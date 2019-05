T E C L A Z O S

“NEOLIBERALISMO, SEGUIRÁ PREDOMINANDO EN MÉXICO, ACUSA EX DIRECTOR DEL IMSS”

NO OBSTANTE el protagonismo instrumentado por el Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, respecto “al fin del Neoliberalismo en México”, para acabar con la corrupción y la impunidad, este nefasto sistema de Gobierno, para el ahora ex director general del IMSS , GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES “no desaparecerá” en el nuevo sexenio, porque subraya que, el altamente cuestionado “modelo político neoliberal”, ya forma parte “del Gobierno de la Cuarta Transformación”, lo que a juicio de analistas de muy alto rango en el país, esto, ha quedado confirmado, “por la injerencia de funcionarios del SAT en el Seguro Social”, causa principal por la que, el funcionario federal, “presentó su renuncia irrevocable”, ante el Presidente de la República y así, “evitar ser parte de más de lo mismo”.

LA INCONFORMIDAD de Martínez Cázares, es porque, “algunos funcionarios del SAT, dijo, tienen una injerencia perniciosa en el IMSS”, motivo por el cual incluso señala que, “ponen en riesgo” la vocación igualitaria de justicia y también la prestación de servicios de salud, que el Seguro Social, ofrece a la población derecho habiente, tema que llama poderosamente la atención porque, esto refleja que, “el nuevo Gobierno Federal, a pesar de prometer hacer un trabajo transparente, honesto, sin actos de corrupción y de real servicio social, por lo pronto ya busca, al viejo estilo tricolor del “compadrazgo y cuatachismo” imponer en dependencias claves como el IMSS, a delegados que, “aunque no reúnan los requisitos”, lo que importa es instalar gente de ellos, eso es lo que, evidentemente se proyecta “en el mal llamado Gobierno de la Cuarta Transformación”.

EL EX DIRECTOR del IMSS en el país, acusa que el Gobierno Federal, “desde la Secretaria de Hacienda pretende controlar al organismo de salud”, cuya postura, es a todas luces “es un claro centralismo de mando” y eso, por obviedad, “es parte y esencia del sistema neoliberal”, al que AMLO tanto criticó, cuya cuestión fue lo que género que, Germán Martínez Cázares, de manera sana y oportuna, tomara la decisión de presentarle al Presidente, la renuncia irrevocable, la que, de manera formal hizo el ex funcionario del Gabinete nacional, ante el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Y A PESAR de que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, “proclamó el fin del neoliberalismo”, lo que se proyecta en el IMSS a través de hacienda, tiene como resultado rasgos neoliberales, eso es evidente, cuya temible ideología gubernamental, por lo que vemos “seguirá predominando” y eso, en consecuencia, ya decepciona en grado superlativo a las familias de toda la geografía nacional, de tal manera que “millones de gentes de todos los estratos sociales y más, las que menos tienen”, están arrepentidas de haber votado por AMLO, porque éste, “les mintió” y porque día con día, se siguen “quitando programas sociales”. Muy a pesar de aquellas célebres frases de “No mentir, no robar y no traicionar”. ¿Lo recuerdan?.

EN CONSECUENCIA, este nuevo Gobierno Federal, mal llamado de “Juntos Haremos Historia” o de “la Cuarta Transformación”, está arrojando miles de perjuicios. Por ejemplo: Ya se erradicaron los apoyos a las estancias infantiles que tanta falta hacen para bienestar de los niños y de apoyo a las madres de familia, además de haberles quitado a la gente humilde “el programa Prospera”, motivo por el cual un matrimonio de la tercera edad de la Colonia “Nuevo Amanecer” de Río Bravo, Tamaulipas, “DIJERON ESTAR ARREPENTIDOS” de haber votado por López Obrador”, porque dijeron “YA NOS DEJÓ SIN COMER”. Y si hablamos de los Diputados Federales de Tamaulipas, cuya mayoría tiene MORENA, estos nada pueden hacer por ayudar a sus supuestos representados, porque no son más que “verdaderas marionetas” en el Congreso, porque si se oponen a lo que diga el Presidente, seguramente no les iría bien, como sucedía en los gobiernos neoliberales pasados.

PERO VAYAMOS más allá para señalar en plan tajante que, “el extremo ahorro, en el control de gasto en salud, es inhumano”, y vaya que en esto el ex director del Seguro Social tiene mucha razón, porque simple y llanamente, los recursos federales, deben destinarse en el marco de justicia, para las necesidades de salud de las familias que menos tienen y si, se proyecta “seguir actuando al estilo gobiernos neoliberales”, como aquí lo hacemos patente, “seguiremos viendo pacientes tirados en los pasillos del IMSS y de los hospitales en general, en espera de que sean atendidos”, cuyo retraso médico, es lo que evidentemente se ha venido padeciendo, cuya cuestión, confirma que el actual Gobierno de ANDRÉS MANUEL, en nada ha cambiado y ahora “VAMOS DE MAL EN PEOR”, cuyo reclamo de “mal trato y de injusticia social”, ya se viene generalizando hasta en los más recónditos lugares de la geografía nacional.

POR TAL MOTIVO, el fortalecimiento en el sector salud, se verá prolongado, porque aún no hay lo mas indispensable por ejemplo en los Centros de Salud y en innumerables hospitales públicos, aun siendo el IMSS, porque simplemente, los medicamentos no llegan oportunamente, cuyo control de las medicinas, “sigue predominando en plan centralista” y por ello, repito y reitero que, “este Gobierno de MORENA”, mal llamado de la Cuarta Transformación, lejos de estar obrando con sensatez y cordura, o con el mejor deseo de prosperidad y de real servicio para la gente, eso no se ve y por ende, esto de ayudar al pueblo mexicano, como fue la promesa de campaña de AMLO, “dista mucho de la realidad”.

LO LAMENTABLE, en este nuevo sistema del Gobierno de la República, es que estos, buscan nombrar, en todo el país, “DELEGADOS ADMINISTRATIVOS ESTATALES”, para anular a los delegados de los Consejos Técnicos del IMSS, argumentándose que, “tal acción, es para evitar actos de corrupción”, pero ellos, al lograr consumar este método administrativo, lo que sin duda, habrán de consolidar, será para “instalar y recomendar gente suya”, en puestos claves, “al viejo estilo del compadrazgo y el cuatachismo” y sino pues “el tiempo es el que sobre el particular “os dará la razón”.

ULTIMO ADIÓS, A LA HIJA DEL ALCALDE DE TAMPICO JESUS NADER NASRALLAH,

A LAS 5 DE LA TARDE, se rezó un rosario doloroso, previo a una homilía a cargo del Padre, Gustavo Solís, el Presbítero, Edgar Castillo Méndez y Monseñor, Elías Gómez Martínez en la Catedral de Tampico en la que las familias: Nader Feres y Hanun Feres, recordaron esta tarde a Aída Nader Feres, quien perdió la vida el pasado domingo 19 de mayo en Monterrey, Nuevo León, a consecuencia de un infarto cerebral.

En punto de las seis de la tarde, arribaron el alcalde, Jesús Nader Nasrallah ataviado con un traje y corbata negros llevando consigo la urna blanca en la que reposan las cenizas de su hija, Aída mientras sostenía de la mano a su esposa, Aída Feres de Nader que iba vestida de blusa blanca y pantalón negro de vestir.

En la homilía el párroco, Gustavo Solís expresó que la celebración eucarística siempre está llena de afecto y pidió a Dios por el eterno descanso de Aída, así como de manera especial por sus padres, esposo e hijos.

En Paz Descanse.

