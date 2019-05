La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

NARRO, ALITO Y CLAUDIA, VAN POR LA DIRIGENCIA NACIONAL DEL PRI

José Narro Robles, el que ya dijo que si quiere ser el presidente del PRI-Nacional,

de entrada ya le puso el cascabel al gato y después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que es infame y deleznable que el sector Salud esté infestado de corrupción, sin pensarla dos veces retó al mandatario nacional a presentar las denuncias, exigiéndole además frenar la simulación de la Cuarta Transformación.

“Yo no estoy diciendo que sean mentiras –los diretes de AMLO– yo lo único que estoy esperando es que presenten las denuncias y las pruebas”, remarcó Narro Robles el que estuvo por dos años y nueve meses al frente de la Secretaría de Salud, tiempo en el que presentó 70 denuncias penales y también pidió que se hiciera una investigación por no haberse comprobado el uso de los recursos federales. Posteriormente del 2007 al 2015 fue rector de la UNAM.

Como ya lo dijimos antes la pelea interna del PRI por la dirigencia nacional va a ser únicamente entre el gobernador de Campeche, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, al que respaldan gobernadores del PRI entre ellos el de Oaxaca Alejandro Murat, pero además nos aseguran que tiene el visto bueno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al ex rector de la UNAM y ex Secretario de Salud, José Narro Robles, lo respaldan Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón, Miguel Angel Osorio Chong y el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, por lo que creemos que la pelea por la dirigencia nacional del PRI va en serio, salvo que se presente algún imprevisto como el rumor que salió al aire ayer jueves sobre la posibilidad de que Claudia Ruiz Massieu se lance al ruedo, ya que ha venido ocupando el cargo, pero como interina y ahora quiere la titularidad.

Con las oficinas del Consejo Estatal de MORENA tomadas desde hace un mes en Ciudad Victoria por morenos que están inconformes con la lista de los candidatos a diputados locales, de Mayoría y Plurinominales, mañana sábado estará en Tamaulipas, concretamente en la capital del estado y el domingo en Matamoros y Ciudad Madero, la dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Yeidckol Polevnsky, en la que los manifestantes confían en que ponga órden en el reparto del pastel, para poder ganar las elecciones del 2 de junio.

Con un nuevo look que la identifica más con la derecha que con la izquierda, doña Citlali, que es el nombre de pila de la máxima dirigente del partido, estará el sábado en Ciudad Victoria y se prevé que un acto a realizarse a las 11:30 de la mañana, en un hotel de postín, encabezará una reunión con los militantes del partido en franco respaldo a sus candidatos.

Los morenos que tienen tomado el edificio y las instalaciones del partido han guardado hermetismo sobre de la importancia del problema interno que están enfrentando con el alto mando de MORENA, por lo que no ha trascendido si harán o no el sábado alguna manifestación de protesta por las calles de la ciudad, capital del estado, pero en lo personal no lo descartamos ya que así se estila por éstos rumbos.

El domingo después de haber estado en Victoria el sábado, la dirigente nacional de MORENA se trasladará a Matamoros y por último se prevé que encabezará un acto masivo en el sur del estado, concretamente en Ciudad Madero, que es donde tiene más seguidores en Tamaulipas el partido, donde se sumarán además los morenos de Tampico y Altamira, para cerrar su agenda.

Por cierto al convocar el presidente López Obrador a todos los actores políticos, sociales y económicos, a hacer un frente amplio para acabar con la violencia y la inseguridad que padece el país, dentro de nuestra ignorancia nos da la impresión de querer repartir lo que por derecho le corresponde a su gobierno, que para eso les pagan los mexicanos y en seis años como por arte de magia salen millonarios.

Acompañado de su gabinete de seguridad y el gobernador Omar Fayad, al inaugurar el C5i de Hidalgo, López Obrador remarcó que en el combate a la delincuencia se tienen que hacer a un lado las diferencias, “que las vamos a tener siempre, porque son consustanciales en la democracia “.

Como que el senador de MORENA, Ricardo Monreal, se fue de la boca al prometer desde el Congreso de la Unión apoyos a la gente si el candidato de su partido, Arturo Avila, ganaba la presidencia de Aguascalientes, pero al titular de la FEPADE José Agustín Ortiz Pinchetti no se le peló y comentó que después del pronunciamiento de Monreal el organismo a su cargo ha recibido más de 60 denuncias por éste hecho, por lo que se iniciará una investigación sobre sus declaraciones.

Años atrás las misas de la Iglesia Católica eran en latín, hasta que las autoridades del claro se percataron de la inconformidad entre los fieles por ese hecho, ya que los más no entendíamos ni papa de lo que decía el sacerdote en su homilía, por lo que la Iglesia Católica se tuvo que modernizar haciendo las misas, en el caso de México, en español, lo que todo mundo agradeció.

Hoy con lo que estamos viendo todos los días o casi, creemos que la Iglesia Católica debe aceptar que los sacerdotes se casen y tengan hijos, porque lo de la castidad como que está dejando de funcionar y eso le está haciendo un gran daño a su Iglesia; es una solución para tan serio y grave problema, según nosotros.

Que mala imagen le estamos mandando de México al mundo, ya que trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) pertenecientes al Sinitinbal instalaron una manta afuera de Bellas Artes en la que demandan respeto a las condiciones de trabajo, pero como al presidente López Obrador no le agradó y pronto hizo público que quienes protestaban la quitaban por 500 mil pesos. La respuesta de los trabajadores manifestantes (alrededor de 40) optaron por poner otra manta con el mismo reclamo, asegurándole al mandatario nacional que “al igual que la otra manta, esta manta no tiene precio”.

Por cierto la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ayer 9 de mayo ofreció el tradicional festejo por el “Día de las Madres” a las trabajadoras sindicalizadas que laboran en las diferentes facultades, unidades académicas y dependencias administrativas de esa casa de estudios en Ciudad Victoria.

El evento que llevó a cabo en un centro social de ésta localidad, fué presidido por el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, el que estuvo acompañado de su esposa la Mtra. María Cristina Canales Reyna.

También estuvieron presentes el Secretario de Administración, Victor Hugo Guerra García; el Secretario de Finanzas, Guillermo Mendoza Cavazos; la secretaria general del comité ejecutivo estatal del Sindicato Unico de Trabajadores (SUTUAT), Verónica Trejo Zúñiga y el dirigente sindical de la Sección Centro del SUTUAT, Raúl Mercado Cerda.

Suárez Fernández, en su mensaje felicitó a las madres trabajadoras de la Universidad y dijo que sin su esfuerzo la máxima casa de estudios no podría seguir creciendo en calidad y en prestigio a nivel nacional, por lo que les refrendó su compromiso por seguir apoyando su desarrollo personal y profesional.

“Nos da mucho gusto celebrar con ustedes nuestras madres trabajadoras. Su trabajo diario nos permite avanzar en los objetivos de la Universidad, se del esfuerzo que una madre trabajadora hace para sacar adelante su labor y a su familia”, remarcó.

