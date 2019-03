            < Nada que festejar en el Día de la Mujer

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Mañana viernes se conmemora el “Día Internacional de la Mujer” y esta vez quizá habrá que portar un listón negro como manifestación de duelo. Sin duda, ahora como nunca, sus derechos y conquistas están vulnerados en este país, donde tras varios lustros de lucha se crearon mejores oportunidades para las madres trabajadoras, protección ante el maltrato en el hogar al ser apoyadas y protegidas en refugios, poniéndolas a salvo de la ira de sus maridos, que no en pocas ocasiones, se derivaron en lesiones y hasta causaron la muerte.

La Cd. de México, una de las capitales del mundo rica por sus conquistas en favor de la mujer, será escenario de protestas y manifestaciones contra el cierre de estancias infantiles de la Sedesol (hoy Secretaría de Bienestar), ante la falta de apoyos del gobierno federal, que no ha alcanzado a comprender que no se trata de “guardar” a un niño como un objeto en casa de los abuelos, sino de proveerlos de atención saludable, bases de conducta y educación pre-escolar, seguridad física y desarrollo psicológico en la convivencia social con otros menores de su edad.

En referencia a los refugios para mujeres, la estrategia de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien compareció en “La Mañanera” no tiene en los hechos ninguna respuesta que no sea la “buena voluntad”, pero en el terreno de las realidades no surte efecto con menos presupuesto para la operación de los centros donde se guarecen las mujeres durante la ira conyugal, mientras proceden legalmente para protegerse y sobre todo para retomar las riendas de una nueva vida. Todo esto tampoco lo alcanzar a comprender la 4ª Transformación.

Por eso en pleno mes de la mujer en las redes sociales se comparte la iniciativa #ConRefugioSi; asimismo circulan videos que relatan la violencia en México contra las mujeres, acontecimientos ilustrados con cifras que confirman este fenómeno social. Todo ello como parte de una estrategia para rescatar algo que ya se había logrado, que ya estaba en el presupuesto federal y en la conciencia social de este país.

La cuestión es que en ese marco de circunstancias arriba descrito vamos a conmemorar un año más del Día Internacional de la Mujer, el cual tiene como tema “Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio”.

Sin embargo el horizonte que en México se está asomando con las nuevas políticas públicas, avizoran que son contrarias a los planteamientos innovadores que promueven los organismos internacionales con miras de eliminar las barreras estructurales que frenan el desarrollo y crecimiento femenino; tampoco garantizan el desarrollo social y cultural de las niñas y mujeres en el propósito de conseguir un Planeta 50-50 para 2030.

De tal manera que no hay nada que celebrar este 8 de marzo, salvo un duelo por lo que se ha perdido y lo que está por desaparecer del horizonte femenino.

2.- Pese a los recortes en el presupuesto el Gobierno del Estado de Tamaulipas le está entrando al quite en la avalancha de infortunados cambios en políticas públicas del Gobierno Federal, es el caso de las estancias infantiles de la Sebien, la cancelación del programa Prospera y de apoyos al campo.

En el tema de guarderías, uno de los más sensibles en la sociedad, ya se está apoyando con los alimentos para los chiquitines. Tuvimos oportunidad de platicar con algunas de las encargadas de las estancias infantiles y se dijeron satisfechas con estos recursos de magnífica calidad que les llegan con oportunidad para la atención de los menores, amén de otros apoyos.

Hay recortes en el programa Prospera que tentativamente va a afectar a 25 mil familias, en este caso se analiza la estrategia para enfrentar el problema. En ambos casos hay instrucciones del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca de trabajar de manera ordenada con un registro saneado para no proporcionar un doble recursos, pero el objetivo claro es atender a quienes lo necesite.

3.- Solo fueron 10 morenistas tamaulipecos lo que finalmente decidieron proceder ante la autoridad federal electoral para que revise el procedimiento de selección de candidatos en que no fueron favorecidos. Resulta que los aspirantes que solicitaron su participación fueron 248 y de ellos 188 quedaron fuera y de estos sólo el 5 % manifestaron su inconformidad.

Los buenos oficios de Don Alejandro Rojas Díaz Durán se ven muy endebles con esos números, no tienen pinta de que puedan “hacer pedazos la lista” de precandidatos como lo anunció, quizá uno o dos elementos pudieran ser tomados en cuenta y eso en aras de la unidad, no de la presión ni del pleito legal.

Aún falta por decidir cuantos y quienes de los 60 que salieron en esa primera selección portarán la camiseta morenista en aras de lograr una curul en el Congreso local de Tamaulipas.

En ese mismo tema el senador Américo Villarreal Anaya ponderó el desempeño de la Presidenta del partido, Yeidckol Polevnsky quien estando al frente de Morena, logró el triunfo el Presidente López Obrador, 5 gubernaturas y las mayorías en las cámaras de diputados y senadores.

Esa respuesta de Américo en apariencia ingenua, dice mucho. A Polevnsky le respalda trabajo y resultados y al amigo de Monreal sólo jarabe de pico.

Por otra parte, ayer por la tarde el Presidente López Obrador tendría una reunión con Polevnsky y delegados federales. El tema central es revisar el caso de los abucheos a gobernadores y la supuesta lista que da instrucciones a morenistas para su comportamiento en los eventos donde concurren el Jefe de la Nación y los mandatarios estatales de partidos de oposición a Morena.

Júrelo que el caso Tamaulipas ya ha sido tan ventilado que es conocido por AMLO y después de este encuentro veremos si Yeidckol recibe un jalón de orejas o por el contrario sale fortalecida para terminar con especulaciones y rumores mal intencionados.

SE REACTIVA GATTÁS.- La cuenta de Whats App utilizada por Lalo Gattás para mantener contacto con la prensa durante su campaña electoral en 2018 fue reactivada con un primer propósito, el difundir los programas sociales del Gobierno Federal, sus beneficios y como acceder a ellos. El otro mensaje subliminal es que también reactiva su morenismo y con ellos las posibilidades de sumarse al equipo dela 4ª T que tendrá a su cargo aterrizar los servicios y bajar los recursos de asistencia a territorio tamaulipeco.

Los programas son: Jóvenes Construyendo el Futuro con apoyo mensual de 3,600 pesos mensuales mientras se capacitan, con vigencia de un año y está destinado para personas de 18 a 29 años de edad; pensión para adultos mayores de 68 años (65 en el medio rural) con aportación mensual de 1,274 pesos, así tengan IMSS o ISSSTE. Hay otras para personas con problemas de incapacidad física, becas para estudiantes y apoyos como microcréditos y créditos para el sector agropecuario. Informes al 834 130 5340.