MUÑOZ LEDO CON UN PIE AFUERA DE LA CUARTA TRANSFORMACION

[email protected]

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

MUÑOZ LEDO CON UN PIE AFUERA DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

Para nosotros como analistas políticos el diputado federal de MORENA y todavía presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, tiene un pie fuera de la llamada Cuarta Transformación (CT) que puso en marcha en México el primer presidente de la Izquierda, Andrés Manuel López Obrador.

El sábado en Tijuana, en su discurso ante el mandatario nacional, Muñoz Ledo dijo en su primer señalamiento en materia migratoria, que no es congruente pedir que a México le abran la frontera norte, mientras que el país cierra su frontera sur y precisó que con ello se hace un oscuro favor a Estados Unidos, lo que creemos que haya sido del agrado de López Obrador.

Agregó que con la Guardia Nacional fueron a poner nuestro muro a la frontera sur, que no es para detener migrantes sino para combatir a la inseguridad. Dijo que “no podemos ser el tercer país seguro”, ya que eso significaría estar enjaulados. La migración, dijo, es un derecho humano y son los Congresos los que evitan convenios lesivos para sus países.

Luego añadió que la Guardia Nacional es un muro militar en Chiapas, haciendo hincapié en que a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le han anulado sus funciones en materia migratoria, cuyas atribuciones las asumió la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Por cierto Muñoz Ledo, otrora dirigente nacional del PRI dijo haber presentado una reforma constitucional en materia de migración apegada a los derechos humanos y los principios de tratados internacionales para evitar la pérdida de nuestra soberanía y dar libertad para transitar sobre el territorio Nacional. Remarcó que toda persona tiene el derecho a migrar.

Apuntó que esa iniciativa es para “no criminalizar” la migración y el tránsito de personas por México hacia Estados Unidos y remarcó que desde 1857 la movilidad humana tiene rango constitucional, habiendo quedado plasmado en el artículo 11 de la Constitución que todo hombre “tiene derecho para entrar y salir de la república, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto ú otro requisito semejante”.

Pero –según nosotros– la situación de Muñoz Ledo se agrava, y con ello también su permanencia en el cargo de presidente de la Cámara de Diputados, ya que al asegurar que la negociación de la crísis de los aranceles que realizó en Washington el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, dividió a los senadores de la Coalición Juntos Haremos Historia, en el Senado.

Creemos que la gota que derramó el vaso, para bien o para mal de Muñoz Ledo, fué el comentario que en su red social escribió el senador Félix Salgado Macedonio, ya que emocionado puso que “Viva Porfirio Muñoz Ledo”, “Viva la Libertad de Nuestros Pueblos”, “Fuera Muros y Fronteras”.

Supuestamente Muñoz Ledo a sus 86 años de edad, ya ha venido contemplado su retiro de la política y con su actitud seguramente le van a ayudar a decidir que va a hacer, porque todo tiene un principio y un final y en lo personal creemos que ya su ciclo como líder y funcionario ya se cumplió y con creces.

Creemos que a nadie se le ha olvidado la carta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador mando al Rey de España, Felipe VI, y al Papa Francisco, en las que les pide que pidan perdón a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos durante la conquista del país, hace 500 años, a lo que una representante del gobierno aseguró que España no va a responder a eso.

Pero, pero, pero, al parecer al que se le olvidó el contenido de su carta, fue al mandatario nacional, ya que como si nada hubiera pasado, ante representantes del Gobierno de España, diplomáticos y familiares de los familiares de los exiliados en nuestro país, conmemoró el 80 Aniversario del Exilio Español en México y remarcó que el Derecho de Asilo es sagrado en México, hechos que sucedieron durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río.

En su mensaje López Obrador destacó la relación entre México y España que a pesar de las “diferencias transitorias”, son mucho más las cosas que nos entrelazan, dijo.

Irma Lozano, Secretaria de Estado de la España Global, destacó que hacer ocho décadas México dio al mundo un ejemplo de solidaridad, coherencia y valentía, cuando el general Cárdenas ofreció una nueva patria, vida y futuro a quienes huían de la tragedia.

Por cierto López Obrador entregó un reconocimiento a Fernando Rodríguez, decano de los exiliados españoles, como muestra de afecto a los españoles que llegaron a México en 1938.

Al evento asistiéron el embajador de España en México, Juan López Dóriga Pérez; el canciller Marcelo Ebrard; el coordinador de asesores de la presidencia Lázaro Cárdenas Batel, nieto del Gral. Lázaro Cárdenas, entre otras distinguidas personalidades.

Como analistas políticos creemos que en el PRI van a seguir con sus mismos vicios, trastupijes e imposiciones tanto de líderes como de candidatos del Partido Revolucionario Institucional, ya que estando en juego la dirigencia nacional del tricolor todo apunta a que el nuevo líder nacional del partido va a ser Alejandro “Alitas” Moreno Cárdenas, el que asumió el cargo de gobernador de Campeche en el 2015 y recién solicitó licencia para dedicarse de lleno a buscar la candidatura del partido para contender por la dirigencia nacional.

Supuestamente sus únicos adversarios van a ser el ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud, José Narro Robles y la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco. Pero el grueso de sus contrarios están dentro del partido, los que lo ven como una imposición de Enrique Peña Nieto, además de simpatizar con López Obrador. Suerte y que gane el mejor.

Que importante nos parece el que los jóvenes estudiantes de la UAMCEH de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) promuevan entre los alumnos de Primaria el importante legado del Proyecto Histórico Ferrocarrilero Estación Ciudad Victoria, que surje como una iniciativa de los estudiantes del Sexto Semestre de la Licenciatura en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural que se imparte en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanismo (UAMCEH).

Nos reportan que el trabajo de los universitarios es coordinado por Arturo Rodríguez Castrejón, el que al ser entrevistado comentó que en su formación como Historiadores y Gestores del Patrimonio Cultural, buscan proyectos que puedan conciliar ambas disciplinas.

Dijo que se han estado realizando Talleres Históricos Infantiles sobre el patrimonio ferroviario de Ciudad Victoria, la que cuenta con un importante legado en su estación del ferrocarril y que se encuentra en riesgo de perderse debido al abandono en el que actualmente se encuentra.

E-mail [email protected]

[email protected]