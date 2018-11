T E C L A Z O S

Guadalupe E. González

NI AIDA SE LE ESCAPÓ, CHECO ES UN RATERAZO

X.-Tremendo reclamo y agarrón se dieron en el edificio del PRI estatal

NUNCA NOS HEMOS equivocado, respecto al concepto nada grato que muchos tricolores de Tamaulipas tienen sobre del cesado ex Presidente del PRI Estatal SERGIO GUAJARDO MALDONADO, pues yo he señalado aquí que, éste sujeto de baja caterva moral, negoció “por varios melones” las candidaturas a alcaldías y Diputaciones Federales en el pasado proceso electoral, cuyos abanderados “salieron bien raspados y bien agandallados”, monetariamente por CHECO, excepto SERVANDO LÓPEZ MORENO, quien si ganó la Presidencia Municipal de Miguel Alemán, Tamaulipas y algunos ediles priistas de municipios pequeños.

PERO LO QUE a mi juicio, sí fue muy lamentable y nefasto, fue lo sucedido el pasado jueves en la reunión de los tricolores desarrollada en el comité estatal del PRI allá en Victoria, donde surgió de manera intempestiva “el reclamo justo” de Aida Zulema Flores Peña al Secretario de Finanzas de este Partido Jesús Hinojosa “sobre el bono del pago de marcha”, el que no le fue entregado a Zulema. Y tras el candente reclamo de la destacada priista, Hinojosa volteó hacia el presunto raterazo CHECO GUAJARDO, quien se mostró indiferente o ajeno al tema, algo así como no saber nada o no escuchar el reclamo de Aida, dedicándose a “sustraer documentos del cajón de un escritorio”.

ESENGUIDA Hinojosa, al verse increpado no tuvo más que decirle a Aida, “ni modo compañera, estamos jodidos”, la lana que nos mandaron se gastó, pagando deudas, pregúntele al compañero Guajardo y éste contumaz delincuente tras escuchar su nombre, se dirigió a Zulema Flores y con marcado cinismo le preguntó: ¿cuál pago de marcha compañera?. No se ha dado cuenta que estamos empinados, porque “nadie le mete un pinche cinco a este changarro”.

CONTESTÁNDOLE Aída en plan tajante y sin cortapisas: “a mí no me engañas Sergio”, debes entender que, “a mí no me vas a jugar el dedo en la boca”, preguntándole también: ¿dónde quedaron los millones de pesos que mandó el Gobernador Carreras, cabrón?. Cuyo recurso, sabemos envió el Gobernador potosino, por mandato de la cúpula nacional del PRI, “como apoyo a los descobijados compañeros tricolores de Tamaulipas”.

UNA BUENA fuente del PRI Tamaulipas dijo que Sergio Guajardo Maldonado y Jesús Hinojosa, estuvieron recibiendo dinero del Gobernador Carreras de San Luis Potosí, cuyas partidas económicas fueron de varios millones de pesos, asegurándose que la última, “fue de cinco melones”, pero lo inaudito e increíble del caso es que, “estos 5 millones, fueron extraídos de un solo retiro de la cuenta bancaria del partido”, motivo que aseguran no solo encolerizó más a la Lic. Aida Zulema, sino también a los demás militantes y directivos del PRI estatal que se percataron “del presunto atraco consumando por Checo Guajardo e Hinojosa”, a los que dicen “habrán de llamarlos a cuentas al CEN del PRI, allá con la líder SUSANA RUIZ MASIEU.

LO ANTERIOR confirma que, “priistas de todo el estado, exigirán que Sergio Guajardo Maldonado sea llamado a cuentas ante el comité de vigilancia o de sanciones del Partido” o se le expulse, POR RATERAZO, porque si no prueba en que gastó el dinero extraído de la cuenta bancaria del partido, eso confirmaría sin temor a equivocarme que él, se adjudicó la lana reclamada y de eso, obviamente, “tiene que estar muy bien enterado el Secretario de Finanzas Jesús Hinojosa”, el que para colmo de él, “tendrá que hablar allá en las alturas” y naturalmente, “vomitar lo que sabe” sobre este escándalo en el PRI estatal.

DE AIDA ZULEMA, podré comentarles que si reclamó el “el bono de pago de marcha”, es porque sobre esto, si hay un acuerdo en el partido. De no haberlo, no hubiera reclamado nada, pero lo imperdonable e inconcebible de este escabroso tema que, esta confrontación verbal, por cierto muy candente entre Aida, Sergio e Hinojosa, origina por supuesto mayor quebranto al PRI-Tamaulipas, “por el evidente gandallismo, consumado por Guajardo Maldonado”, sujeto convertido en un genuino amante de lo ajeno, concepto que se le atribuye hasta que éste presunto ladrón, demuestre lo contrario.

HAY la versión de que, la nueva líder del PRI-Tamaulipas YAHLEEL ABDALA CARMONA, si es que sabe algo sobre lo sucedido entre Checo, Aida e Hinojosa, porque aducen que esta, recibió dinero para gastos de la toma de posesión, ella tendrá que aclararlo públicamente en los medios y, ante la misma grey tricolor, porque si acaba de asumir a la dirigencia y “ya está embarrada en temas de atracos”, como es el caso que nos ocupa, eso por supuesto que a esta magnífica oradora “le generaría mala imagen, aparte de la pésima imagen que tiene en su propio pueblo, Nuevo Laredo”, porque señalan que allá de plano no la quieren, porque ni allá ganó en la contienda pasada, cuando buscó la senaduría y fue apabullada por sus adversarios.

EL DEATLLE es que, CHECO Guajardo se cobró “su retirada o su bono por indemnización, a lo Chino”, como señalan en el PRI, haciéndolo con marcada ventaja por tener el dinero en su poder, de cuya mayor parte de los últimos 5 melones, Jesús Hinojosa el de Finanzas del PRI estatal, “recibió también una migaja del suculento pastel”. Asegurándose que en todo este embrollo, “donde Checo Guajardo agandallo a Aida Zulema”, tiene metidas las manos el ex Gobernador Egidio Torre Cantú. Aunque señalan que Egidio, “también empezó a lanzar pestes contra Guajardo”, porque este lo desobedecía, pero eso que aluden “son valores entendidos” entre ambos, para seguir en la jugada y agenciarse la lana que provenía del Estado de San Luis Potosí.

PARA CONCLUIR les diré que, el escenario del PRI en Tamaulipas, se observa deprimente, esto ya lo hemos dicho aquí y, con esta clase de trapacerías que han venido saliendo a la luz pública, “peor le irá al tricolor, en las próximas contiendas”, como es el caso de la de la Diputación Local y sino “pal baile vamos”, porque en esencia, el PRI, con toda esta clase de barbaries o raterías, sigue demostrando que en su filas, “aún tiene a muchos catanes de recodo”, es decir “rateros a la alta escuela”, porque entre ellos mismos se atacan de manera contundente, como el reclamo y agarran sostenido ayer jueves por la mañana entre Aída Zulema Flores Peña y Sergio Guajardo Maldonado, pues los hechos así lo marcan.

