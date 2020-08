PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Muy “planchada” la negociación Morena-PRI

< Por algo no vino AMLO a Tamaulipas

< Correcaminos en tiempos del COVID

1.- El plan para instalar al Partido del Trabajo en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados está casi perdido, pese a que su dirigencia nacional presume haber reunidos los diputados suficientes en su bancada que lo convierten en 3ª mayoría a partir del 1º de septiembre próximo. Pero <donde manda capitán no gobierna marinero> y la cuestión es que la negociación con el Tricolor está muy “planchada” y parece inevitable que el PRI conserve esa posición que legítimamente le pertenece.

Como Usted sabe se hicieron varios movimientos para desplazar al Revolucionario Institucional como tercera fuerza en la Cámara de Diputados y “agandallarse” la Presidencia en el último año de la LXIV Legislatura Federal. Morena se quedó en la raya con 251 (50 % más uno) diputados, debido a la migración de legisladores morenistas al partido de Alberto Anaya, además de otros elementos del PES que fueron comprados hasta con 5 millones de pesos, según denunció este partido.

Las operaciones finales partieron desde Bucareli y es que el partido en el poder al parecer prefiere un arreglo Tricolor que le será más redituable; dado que el PT tenía la intención de que Porfirio Muñoz Ledo ocupara la presidencia de la mesa directiva, empezando porque al abandonar este a Morena, el partido perdía su mayoría simple, cosa que puede solucionarse agenciándose uno o varios diputados de otras bancadas.

Pero quizá lo más riesgoso para el partido en el poder, es que en los últimos tiempos tanto el Partido del Trabajo como Muñoz Ledo, asumieron posiciones contrarias a las de Morena, en el caso de Alberto Anaya por defender cuestiones económicas del PT y otros pactos que tiene que ver con los puntales que lo sostienen.

Mientras que Muñoz Ledo fiel a su estilo, ha manifestado posturas que contravienen al morenismo. Total que todo pinta para que el PRI sea el aliado de Morena, lo cual adquiere relevancia en un año político electoral 2020-2021 en el que puede ayudar mucho no defendiendo las plazas donde es gobierno (7) que cambian de titular del poder ejecutivo del paquete de 15 que estarán en disputa.

De todas maneras tanto el PRI como el PAN pueden ser sometidos por el desempeño de sus respectivos gobiernos estatales, Usted sabe que la Fiscalía General de la República y la UIFE están actuando a todo lo que da y a todo lo que la superioridad indique. De tal manera que es inevitable que el Tricolor no colabore con la voz superior.

2.- Por enésima ocasión el Presidente López Obrador no asiste a una multicitada visita a Tamaulipas. Desde enero de este año se han filtrado supuestas giras a nuestro estado en diferentes fechas y ninguna se ha concretado. En este espacio nunca las hemos mencionado, puesto que al Jefe del Ejecutivo Nacional le encanta hacer personalmente sus anuncios en las mañaneras y hasta ahora no había formulado tal anuncio, pero el jueves 30 de julio fue la excepción, declaró que en un lapso de 15 días estaría en nuestro estado, situación que finalmente no ocurrió.

Los panegiristas del señor Presidente han hecho el ridículo en diferentes ocasiones, quizá el caso más ruidoso fue el de Héctor Martín (El Guasón) Garza González, incluso se especuló que sería inaugurado desde aquí el nuevo ciclo escolar y antes también hubo una declaración de José Ramón (JR) Gómez Leal y en esta última el tema era la entrega de apoyos a los damnificados de Reynosa.

Derivado de esta tentativa visita que se daría en el presente agosto, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca junto con los gobernadores de la Alianza Federalista, integraron un documento con cuatro temas que tuvieron que guardarse para mejor ocasión. Ahora se presupone que le presentarán dicho planteamiento al Presidente López Obrador en la reunión de la CONAGO (Conferencia Nacional de Gobernadores) que tendrá lugar el próximo miércoles 19 en San Luis Potosí, pero es de suponerse que no está incluido en la orden del día, salvo que se agregue en ese momento.

De estos 4 temas, uno tiene que ver con el fortalecimiento de los sistemas de salud de todas las entidad; así como la definición de una estrategia para la reactivación económica; además plantearán la urgencia de analizar el pacto fiscal; y apuntalar una política pública de desarrollo y utilización de energía verdes.

Ojalá que el Presidente asista, porque puede no hacerlo, su autoridad por encima de cualquier cosa. Pero además el clima entre el licenciado López Obrador y los gobernadores de la aludida Federación no es precisamente el más cordial, y sabemos que es más fácil agarrar un robalo en altamar que lograr un acuerdo con el Presidente.

Los cuatro temas mencionados, son de gran relevancia para la recuperación económica y social de los tamaulipecos y estados que figuran en la propuesta. Además del principal punto que tiene que ver con la salud y no sólo por los tiempos críticos del COVID, sino posteriores porque las carencias del sector son urgentes y reclaman satisfactores inaplazables.

La Alianza Federalista la integran los estados de Aguascalientes, Jalisco, Durango, Nuevo León, Guanajuato, Coahuila, Michoacán, Colima, Chihuahua y desde luego Tamaulipas.

A estas alturas el Presidente López Obrador ya está alertado sobre el posible planteamiento, y lo más probable es que lo turne a las áreas correspondientes sin asumir en este punto de partida ningún compromiso. Ojalá nos equivoquemos y su respuesta sea la de un gobernante comprometido en las causas sociales y económicas que impactan en los estados.

3.- Las luces del estadio Marte R. Gómez lucirán su esplendor este miércoles 19 a las 21 horas de la noche para recibir a los Pumas de Tabasco que se enfrentará con el Correcaminos. Será un encuentro a puerta cerrada pero esta vez Usted lo podrá ver por televisión por el canal ESPN, no se lo pierda, hay que mantener la pasión por el deporte durante el aislamiento, además de ser un apoyo para estos cuadros y una forma de llenar el vacío de las gradas.

Para el Correcaminos es el inicio de la liga de expansión MX y su primer rival los Pumas de Tabasco.

Cabe mencionar que los canales de televisión por los que estarán transmitiendo los encuentros deportivos del Correcaminos, fueron designados por la Federación Mexicana de Futbol, en este caso ESPN es canal de paga, si no tiene contrato está a tiempo de resolverlo.

También le comento que el Gerente de Administración y Presidente del Club Correcaminos, Miguel Ángel Mansur Pedraza no ha escatimado recursos, ni esfuerzos en la aplicación de escrupulosos protocolos en las instalaciones para que tanto personal como futbolistas tengan la máxima protección contra el Coronavirus.

Al respecto este fin de semana el Club de Futbol Correcaminos acaba de realizar la segunda toma de 60 pruebas PCR para la detección de casos de COVID-19, el cual estuvo a cargo del Laboratorio Diagnomol, del cual resultó un caso positivo sintomático dentro del personal y ya fue aislado, es decir retirado de las áreas administrativas y deportivas para evitar mayores casos, y siguiendo las indicaciones de las autoridades de Salud, según reportó vía twitter el propio club.

Asimismo el área administrativa del Correcaminos cuenta con equipo de sanitización en el ingreso de visitas a las instalaciones administrativas, de igual forma se sanitiza a los vehículos utilizados por futbolistas y personal, también las áreas de trabajo e instalaciones sanitarias, desde luego hay estricto uso de tapabocas, gel antibacterial y sana distancia.