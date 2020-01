T E C L A Z O S

“NAPO GÓMEZ URRUTIA, DE CACIQUE A SENADOR”.

ALGO QUE ME parece inconcebible e imperdonable, pero además insensato, es que, en el nuevo Gobierno de la 4Ta. Transformación, “se haya otorgado cobijo político” al reconocido “cacique sindical minero” NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, el que, “gracias a su compadre del alma” RICARDO MONREAL ÁVILA, “de Cacique sindical, pasó a convertirse en Senador de la República,” a pesar de que, en el Gobierno de “la Esperanza de los Mexicanos”, se pregona voz en cuello, “no comulgar los nefastos emblemas de la corrupción y la impunidad” e incluso ni con la complicidad, que es parte y esencia de los referidos flagelos que, “agravian al contexto nacional ciudadano”.

EN EL MES DE Febrero del 2019, vaticinamos aquí que, Gómez Urrutia, “cual vil lobo de mar”, se apoderaría del sindicalismo obrero de México, lo que ya ha consolidado bajo las siglas de la (CSID) Confederación Sindical Internacional Democrática, donde éste, ahora “manda galleta”, según él, para aglutinar las Federaciones Estatales y consolidar el sindicalismo mexicano, bajo el argumento de ayudar a la Transformación de México y por supuesto “defender los derechos de los trabajadores”, pero todo esto, “no ha sido más que una artera falacia” de este cínico e inmoral sujeto, porque entre la clase obrera de las plantas maquiladoras del Norte del país, “SE SIGUEN COBRANDO CUOTAS SINDICALES”.

GÓMEZ URRUTIA, al verse en líos de carácter legal, por haberse convertido en un contumaz mercenario, por dedicarse a explotar criminalmente a los trabajadores mineros y, ser partícipe de la corrupción sindical, al tener en sus manos el referido Sindicato, allá en Coahuila, tras acusaciones de los trabajadores inconformes, obró por desaparecer “refugiándose en Canadá, donde solicitó asilo”, argumentando venganzas políticas, detalle que le valió y de esta forma, el muy astuto cacique obrero, eludió la acción de la justicia mexicana, de cuya cuestión,. se comenta que, aun hay expedientes abiertos o en proceso de investigación.

HAY QUE hacer patente para señalar que, los argumentos del ahora influyente Senador y “cacique” Napoleón Gómez Urrutia, sobre los temas de “Democracia y Libertad”, estos emblemas o preceptos, “no encuadran en su degradante pasado histórico sindical”, porque, “este líder charro” y ahora, “político de primer nivel” del Gobierno de la Cuarta Transformación, es intocable, al estilo, del también cacique sindical petrolero CARLOS ANTONIO ROMERO DESCHAMPS, quien siendo, precisamente, Senador de la República, como lo dijimos ayer en este mismo espacio, explotó por más de dos décadas a los obreros de Pemex. Y exactamente lo mismo, hizo en su tiempo Gómez Urrutia, cuya cuestión indigna a los trabajadores mineros. Y si Napoleón, se ha incorporado al sistema político mexicano, ha sido “gracias a su padrino”, el senador RICARDO MONREAL AVILA.

Y SI EL CACIQUE Minero y de los obreros del país, Napo Gómez Urrutia, habla de que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares, “llevará la batuta laboral-sindical”, él, no aduce o señala, quien es el líder o Secretario General genuino de esta organización, porque él, precisamente, es quien APARECE COMO PRESIDENTE de este gremio obrero, con lo que se confirma que, este explotador de trabajadores, seguirá haciendo lo mismo, porque al menos, a los obreros de las maquiladoras y a los mineros, se les siguen descontando del salario “las cuotas sindicales”, cuyos montos millonarios, nadie sabe que destino les da, el referido Senador de la República. Y si esto que, “sigue corriendo como fuego en reguero de pólvora”, es cierto, entonces, este embrollo político sindical, ¿de qué se trata?. Ese es el enigma del tema y por supuesto, “la interrogante de los obreros el país”.

EN ESTO, debe entenderse que, “los cuentos chinos” o el de “Alicia en el país de las maravillas”, son temas de fantasía, argumento esto, para que, Napoleón Gómez Urrutia, por su calidad de Presidente de los Mineros y líder de los obreros de la Confederación Sindical Internacional Democrática CSID, “evite continuar con la criminal explotación” de los trabajadores mineros y de obreros de las maquiladoras en la Frontera, y “si ya lo está haciendo”, que es lo más probable, aquí, alguien, “tendrá que meter la mano y frenar la voracidad”, del mercenario cacique, cuyo freno, a este perjuicio obrero, sería una muy buena obra de quien, naturalmente, “actúe en consecuencia”.

Y SI EL SENADOR Ricardo Monreal Ávila, es quien “tras bambalinas”, manipula esta clase de actos indebidos, utilizando a su amigo y recomendado político Napoleón Gómez Urrutia, como lo hace, usando a Alejandro Rojas Díaz Durán, para crear o generar conflictos políticos en estados y municipios, creo que Monreal, por su obvia ambición, “está o estaría, convirtiéndose en un serio perjuicio” para el Nuevo Gobierno de la Cuarta Trasformación y sino pues “el tiempo, es el que os dará la razón”. Pero además recuérdese que, “el solo, no se puede tapar con un dedo”.

AVANZA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA MÉXICO EN LA BORREGUERA

EL PRESIDENTE Municipal Chucho Nader, acompañado por el Secretario de Servicios Públicos José Schekaiban Ongay, efectuó este martes, la supervisión de los trabajos de limpieza y mejoramiento urbano que se realizan en diferentes colonias de la zona norte.

DURANTE EL recorrido, el jefe de la comuna sostuvo diálogos con vecinos y comerciantes, quienes reconocieron la positiva labor que en materia de limpieza, pavimentación y mejora de los servicios públicos ha desarrollado su administración, además de plantearle algunas peticiones para seguir modernizando sus colonias.

CHUCHO NADER estuvo también en la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo donde constató el avance que llevan los trabajos de pavimentación en la Avenida México, la cual luego de permanecer en el abandono por más de tres décadas, se convertirá en una de las vialidades más importantes de este sector.

“HACE APENAS unos meses vinimos a entregar la pavimentación a base de concreto hidráulico de la primera etapa de esta avenida, que había permanecido por más de treinta años en el total abandono y hoy se ha convertido en un moderno bulevar con camellón central, alumbrado público, guarniciones, banquetas y una nueva red hidrosanitaria”, detalló.

EL ALCALDE porteño precisó que en la primera fase se orientó una inversión de cinco millones de pesos para el mejoramiento del tramo comprendido entre las calles Pakistán y Zaire y dijo que durante el último tercio de 2019 iniciaron los trabajos para continuar con la modernización de esta importante avenida.

“TAL Y COMO nos comprometimos con los vecinos de la colonia Borreguera, vamos a elevar su calidad de vida con más obras de pavimentación, y la muestra es que no hemos parado en nuestro propósito de seguir mejorando las vialidades y sacando del atraso y abandono a muchas arterias que por décadas permanecieron en el olvido”, dijo.

DESCONOCE SEGOB NÚMERO DE MIGRANTES VARADOS EN TAMAULIPAS

LA SECRETARÍA de Gobernación (SEGOB) no cuenta con una estadística precisa del número de migrantes que se encuentran varados en la frontera tamaulipeca, a pesar de que el estado vive una crisis en este tema desde hace más de un año.

EL REPRESENTANTE de la SEGOB en el estado, Felipe Garza Narváez, aventuró la cifra de mil 600 migrantes y dijo que no cuenta con datos precisos más que este número que data de hace más de una semana, aunque no reveló la fuente.

ESTA CIFRA resulta menor a las que han dado a conocer alcaldes de la zona fronteriza. Por ejemplo, tan sólo en Reynosa autoridades municipales dieron a conocer que había en diciembre 2 mil 400 migrantes varados.

GARZA NARVÁEZ aseguró que el número siempre es variante pues algunos migrantes están resolviendo su solicitud de asilo en los Estados Unidos, mientras que otros “se encuentran en casas de familiares”, y otros tantos están regresando a sus países de origen.

“PERO LAS autoridades locales y las estatales y la federal están coordinadas brindándoles como migrantes los derechos que tienen”, dijo.

ASÍ MISMO, el funcionario federal mostró desconocimiento respecto al tiempo de espera de los migrantes que han solicitado asilo en los Estados Unidos y dijo que es un tema que no sabe si le corresponde manejar.

“NO SÉ SI me corresponde manejar esas estadísticas, estoy en el proceso de, no he estado todavía en la Ciudad de México, donde vamos a recibir las instrucciones precisas”, argumentó.

ENRIQUE RIVAS, PONE EL EJEMPLO E INVITA A PAGAR PREDIAL. Cumplir con esta obligación se reflejará en más y mejores obras, en beneficio de la comunidad EL PRESIDENTE municipal Enrique Rivas acudió a las cajas recaudadoras que se instalaron en el Centro Cívico, pagó puntualmente el impuesto Predial y, tras poner el ejemplo, invitó a la ciudadanía a cumplir con esta obligación, lo que se reflejará en más y mejores obras en beneficio de la comunidad.

EL ALCALDE reconoció y felicitó a los adultos mayores, que son los primeros en cumplir con el pago de la contribución.RIVAS CUÉLLAR informó que ante el pleno del Cabildo se expondrá la propuesta de un 15 por ciento de descuento en el pago oportuno del impuesto en enero y febrero, y el 8 por ciento de bonificación durante marzo y abril.

DESTACÓ que esto incentiva aún más a los contribuyentes, con lo que se puede superar la meta estipulada por la federación, para un mejor reparto de participaciones que benefician al municipio.El edil Neolaredense también anunció que con el propósito de estimular a la ciudadanía en el pago del Impuesto Predial, propondrán al pleno del Cabildo la rifa de vehículos.”EL 60 O 70 por ciento de la recaudación total del año se da en enero, febrero y marzo, es por eso que en la junta de Cabildo haremos una propuesta, y si la aprueba, con la rifa de automóviles incentivaremos a los contribuyentes y participarán todos aquellos que cumplan con su pago durante estos tres meses”, informó.

AGREGÓ QUE las bases del sorteo y mecánica de cómo será la elección de los ganadores, se darán luego de la primera junta de Cabildo de 2020 que se celebrará este miércoles 8 de enero.

DIJO QUE esto se hace en respuesta a la petición del Gobierno Federal, que solicita a los municipios crear mecanismos que incentiven a la ciudadanía para obtener una mayor recaudación de esta contribución.

