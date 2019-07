Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Muñoz Ledo en evidencia

Con tal de no arriesgarse a perder lo ganado dentro de dos años, los del partido Regeneración Nacional de Baja California, siguieron montados en su macho y darle para adelante a la llamada Ley Bonilla, para que el gobernador electo por dos años, se quede cinco.

Con la mano en la cintura, los Diputados del Congreso Local de aquella entidad norteña, rechazaron la intromisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que los había llamado para que dejaran sin efecto la Ley a través de la cual se amplía el período de Gobierno.

Saben que van a perder en la próxima elección de Gobernador, por eso, se valieron de los Diputados del Congreso Local para quedarse tres años más, mientras hacen crecer al partido en Baja California, dado que, el PAN se reorganiza ya para recuperar ese bastión que tenían desde que Ernesto Ruffo Appel le ganó la elección a Margarita Ortega del PRI, hace más de 25 años.

La gubernatura por dos años se definió tras la armonización de las Leyes estatales con las Federales, a efecto de que, se alineen las fechas de votación, es decir, que las elecciones locales fueran concurrentes con las federales, situación que se da en todas las entidades del país.

Ahora quienes quedan bien son las autoridades locales, en tanto que el resto, incluidas las de la Federación y los Legisladores del Congreso de la Unión evidencian la falta de poder y evitar con ello arbitrariedades.

Obvio, estos últimos tendrán que pasar el trago amargo, porque a través de otra línea, hay entendimiento entre Jaime Bonilla Valdez y los colaboradores cercanos del presidente Don Andrés López Obrador, quienes deben alentar el proceder arbitrario y fuera de la ley, para ganarle tiempo al tiempo.

Las elecciones para elegir al sustituto de Bonilla Valdez, serían en junio del 2021 y ahora, con la ratificación para ampliar el período a cinco años, serán hasta el 2024, al mismo tiempo que las elecciones federales en las que se elegirá presidente de la República, Senadores y Diputados Federales.

Sí una situación de esta naturaleza de hubiese presentado con los mismos de más de 70 años en el poder o bien con aquellos que llegaron a la primera alternancia en el poder Federal, la reversa fuere inmediata, pero, como se trata de Regeneración Nacional, lo dejan pasar y en apariencia no pasa nada, pero, cuando en realidad se vulnera el estado de derecho y se pone acaba con el ejercicio de alinear las elecciones, para que los mexicanos puedan tener menos procesos electorales.

El presidente de los Diputados, Porfirio Muños Ledo, había dicho que se desaparecerían los poderes en Baja California, en caso de que el Congreso Local no diera marcha a la Ley Bonilla, con la que se busca favorecer al Gobernador Electo, a pesar de que, en la elección del pasado dos de junio, los habitantes de Baja California votaron para tener mandatario por dos años.

Desde luego, esto todavía no termina y aunque los bajacalifornianos no digan nada, porque no pueden ponerse en contra del Gobernador y del partido Regeneración, la quemazón y la ilegitimidad no se la quitarán nunca, porque resultar electo para dos años y estar cinco en el Gobierno es antidemocrático, es burlarse de la voluntad de los ciudadanos.

Sera un gobernador legítimo por dos años e ilegítimo por tres y quedará en la historia como el mandatario que, de entrada, hizo lo que le dio la gana, entre otras cosas, mandar por un tubo las sugerencias y advertencias de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Los otros

Está bien que Ivonne Ortega Pacheco, la exgobernadora de Yucatán ande en campaña para tratar de llegar a la dirigencia nacional de su partido el PRI, pero, está mal que trate de remover las causas de la derrota en las elecciones locales del 2016, cuando perdió el licenciado Baltazar Hinojosa Ochoa.

La mujer habla de que fueron varias las gubernaturas que se entregaron desde la cúpula priísta a los panistas, por ello consideró necesario investigar que fue aquello que sucedió en Tamaulipas en el 2016.

Quizá haya que entender que la mujer anda en campaña y que tiene que agarrarse de cualquier asunto para llamar la atención, pero, lo importante que se deduzca que ella actuará de manera diferente para que no ocurran cosas como la alternancia del 2016 en Tamaulipas.

En el caso de Hinojos Ochoa, ahora que dejó la chamba federal que tenía, se habla de que, poco a poco se asomará a la política estatal para tratar de recuperar su carrera y estar allí para cuándo llegue el momento de las diputaciones Federales, ya que, en Matamoros, de donde es originario, tiene buen rating electoral y podría llegar de nuevo al Congreso de la Unión, aunque para eso todavía falte tiempo.

Si los diputados locales no aparecen en escena pronto, enfilarán al olvido y eso para ello equivaldría a pegarles en su orgullo, ya que, se auto proclaman como los mejores que ha tenido el Congreso del Estado.

Para mantenerse en la agenda de la ciudadanía y de los medios, tienen que organizar, sin que pase mucho tiempo, sesiones extraordinarias en las que discutan dictámenes que les envíen desde la Auditoría Superior del Estado o aquellos que las Comisiones Internas del Poder Legislativo aprueben, provenientes del Poder Ejecutivo.

El Diputado Glafiro Salinas Mendiola, manejador del Congreso del Estado, quisiera que ni las vacaciones los sacaran de las agendas de medios, ya que, dar muestras de trabajo constante, será pasaporte automático para los diputados de su fracción parlamentaria a cargos importantes dentro de la administración gubernamental del PAN.

Todavía no se concreta, pero, se mantiene la apuesta de que el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gilberto Estrella Hernández, cambiará de piso en la Torre Bicentenario, porque será titular de otra secretaria, la de obras públicas, incluso, hasta se cree que será enroque, aunque entre los subsecretarios de SEDUMA ya hay grilla para quedarse con la oficina que dejará en yerno del exalcalde priísta de Reynosa, licenciado Miguel Valdez Revilla.

Ahora que anduvo por estas tierras el regeneracionista Alejandro Rojas Durán, recriminó al delegado del Gobierno Federal, José Ramón Gómez Leal, que se haya puesto en contra de los productores rurales, porque dijo que demandarían a quienes bloquearon carreteras en demanda de los apoyos establecidos en el presupuesto de egresos de la Federación para incentivar la producción agropecuaria.