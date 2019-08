RESEÑA POLÍTICA

Juan R de la Sota

Negocio con la educación

Las secretarías de Educación Pública y de Tamaulipas, deberían redoblar esfuerzos para frenar los abusos e ilegalidades de directores de las escuelas públicas y privadas,.

Urge implemente un programa de vigilancia para evitar condicionen la compra de uniformes y útiles escolares, así como la inscripción de los alumnos a cambio de una cuota económica, como siempre lo hacen.

Los directores ambiciosos y corruptos de algunas instituciones educativas, esperan con ansias la llegada del nuevo ciclo escolar, porque saben que tienen la oportunidad de hacer un buen negocio que les redituará fuertes ganancias que acrecentaría su fortuna.

Y como ninguna autoridad los somete al orden, castiga o les llama la atención, actúan con total impunidad para asaltar los bolsillos de la clase trabajadora con el reclamo infundado, ilegal y abusivo de que aporten la cuota económica y compren los uniformes y útiles escolares en las tiendas o proveedores que ellos les señalen, pues esto les dejará un buen fajo de billetes.

La desesperación, preocupación y dolor de cabeza invade a los padres de familia en cada ciclo escolar para poder cumplir, no sólo con esas exigencias de los directores y padres de familia ladrones, sino también cooperaciones con gorditas, flautas, elotes, frituras, aguas frescas y otros productos que tienen que comprar y donar los padres de familia para la veta en las escuelas.

Claro, el dinero de la venta de esa comida, va a parar a los bolsillos de los corruptos directores de las escuelas, justificando únicamente su exigencia en que necesitan aplicar cobro por inscripción y reinscripción y donaciones de alimentos, para recaudar fondos económicos para la rehabilitación de las escuelas.

Sin embargo, es mucho el dinero que reúnen y jamás se gasta en obras de la institución educativa y cuando se le hace una mejora, es con dinero del presupuesto de la SEP y SET.

Las autoridades educativas siempre han prometido que terminarían con esos abusos y a la fecha no lo han hecho; siguen permitiendo se perjudique la economía de las familias y que por consecuencia muchos jóvenes y niños abandonen sus estudios, al no tener sus padres recursos económicos para ofrecerles los estudios básicos y una carrera profesional.

Por ello, es necesario y urgente que los altos mandos de la SEP y SET, intervengan de inmediato para que a ningún jefe de familia se le exija dinero por inscribir o reinscribir a sus hijos, ni mucho menos les condiciones la compra de uniformes y útiles escolares en los comercios de sus preferencias.

Según las autoridades de educación esperan que les presenten las quejas sobre dichos abusos, pero, no deberían mantener esta postura, sino accionarse estableciendo medidas de vigilancia en las escuelas, apersonarse en las mismas, para impedir la voracidad de maestros y padres de familia abusivos y sancionar a quienes incurran en estas accione ilegales.

Las anteriores irregularidades no las han erradicado las autoridades de educación. Quizás no lo hacen por falta de interés, porque no tienen tiempo, no les interesa o simplemente están involucradas y alcanzan un fajo de billetes de esas ilegalidades que durante muchos años han perjudicado enormemente la economía de la clase trabajadora.

Los jefes de familia deben tener muy claro: para la compra de uniformes y material escolar, no existe exclusividad y pueden adquirirlos en el negocio que les convenga, pero ningún director puede ordenarles o exigirles compren dónde a él se le pegue la gana.

Los padres de familia pueden acudir a las ferias de útiles escolares que se instalan en varios municipios de la entidad, donde podrán encontrar material a bajo costo.

La SEP y SET también deben supervisar que no exijan material que el alumno no necesita, pues los directores de las escuelas, en acuerdo con los comerciantes, exigen la compra de determinado material escolar que no tiene mucha demanda.

Dichas autoridades ya deberían poner fin a los abusos que cada ciclo escolar se cometen en las escuelas, pues es su facultad defender los intereses de la población estudiantil, no de los corruptos directores y padres de familia.

Cambiando de tema, el Gobierno Federal ha puesto oídos sordos a las necesidades y demandas de los tamaulipecos y eso obstaculiza el desarrollo de las actividades productivas en el País. El Presidente Andrés Manuel López Obrador, está actuando con mal criterio, pues resolver los grandes problemas que tiene la Nación es una obligación institucional y no personalista, dado que no atiende los reclamos de los productores de Tamaulipas, solo porque viven en un Estado que es Gobernado por el Partido Acción Nacional.

El mandatario nacional aplica una política equivocada en su trato a los productores, sobre todo de Tamaulipas, debido a que ni tan siquiera los apoyos individuales les han llegado, como él lo prometió, según para combatir la corrupción de algunas organizaciones que supuestamente hacen negocio con los apoyos agrícolas.

Ayudar a la gente pobre es su obligación, el dinero del presupuesto es del pueblo y tiene que convertirlo en beneficio, pero tiene que repartirlo ya, no cuando se le pegue la gana.

Las críticas que ha recibido por parte de legisladores federales y locales de varias partidos, son acertadas, pues el Presidente, únicamente ha emitido discursos con promesas falsas, y una muestra es que le siguen haciendo bloqueos carreteros por parte de cientos de campesinos para exigir la entrega recursos para las actividades del campo.

El diputado local del PAN en Tamaulipas, Hilario González, acusó al Gobierno Federal de fallarle al sector agropecuario.

Dijo que los productores están en todo su derecho de manifestarse para exigir los apoyos, incluso a tomar carreteras a manera de protesta y resaltó que la Administración Federal ha aplicado recortes que afectan directamente a los productores.

Y reitera que los campesinos están en su derecho, dado que han sido muy golpeados ´por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al cancelarles apoyos tan importantes como el Procampo y en algunos casos en el área ganadera, ayudas para la semilla, entre otros.

Afirmó que no ha atendido solicitudes del sector agropecuario, pues le han solicitado audiencias y están esperando que los atienda; no les ha hecho caso, por eso justifica que los productores están en su derecho de manifestarse como ellos lo consideren.

Incluso, advirtió el legislador que si es posible participará en los bloqueos carreteros, tanto como campesino como legislador y ciudadano, al señalar que hay que apoyar las cusas nobles y que tienen razón de ser.

En otro asunto, hay mucha pobreza en el país y el Gobierno Federal nada hace por combatir este grave problema que, incluso ha generado que por hambre mueran muchas personas, sin embargo permanece complaciente y tolerante con los partidos políticos, al avalar la entrega de financiamiento público por gran cantidad de dinero, el cual, por la simulada supervisión va a parar a los bolsillos de dirigentes corruptos de partidos políticos.

Es injusto y hasta coraje da, pues le informó que para el año 2020 los partidos contarán con 5 mil 239 millones de pesos de financiamiento público. Esto luego que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó el presupuesto de los partidos para el siguiente año.

Morena recibirá mil 710 millones de pesos, el PAN, 943 millones de pesos, y el PRI 888.9 millones de pesos.

El Gobierno Federal lo que debería hacer es reducir esa prerrogativa y distribuir el dinero del recorte entre la gente necesitada, porque la mayoría d estos recursos económicos los desvían para aumentar la fortuna de líderes corruptos de los partidos políticos.

No han cumplido la promesa de reducir el gasto de los partidos, es un compromiso incumplido, como muchos otros que no ha atendido el actual Gobierno Federal. El Gobierno que encabeza AMLO, se identifica por la mentira, el incumplimiento, el exhibicionismo y los nulos resultados.

El dato: En México cada día que trascurre hay más desorden, inconformidades, protestas, pobreza, violencia, improductividad, temor, desorganización, miseria, desempleo y muertes, mientras el líder de la Cuarta Transformación o sea el Presidente Andrés Manuel López Obrador, todas las mañanas está feliz y contento atendiendo sus conferencias de prensa, cuyo, espacio utiliza para la mentira y exhibicionismo, con el cual le sigue jugando el dedo en la boca a los mexicanos.

