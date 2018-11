NADIE DENUNCIA A LOS ALCALDES ANTERIORES

CLARO Y DIRECTO

MIENTRAS OTROS INSTITUTOS DE EDUCACION de formación técnica en el estado realizan torneos deportivos a nivel estatal o regional, el CONALEP REALIZA EL PRIMER FORO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA, no estamos en desacuerdo de que los jóvenes o cualquier ser humano se ejercite físicamente, pero creemos que hay prioridades en el aprendizaje de los jóvenes tamaulipecos, O DE PLANO NO HAY CAPACIDAD DE LOS DIRECTORES EN LOS PLANTELES DE EDUCACION TECNICA EN TAMAULIPAS, que creen que con torneos deportivos TAMAULIPAS tendrá jóvenes mejor preparados, quizá físicamente sí, pero académicamente no!

AGUSTIN DE LA HUERTA MEJIA, DIRECTOR GENERAL DE CONALEP EN TAMAULIPAS, inauguró las actividades las actividades del 1er. Foro Latinoamericano de Educación Profesional Técnica organizado por Conalep Tamaulipas donde ponentes de países y organizaciones, dialogaron y realizaron diagnósticos y propuestas de solución a las problemáticas en cuanto a educación y empleo en Latinoamérica.

Dentro de las temáticas que se tocaron están la forma de acortar la brecha de transición entre el sistema educativo y el sector empresarial, el desarrollo de habilidades comercializables para los estudiantes, así como el desarrollo de modelos para enfrentar la reforma del sector de hidrocarburos.

Participan en este intercambio de experiencias Paises e instituciones como, Instituto Nacional de Educación Técnica de Argentina, International Youth Foundation, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Tecnológico de Costa Rica, Universidad ITSA de Colombia, Ministerio de Educación de Perú, Universidad DUOC UC de Chile, Agencia Japonesa de Cooperación Internacional en Perú, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

BIEN POR ESTE INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA DE TAMAULIPAS, QUE SIGUE INOVANDO Y AVANZANDO EN SU RAMO QUE ES LA PREPARACION ACADEMICA DE LOS JOVENES TAMAULIPECOS, FUTURO DE TAMAULIPAS.

PASANDO A OTRO TEMA QUE NADA TIENE QUE VER CON LA EDUCACION, observamos que, a un mes y días de haber empezado a funcionar los ayuntamientos en Tamaulipas, todavía no tengan la mínima intención de hacer observaciones o señalamientos a los ALCALDES QUE SUPLIERON, me refiero a los saqueos que hicieron la mayoría de ellos.

ESTO SE ENTIENDE DE QUE NO SE HARA NADA EN CONTRA DE ELLOS, Y QUE CADA VEZ QUE SE ENTREVISTA A UN ALCALDE Y SE LE INCREPA SOBRE ESTE TEMA, LA RESPUESTA LA HACEN CON MUCHOS RODEOS Y EVITAN HACER COMENTARIOS AL RESPECTO.

O ACASO USTED CONOCE ALGUN PRESIDENTE MUNICIPAL QUE HAYA HECHO UNA DENUNCIA EN CONTRA EL ALCALDE ANTERIOR, POR EJEMPLO, CITAREMOS EL CASO DE LA CAPITAL DEL ESTADO, DONDE OSCAR ALMARAZ DEJO UN CAOS ADMINISTRATIVO, AMEN DE UNA GRAN DEUDA ADEREZADO CON UNA LARGA LISTA DE AVIADORES INCUSTADOS EN LA NOMINA MUNICIPAL.

Y ASI SERIA INTERMINABLE LA LISTA DE PRESIDENTES MUNICIPALES DE VARIOS MUNICIPIOS LOS QUE ESTAN EN SEMEJANTE SITUACION, ME VIENE A LA MENTE TAMBIEN EL CASO DEL MUNICIPIO DE TULA, PUEBLO MAGICO, Y QUE EN DONDE POR ARTE DE MAGIA EL ANTERIOR EDIL, ANTONIO DE LEIJA, TAMBIEN DEJO ENDEUDADO EL MUNICIPIO, LA PREGUNTA OBLIGADA PARA LOS MUNICIPES DE TAMAULIPAS ES: ¿SUS GOBERNADOS SE MERECEN SU SILENCIO?

RECUERDEN QUE ESTA EN PUERTA A VUELTA DE AÑO LAS ELECCIONES DEL 2019, DONDE TAMAULIPAS ELIGIRA SUS DIPUTADOS LOCALES, Y RECUERDEN BIEN, QUE LOS TAMAULIPECOS YA SABEN PARA QUE SIRVE LA TARJETA DE ELECTOR Y SABEN BIEN QUE ES UNA FORMA EFICAZ DE CASTIGAR LOS ERRORES DE SUS POLITICOS.

HABLANDO DE.. EL PROFESOR MARTIN RODRIGUEZ GARCIA PRESIDENTE MUNICIPAL DE JAUMAVE SALIO BUENO PARA LA ESTAFA, HAY TIENEN QUE EN SU TOMA DE PROTESTA HACE MES Y MEDIO EL CONTRATO A UN PROFESIONAL, EL INGENIERO CARLOS MARTINEZ PARA LA CEREMONIA DE ENTREGA RECEPCION, LOGISTICA, DICTAMEN Y ACTAS, DISCURSOS, DISEÑO DE IMAGEN, LOGOTIPOS E IDENTIDAD INSTITUCIIONAL, JINGLES INSTITUCIONALES Y DEMAS, ESTO TUVO UN COSTO LO CUAL SE FACTURO Y SE LE ENTREGARON A EL, Y EL PERSONAJE QUE SIRVIO DE ENLACE PARA TODO ESTO FUE EL PROFESOR JOSE GUDIÑO CARDIEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL, Y HASTA LA FECHA HA INCUMPLIDO CON ESTE COMPROMISO ADQUIRIDOEL PRESIDENTE MUNICIPAL RODRIGUEZ GARCIA.

NO QUEREMOS SER MAL PENSADOS EN ASUMIR QUE GUDIÑO YA HAYA RECIBIDO ESE RECURSO O QUE EN SU DEFECTO ESTE ALCALDE ESTE MOSTRANDO SU VERDADERA IDENTIDAD, LA DE UN ESTAFADOR, ESPEREMOS QUE SEA ALGUN MAL ENTENDIDO PORQUE DE SER CIERTO, CON ESTAS MANÍAS, EL AYUNTAMIENTO SE VERA MAS ENDEUDADO CON ESTE TIPO DE ADMINISTRADORES.

