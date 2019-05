HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

¿NERVIOSOS LOS CANDIDATOS?

Antes que nada, permítame reconocer la tarea de los maestros en nuestro México, porque a pesar de lo que se diga, los maestros hacen una labor tan importante para construir el futuro del país. A todos y todas, mi reconocimiento a su loable entrega, y la petición para que sigan poniendo el mayor de los empeños en pulir los diamantes que tienen entre sus manos.

Hoy, por cierto, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca estuvo en Nuevo Laredo, festejando a los maestros por su día, acompañado del presidente municipal, Enrique Rivas Cuellar, funcionarios de la Secretaría de Educación del Estado y del propio sindicato.

Y entrando en materia, le pregunto a usted querido lector: ¿que nos está pasando en Tamaulipas? Pareciera que el proceso electoral que estamos viviendo en la entidad a algunos los tiene nerviosos, con los pelos de punta, y entonces hacemos y decimos barbaridades que parecen pintar de cuerpo entero a esos políticos que tratan de resolver los problemas y las diferencias para con quienes no piensan igual a través de acciones de violencia.

Sólo dos ejemplos. Primero, la noche de este lunes hubo un debate en Reynosa y algunos candidatos a diputados locales no pudieron asistir por compromisos contraídos con anterioridad, lo que fue motivo suficiente para que otros candidatos-adversarios se pasaran su tiempo de debate para atacar y quejarse de quienes no fueron, cuando los asistentes lo que esperaban escuchar eran propuestas, ideas y el diseño de modelos de gobernabilidad legislativa para que Tamaulipas logre mejores condiciones de vida.

Mauricio de Alejandro, molesto, perdió su tiempo en ello, hablando de quienes no asistieron, con lo cual dejó, me dicen, una mala impresión entre los asistentes por esa actitud de lanzarse contra los ausentes, cuando había muchísimos temas de los cuales hablar, los cuales analizar, y sobre los cuales presentar propuestas. Pero no. El priísta, lamentablemente, no logró convencer. Y no se si sea una instrucción de su jefa Yahleel Abdalá, la cuasi presidenta del PRI Tamaulipeco, sólo por debajo del ex Gobernador, Egidio Torre Cantú, de irse al ataque, para ver si lograban revertir el marcador, lo que, a sólo 14 días de concluir la campaña electoral, me parece ya no hay mucho que hacer. Lo que Mauricio de Alejandro hizo en esta campaña, ya lo hizo. Y o que no el panorama ya se ve muy complejo.

Pareciera que Mauricio de Alejandro intentaba hacer un circo mediático del debate y como no lo logró pues se dedicó a la descalificación de personajes políticos que ni siquiera llegaron al encuentro.

En otro capítulo político de Tamaulipas, esta mañana de martes, y molesta por la labor que lleva a cabo el personal del Consejo Municipal Electoral de Tampico en el manejo de enfajillado y sellado de las boletas electorales, la representante de Morena en el órgano electoral, Nelly Torres Benítez, trató de desquitar su enojo con varias reporteras que cubrirán esta fase de la campaña electoral.

Lamentablemente, Torres Benítez se fue sobre la compañera Cinthya Gallardo, la que jaloneo y le exigió con muy malos modos que no la grabara, trató de quitarle la grabadora y el teléfono celular con el que hacía su labor, ante el asombro de los otros compañeros comunicadores y de funcionarios electorales que en ese momento cumplían con su labor.

La compañera reportera de MVS Noticias, Cynthia Gallardo, le preguntó de manera amable cuál era su inquietud, a lo que la representante de MORENA se le fue encima exigiéndole que dejará de grabar. La señora Torres Benítez, alcanzó a jalar de una “muñeca” a la periodista quien rápidamente fue auxiliada por sus compañeras quienes la defendieron de esta militante de MORENA, quien seguía discutiendo de manera envalentonada e irracional con quien intentó entrevistarla.

El regidor porteño marrón, Hugo Peñaloza, lamentó la escena y dijo que su compañera pasa por un momento tenso por la importancia que tiene la elección para ese partido político, lo que no me parece ser ningún argumento para haber tomado la actitud que tomó, porque Cinthya Gallardo, a quien tengo muchos años de conocer, es una reportera profesional, con muchos años de experiencia y con una trayectoria impecable, razón por la cual me parece harto extraña la actitud adoptada por Torres Benítez, de quien esperaría una sanción ejemplar por parte del partido para evitar que estos arranques le vuelvan a suceder.

