DIALOGANDO

Municipios claman apoyos

Por Roberto Olvera Pérez

La mayoría de los 43 municipios tamaulipecos, por no decir prácticamente todos, cerraran el año con serios apuros económicos, incluso en estos momentos no tienen para pagar aguinaldos y otra serie de prestaciones que deberán cubrir en la segunda quincena de diciembre.

Las voces de angustia ya se están escuchando porque la federación los esta asfixiando presupuestalmente. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador los tiene contra la pared y no nos explicamos cómo es que mientras para otros menesteres se destinan cantidades millonarias y al grueso de los municipios de todo el país, no solo de nuestro estado, se les tiene con esta sequia económica.

La situación es crítica, demasiado critica y nadie sabe cómo le podrán hacer los municipios para salir adelante en los días por venir. López Obrador, sigue empecinado en el combate a la corrupción y a la impunidad, sin embargo no se han visto mayores resultados más que el cobro de las facturas políticas que si bien para algunos es aplaudible, para la inmensa mayoría de los mexicanos es reprobable. Porque no tenemos porque pagar las consecuencias de caprichos que en lugar de ayudar al mejoramiento de la economía de la gente, la condenen a seguir en la pobreza y en la marginación.

Creemos que el gobierno de López Obrador tendrá que corregir el rumbo el año próximo, destinando mayores recursos a los estados y a los municipios, dejando atrás su retorica populista. Tamaulipas y México, requieren de un presidente que impulse el desarrollo en todos los aspectos, no de un critico sistemático a sus antecesores. Si aquellos cometieron actos de corrupción que actué ya, que los encarcele, pero sin quitarles o disminuirle al pueblo la oportunidad de un verdadero desarrollo social.

Y qué razón tiene el gobernador del estado de los vientos de cambio en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cuando demanda mayor equidad en la asignación de los recursos, porque en el caso de nuestro estado, aportamos mucho a la federación pero nos devuelve migajas presupuestarias. Con esa política hacendaria-Lopezobradorista, no podremos avanzar. Infinidad de proyectos en todos los rubros están detenidos, no hay dinero, ni esperanzas de que aterricen los recursos en el corto plazo.

Tamaulipas y su gobierno de García Cabeza de Vaca, necesitan de recursos federales y pronto. Reconocemos que el jefe del Ejecutivo Estatal se esfuerza al máximo y atiende las demandas de la población, pero insistimos, el gobierno federal tiene que poner su parte que le corresponde. Ojalá y no tarde mucho, porque las comunidades de nuestro estado enfrentan diferentes carencias y hoy por hoy su única esperanza para sobrevivir es el gobierno estatal, el mismo que nunca los ha dejado solos y creemos que nunca los abandonará.

Por cierto, supimos de una segunda manifestación de alcaldes de todo el país, entre los que destacaron, rifándosela por su gente, la mayoría de los munícipes del altiplano tamaulipeco entre ellos el alcalde de tula, Lenin Vladimir Coronado Posadas, quienes acudieron a la capital del país a demandarle a López Obrador, mayores recursos económicos. Seguramente en los próximos días esta ola irá creciendo, si es que el presidente no atiende las exigencias del pueblo.

NOTAS CORTAS

1.- La estructura educativa de la SET, aplaudió con bombo y platillo el nombramiento del Lic. Mario Gómez Monroy, como Secretario de Educación extendido por el gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca, aunque la chamba la venia desempeñando desde hace varios meses pero en calidad de encargado de despacho. No dudamos que la buena marcha de esta dependencia estatal se mantenga bajo la batuta del reynosense.

Por cierto, también en la Sección 30 del SNTE, vieron con buenos ojos dicho nombramiento, por lo que el Secretario General de dicho sindicato, Profr. Rigoberto Guevara Vázquez y Gómez Monroy, mantienen un dialogo permanente y respetuoso para atender la problemática educativa.

También cayó muy bien ante la base trabajadora la ratificación de Rómulo Garza Martínez, como titular de la Secretaria de Bienestar Social del Gobierno del Estado, pues hay que entender que lo que se quiere es darle rumbo y dirección a estas Secretarias.

2.- Tenemos gobernador de lujo dijeron para el que esto escribe el alcalde Tula, Lenin Vladimir Coronado Posadas y la alcaldesa de Bustamante, Marisela Rodríguez González, al saber el pasado fin de semana que el mandatario Francisco García Cabeza de Vaca, salió colocado en segundo sitio en el ranking de gobernadores mejor evaluados del país, con un 54.0 de aprobación, sólo debajo de Mauricio Vila Dosal, de Yucatán, que registró un puntaje de 58.5 en la pizarra de Arias y Asociados.

3.- Que quien está en la mira y bajo lupa en el juzgado de Tula, es el ex alcalde de Miquihuana, de triste memoria, muy bribón por cierto, Baltasar Vargas Rangel y bajo ciertos expedientes se encuentra, en donde se acumulan irregularidades y quebrantos a las arcas públicas municipales durante el periodo 2013-2016 por más de 30 millones de pesos. Actualmente es el tesorero municipal de ese municipio y valdría la pena revisar la nómina para saber si toda su familia está cobrando sin trabajar, los mismos que están viendo pasar la vida y sus encantos. Si recordamos muy bien, en este municipio del altiplano tamaulipeco no hubo entrega-recepción del ayuntamiento, pues Vargas Rangel huyó antes de finalizar su periodo. Dejo saqueada la tesorería al decir ya no y con 42 demandas laborales por despido injustificado. Hasta el papel del baño se llevó me dicen.

Fue el único municipio del estado que no se dio la entrega-recepción. La joven alcaldesa que lo remplazó en ese entonces, la Mtra. Lupita Rodríguez Gámez, lo recuerda muy bien, pues se fue sola y sin tocar baranda, ya que asumió el cargo antes de tiempo, el momento lo ameritaba. La entrega de todo la tuvo que hacer la Subsecretaria General de Gobierno, Lic. Gloria Garza Jiménez, la segunda de a bordo del titular Ing. Cesar Verástegui Ostos.

¿Pero qué fue lo que sucedió en verdad? Pues Balta hizo su berrinche por no haber llegado su hermana Gladys Magaly a remplazarlo, esposa del tira-tiros Roque Sánchez Carrizal ese fue su enojo y no entregó como se debía en tiempo y forma. Se han dado casos sui generis, alcaldes que no terminan o se van, pero nadie que huyera antes de la transición por no haber ganado su hermana. Ahora ahí están las consecuencias y así ni para donde se haga, por lo que de un momento a otro seguramente le echaran el guante y hospedarlo allá por tamatán por un buen tiempo.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com