIDA ZULEMA FLORES PEÑA y la ex diputada federal MARÍA ESTHER CAMARGO de LUEBBERT, compartieron en una plática opiniones y experiencias como legisladoras, con las mujeres priistas.

El dirigente estatal asistió como invitado a la sesión de la cuarta reunión del ONMPRI, que se desarrolló en Reynosa con la asistencia de cuadros femeniles de municipios de la frontera norte, convocados por COPITZI HERNÁNDEZ GARCÍA, en calidad de presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, en nuestra entidad.

A propósito de Reynosa, más de 4 mil 500 niños, jóvenes y padres de familia convivieron en el Cuarto Festival del Tamal Norteño Reynosa 2020, organizado por la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, con la participación de 70 expositores que ofrecieron para su degustación, 16 mil 800 tamales en una gran variedad de sabores.

“Gracias por siempre estar presentes y compartir estas tradiciones; siempre que convocamos a los ciudadanos, aquí están, con ganas de seguir reconstruyendo ese tejido social”, dijo la Alcaldesa al agradecer la presencia de las familias de Reynosa y del Valle de Texas.

El Festival, dijo la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, es de las “cosas positivas, que unen a las familias, nos unen con los vecinos; ahí es donde vemos la importancia, no sólo de rescatar estas tradiciones, porque aquí hay 70 puestos con tamales diferentes, de venado, de pollo, dulce, puerco, porque somos México y somos Reynosa, con gente de todos lados”.

Concurso:

-Primer Lugar, BLANCA ITZEL GONZÁLEZ EUTIMIO, número 16, premiada con 5 Mil Pesos, por sus tamales de​ pollo.

-Segundo Lugar, SUANCI ALEJANDRA VALENCIA VITE, número 52, premiada con 3 mil pesos, tamales de pollo.

-Tercer lugar, con 2 mil pesos SAN JUANA MARTÍNEZ MONTANTE, número 33, tamales de Gansito y Carlos V.

Acompañaron a la Presidente Municipal, MAKI ORTIZ, la Diputada NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ; el Secretario de Desarrollo Económico, LEONEL CANTÚ ROBLES, RODOLFO GONZÁLEZ NÚÑEZ, Coordinador de Turismo; los líderes de Cámaras, ADVENTO SOSA GARZA y FEDERICO ALANÍS PEÑA; el Gerente Comercial de la cadena Oxxo, Lic. JOSÉ JARA; el Párroco ROBERTO FIGUEROA VELÁZQUEZ; el Pastor JORGE ALBERTO NEGRETE MARTÍNEZ, e integrantes del Cabildo local.

Por cierto, por instrucciones de la Alcaldesa, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, se facilita a la población la preinscripción al Programa de Becas Municipales 2020, que cuenta con 140 Millones de Pesos, ampliando los días destinados para dicho procedimiento,

Este martes 4 de febrero, los aspirantes a una Beca para educación secundaria, deberán presentarse de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el Auditorio Municipal, único lugar para registrarse, llevando todos los documentos que indica la Convocatoria, de manera física y de ser posible también en una memoria USB.

Aquí un paréntesis para compartirle que como un cultivo alterno a la siembra de sorgo y sobre todo para impulsar la diversidad agrícola en municipios como Valle Hermoso, Matamoros, Río Bravo y Reynosa, un total de 31 productores sembrarán semilla de soya de calidad, variedad “Vernal” en una extensión que suma en total 548 hectáreas durante este ciclo agrícola OI 2019-2020.

Para aprovechar la humedad que presenta la zona, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural que dirige el Contador Público ARIEL LONGORIA GARCÍA, entregó a productores agrícolas un total de 22 toneladas de la semilla, donde cada productor recibió 25 sacos para sembrar en promedio 17.5 hasta 20 hectáreas.

“Para el Gobierno del Estado es importante seguir manteniendo el diálogo con los productores rurales con miras a fortalecer esquemas de apoyos agrícolas que fomenten la productividad y a su vez utilidades para el bienestar de las familias del campo” expresó Longoria García durante el evento celebrado en Valle Hermoso, Tamaulipas.

Resaltó que con la utilización de inoculantes y micorrizas, esta oleaginosa ha dado buenos resultados bajo el sistema de riego y temporal en estas regiones, por lo que una vez cosechada, viene a incrementar el movimiento económico no sólo de la zona norte, si no en otros lugares del estado donde se extienda su siembra.

Estas 22 toneladas de semilla de soya entregadas en Valle Hermoso junto al alcalde JESÚS ALDAPE BALLESTEROS, se suman a las 5.5 toneladas de semilla de sorgo de calidad entregados en diciembre donde se beneficiaron 142 productores.

Siguiendo con su agenda de actividades por Valle Hermoso, LONGORIA GARCÍA entregó apoyos estatales para fomentar una alimentación saludable, el autoempleo, la productividad rural y la comercialización de los excedentes.

Por asociación temática, deje decirle que en Matamoros, dando muestras de que ejerce un gobierno cercano a la gente, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ atendió personalmente a las familias y directivos de instituciones rurales, quienes le manifestaron que solicitan su apoyo porque tienen muchos años olvidados por parte de las autoridades gubernamentales.

Sabemos que usted le está cumpliendo al campo por eso con la representación de las familias que habitan en el ejido Villa Verde venimos a usted a solicitarle el apoyo para la rehabilitación de los accesos de la comunidad rural, los cuales se encuentran bastante dañados, dijo FRANCISCO MONJARRÁS TRIANA.

El Presidente del Comisariado Ejidal de Villa Verde, fue atendido por el Presidente Municipal durante la visita que realizó al Ejido Sandoval, en donde familias de más de 30 comunidades rurales se reunieron para reconocer el trabajo que está realizado el campo, en donde arrastran un marcado rezago de más de 30 años.

En su visita a la citada comunidad rural el Alcalde instalado en una mesa en donde recibió las peticiones, atendió también a los alumnos y a los directivos de escuelas, quienes solicitaron diversos materiales para atender necesidades de infraestructura educativa.

Con su dulce voz, la pequeña KEISY SHARLYN TOVAR HURTADO, del Jardín de Niños “Primavera” del ejido Sandoval se acercó al Presidente Municipal y con la representación de sus compañeros solicitó pintura y la rehabilitación de la cancha y los juegos infantiles, peticiones que fueron autorizadas inmediatamente.

Para la escuela secundaria del mismo ejido el Presidente Municipal autorizó la construcción de la techumbre para que los estudiantes puedan realizar sus actividades cívicas y deportivas protegidos de la lluvia o el sol.

En Nuevo Laredo, entre tanto, el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, advirtió que el gobierno de la ciudad no contaría con recursos ni espacios para atender a los más de 5 mil migrantes que podrían llegar en caravana a este puerto fronterizo, provenientes de Honduras, por lo que pediría la intervención del gobierno federal, ya que es un tema que le corresponde.

En entrevista con los medios de comunicación, el alcalde hizo un llamado al gobierno federal para que tome cartas en el asunto y apoye a los presidentes fronterizos que pueden ser afectados con la llegada de los migrantes.

“Vamos a estar monitoreando el desarrollo de esta caravana y hacer el llamado al gobierno federal para que intervenga, es un tema que le corresponde íntegramente. Ya lo hemos padecido el año pasado y hemos sido muy claros al decir que no tenemos ni instalaciones ni capacidad con un fenómeno migrante, en este año con un agravante mayor y más preocupante: la desaparición del Fondo de Atención al migrante por parte del presupuesto federal”, enfatizó el alcalde RIVAS CUÉLLAR.

Agregó que las casas de migrantes que operan en diferentes ciudades no cuentan con los recursos suficientes ni el apoyo del gobierno federal y han tenido que ser apoyadas por los gobiernos municipales y estatales.

“Las casas de migrantes que hoy maneja la Iglesia católica y los espacios que se habilitan, a ello todavía no les llega ninguna ayuda, lo que reciben es por los gobiernos municipales y estatal, el gobierno federal no apoya en lo absoluto este tema”, remarcó el presidente municipal.

Enfatizó que no solamente se ve perjudicado el municipio con la llegara de migrantes, sino que afecta de forma directa la relación con Estados Unidos, ya que Nuevo Laredo es la frontera más importante de México.

“Complica y tensiona la relación con Estados Unidos; se cerrarían los puentes, el número 3, que genera el presupuesto y las participaciones federales, el daño que le hacen a Nuevo Laredo podría reflejarse en la economía y el comercio exterior”, alertó RIVAS CUÉLLAR.

En Tampico, entre tanto, con un avance del 97%, el nuevo Mercado Municipal será inaugurado en los próximos días, por lo que se intensifican las obras de mejoramiento y modernización de las calles aledañas al inmueble, informó el Presidente Municipal CHUCHO NADER.

Al efectuar un recorrido por este espacio acompañado por los titulares de la Secretaría Ejecutiva, RICARDO AVENDAÑO y de Servicios Públicos, JOSÉ SCHEKAIBÁN, el Jefe edilicio expresó que la entrega y apertura del nuevo mercado municipal de Tampico vigorizará el desarrollo comercial, económico y turístico de la zona centro, principalmente del Centro Histórico.

“Estamos checando cómo va la modernización de la infraestructura anexa al mercado municipal; todo lo que tiene que ver con la pavimentación de las calles que confluyen a este nuevo centro de consumo y vemos que presenta ya un marcado avance del 85 por ciento”, dijo.

CHUCHO NADER indicó que este mercado será uno de los más funcionales a nivel nacional y de los más atractivos en Latinoamérica por su diseño arquitectónico, su ubicación geográfica y su contexto histórico, y agregó que se tiene programada su inauguración para el próximo jueves 13 de febrero por parte del Gobernador del Estado, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

“Como tampiqueños nos sentimos muy orgullosos de esta construcción que va a significar un punto de referencia en la región huasteca y será detonante para impulsar el desarrollo turístico de la zona conurbada, pues será referente y visita obligada para turistas y ciudadanos de toda la región, ya sea para apreciar su belleza o efectuar sus compras”, apuntó.

[-Entreparéntesis: pues vaya elogios para la obra del ex alcalde GUSTAVO TORRES SALINAS, a quien debe reconocerse el valor y la entereza que tuvo en su tiempo para lidiar con todos los intereses que se oponían a la demolición del viejo edificio de los mercados, el cual estaba convertido en una infecta ratonera pero, más que eso, en un verdadero peligro para clientes y oferentes. Así que los aplausos son para GUSTAVO-]

En otro tema, con el propósito de garantizar el derecho humano a la identidad, las Diputadas y Diputados de Acción Nacional promovieron reformas para cuando la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes detecte la falta de registro de estos menores, realice las acciones necesarias ante las Oficinas del Registro Civil en el Estado, a efecto de que emitan el acta de nacimiento respectiva.

En voz de la legisladora ROSA MARÍA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA, se planteó esta reforma a Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para que además de lo anterior, la Procuraduría oriente a las autoridades Estatales y Municipales para que den debido cumplimiento y contribuyan en garantizar el derecho a la identidad a este segmento de la población.

GONZÁLEZ AZCÁRRAGA manifestó que en México, al menos 1 millón 3 mil 702 personas no tienen acta de nacimiento, cifra de la cual 527 mil 963 son niños, niñas y adolescentes, lo que confirma la existencia actual de casos de menores que no están registrados y ven afectado su derecho a la identidad.

Por último, en cumplimiento al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2018-2021) que impulsa el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, se llevó a cabo una reunión de trabajo para dar conocer los lineamientos del proceso de Impartición de Cátedra y las etapas del Taller de Fortalecimiento Académico para el Egreso.

En la reunión celebrada en forma presencial en el Centro de Excelencia del Campus Victoria y por videoconferencia a las sedes de la Universidad de las zonas norte y sur del estado, se contó con la asistencia de directivos, coordinadores, docentes e investigadores de las diferentes dependencias académicas de esta casa de estudios.

Con la representación del Rector SUÁREZ FERNÁNDEZ, puso en marcha los trabajos la Secretaria Académica, Dra. ROSA ISSEL ACOSTA GONZÁLEZ, quien destacó que en estas acciones participan la Dirección de Desarrollo Curricular, la Dirección de Evaluación y Acreditación, la Dirección de Información Académica y Administrativa y la Dirección de Proyectos Estratégicos de la UAT.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.