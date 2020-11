DE PRIMERA…… LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

MULTAS A QUIEN TENGA TOMAS CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE.

BANDA MUNICIPAL DE MATAMOROS SE FRAGMENTA POR DESPIDO DE 15 INTEGRANTES.

Como hacer entender a las autoridades que la cultura son los pilares que sostienen a un pueblo, pero cuando se llega a robar, a mentir y a traicionar, se atenta contra esta y todo lo que se pueda para poder engrandecer la riqueza personal de un alcalde como es el caso de MARIO LOPEZ HERNANDEZ, quien se ha despachado con cuchara grande y eso lo dicen sus propios allegados, quizá el pastel se lo ha estado comiendo solo y eso enoja a muchos que están a su alrededor nomas viendo cómo pasan los platos con los billetes.

Por más que se ajusten los presupuesto, la historia no la puedes mutilar y atentar en contra de desaparecer desmembrando una Banda Municipal como la de Matamoros que ha estado presente durante más de 25 administraciones, de plano que no tiene perdón ni del obispo, menos de los ciudadanos matamorenses.

Parece ser que el alcalde sigue teniendo malos asesores, si quiere repetir este es el peor momento para exhibirse de manera miserable dejando de pagar desde septiembre a más de 15 integrantes de esta banda y sin aclaración alguna solamente intentar indemnizarlos con 14 mil pesos cuando existen algunos integrantes que tienen más de seis años.

El alcalde LOPEZ HERNANDEZ, fue funcionario de muchas administración priistas, sabe cómo se manejan las políticas públicas y pareciera que no ha vivido en esta ciudad y que tampoco volverá a hacerlo, ¡!!Que le dirá al pueblo de Matamoros cuando acuda a algún café o restaurante de la ciudad y tenga que enfrentar a un pueblo molesto! como le ha pasado a otros alcaldes, por no entender que es cierto que no se puede decir si a todo, pero si, a lo que tiene valor para los ciudadanos que viven en este municipio.

La banda municipal corre peligro de ser desintegrada porque el presupuesto no alcanza, seguramente están deteniendo dinero para la campaña en el caso de que el alcalde en turno desee reelegirse, usted sabe si estos atentados en contra de los empleados del DIF, cuando les rebajo el sueldo al 50% por ciento o este, de correr a más de la mitad de la Banda Municipal le ayudan, así como el total de la ciudad en la oscuridad y más del 80 por ciento de la ciudad llena de basura, la semaforización y señalización nunca le han puesto una mano y más de 50 empleados con demanda laboral por despido, entre otros puntos que irán saliendo al calor de las campañas políticas, le ayuden a MARIO LOPEZ para su reelección, además como todos dicen no es un militante de MORENA.

Esta banda se integró en la administración de Don ERNESTO ELIZONDO en 1950 a la fecha tiene 70 años dando frutos y ahora se pretende atentar en contra de una institución cultural que es considerada ya por su trayectoria como patrimonio cultural.

El atentado a la fragmentación de esta banda se debe al total desconocimiento de las autoridades de cultura ya que no se puede tocar igual con un instrumento que con

15 O 30 ya que el total de sonidos hacen que una banda funcione; pero la ignorancia no solamente pulula en esta área también acaban de quitar los reflectores que hacían ver la majestuosidad de la Gran Puerta México, a quienes pasaban por este espacio cultural; también sin más ni más lo hicieron, cuando este monumento es considerado identidad de la ciudad; quizá lo hicieron para ahorrar luz.

Algo les está pasando a los representantes de la 4T, por una parte adoran a los héroes de la historia y por otra parte están eliminando todo lo que ellos hicieron para heredarnos; la verdad no entendemos su enojo frustración o ignorancia y por todos estos detalles serán juzgados el próximo año en la boleta electoral.

Un poco de historia; estos jóvenes que están siendo despedidos, son de contrato pero muchos de ellos en su mayoría tienen muchos años trabajando así; su contrato finalizo en el mes de marzo, no se les volvió a presentar otro y en el mes de septiembre de buenas a primeras se les dejo de pagar sin aviso previo y a la fecha llevan cinco quincenas sin recibir salario.

La molestia es que no se les llamo para indemnizarlos y les quieren dar como 14 mil pesos.

Los manifestantes formaron una comisión para poder dialogar con las autoridades municipales pero en presencia del Secretario de Educación, de Imaculta, de Recursos Humanos, de Jurídico y de Secretaria del Ayuntamiento se les dio un plazo de cinco días para resolver su situación.

Los manifestantes en su pliego petitorio solicitan reinstalación de su empleo, salarios sin pagar de las 5 quincenas y no represalias en su trabajo.

Algunos jóvenes que integran esta banda son egresados de la escuela de música de Matamoros, por lo que esta misma es considerada semillero.

A propuesta del Grupo Parlamentario del PAN, se busca incrementar la sanción hasta en más de 4 mil pesos a las personas que instalen toma clandestina de agua, las cuales regularmente se realizan en predios, viviendas, comercios y empresas.

El Diputado JAVIER ALBERTO GARZA FAZ, resaltó que actualmente se sanciona esta práctica de cinco a veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, por lo que se propone elevarlo de cinco a cincuenta veces.

“Es importante señalar que organismos operadores que brindan ese servicio, en algunas ocasiones al realizar reparaciones en la red de agua potable, han detectado la existencia de una gran cantidad de conexiones irregulares”, manifestó.

Destacó que al existir toma clandestina, se disminuye en gran cantidad la presión del agua que se tiene en los ductos que distribuyen el vital líquido, afectando a las demás tomas que están registradas en su presión.

“Esta propuesta tiene como propósito concientizar a las personas que gozan del servicio de agua potable en nuestro estado, para no ser partícipes en este tipo de prácticas nocivas inherentes al agua”, expresó el legislador.

