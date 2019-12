LA@RED

NADIE VA A DESTRUIR LA IMAGEN DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA

Rubén Dueñas

Sí que va a estar difícil, pero bastante difícil, el que con una sola pintura los detractores del general Emiliano Zapata vayan a lograr destruir la histórica imagen del Caudillo del Sur y acabar de un día para otro con la gran admiración y respeto que sienten por él los más de los mexicanos, lo que para nosotros es imposible que llegue a suceder, salvo que lo así lo demande el pueblo que es el que hace y deshace a sus héroes.

Para nosotros que alguna vez trabajamos de vendedores en una galería de nombre Arte Europeo en el Distrito Federal, el propietario del establecimiento, don José Mataix, español de nacimiento, algo nos enseñó sobre la calidad de las pinturas “al óleo”.

Para nosotros la creación hecha por el pintor Fabián Cháirez –de Chiapas por cierto– sobre del general Zapata, es una verdadera porquería, cuya originalidad se la atribuiríamos a un enfermo mental, porque a decir verdad el cuadro nos da asco, además de que nunca habíamos visto tanta maldad en tan poco espacio.

Como entró esa cochinada a Bellas Artes, según nos enteramos fue la Secretaría de Cultura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la que le abrió las puertas, dependencia que incluso anunció la muestra “Emiliano Zapata, después de Zapata. En criminología dicen que para dar con el asesino hay que ver quién es el beneficiado con el crímen.

Por cierto en el Logotipo de MORENA solo aparecen Juárez, Hidalgo, Morelos, Madero y Lázaro Cárdenas; como que el general Emiliano Zapata quedó fuera del gusto de que diseñó el logo y en automático quedó fuera, pero para nosotros como mexicanos la figura de Emiliano Zapata también está viva en la mente del pueblo de México, porque fue un auténtico luchador social y su valor quedó demostrado en la defensa de los auténticos campesinos.

El malestar de los campesino y en particular de los descendientes del general Emiliano Zapata, quedó claramente evidenciado por la pintura del Caudillo del Sur, donde el pintor que la hizo lo hace aparecer como un afeminado, siendo todo lo contrario en la vida real, por lo que justo frente a la entrada principal del palacio de Bellas Artes, hubo un enfrentamiento a golpes con un contingente de activistas de la comunidad LGBTI, que afortunadamente no llegó a mayores, pero, pero, pero, creemos que podría llegar a darse el caso, de no ser sacada de Bellas Artes la pintura del general Emiliano Zapata, que es la demanda de sus nietos que viven en el DF.

Creemos que a muchos de los mexicanos les caló hondo la obra realizada por el pintor chiapaneco, Fabián Cháirez, ya que con su pintura se llevó entre las patas a uno los grandes hombres de la revolución mexicana, cuya trayectoria no tiene mancha y todavía lo mataron a traición. Eso no es arte, es mierda que no merece estar en Bellas Artes, ojalá y así lo entienda López Obrador.

El internacionalmente famoso cantautor nacido en Mérida, Yucatán, Armando Manzanero, sin lugar a dudas es uno de los mexicanos a que hacemos referencia, ya que al ser entrevistado asegura que el pintor Cháirez en lugar de tacones “le debió de haber puesto los huevos bien grandes” a Emiliano Zapata y consideró que la pintura expuesta en Bellas Artes “es de muy mal gusto”.

Desde luego que está soñando el gobierno de México, y soñar no cuesta nada, ya que supuestamente después de que termine el gobierno de Estados Unidos de integrar la carpeta de investigación contra Genero García Luna, la Fiscalía General de la República, antes PGR, va a solicitar al juez de Control competente la órden de aprehensión con fines de extradición.

La documentación se hará llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cumpliendo los requisitos legales que habrá de presentarse ante las autoridades de ese país, para obtener la extradición correspondiente, en el momento procesal oportuno. Seguramente se los van a dar, que inocentes.

Entre los más despiertitos sobre del caso está el coordinador de la fracción de MORENA en el Senado de República, Ricardo Monreal Avila, el que lamentó que la investigación sobre los presuntos actos de corrupción y narcotráfico que se le imputan al ex secretario de seguridad, Genaro García Luna, no se haya iniciado en México, que fue donde se desempeñó como encargado de la seguridad del país.

“Nos da tristeza porque debería ser México el que actuara en todos esos casos, que se mantuvieron muchos de ellos en la impunidad y en la complicidad”, dijo el senador zacatecano y ex gobernador de su estado.

Con la novedad de que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) le otorgó al Dr. Leroy Soria Díaz, investigador del Instituto de Ecología Aplicada (IEA), el Premio Investigación de Excelencia en el Area de Biología y Química, por su línea de investigación “Los Carnívoros Silvestres de la Reserva de la Biósfera El Cielo, Tamaulipas, Estudio Poblacional e Interacciones Temporales y Espaciales”.

El estudio que viene realizando desde hace varios año, trata sobre el monitoreo de especies tales como : osos, jaguar, puma, y mesocarnívoros como el ocelote, el tigrillo, yaguarundí, además de la nutria neo tropical, que es una especie muy importante en general, de especies en peligro de extinción.

El Dr. Leroy Soria Díaz al ser entrevistado dijo que la línea de investigación está ligada a la conservación de especies en peligro de extinción, “estimo sus poblaciones y las interacciones depredador-presa y las interacciones con el ambiente en general de especies en peligro de extinción”.

“Estoy muy contento de recibir el premio, en éste proyecto lo que hicimos fue un monitoreo de las poblaciones que existen en la Reserva de la Biósfera El Cielo y principalmente enfocados a los carnívoros, determinamos su patrón de actividad y su hábitat”, comentó. Que interesante labor, bien.

