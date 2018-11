La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

NI AMNISTIA NI PERDON DE LOPEZ OBRADOR: PRI

Como que el PRI empieza a recuperarse de la madriza que le puso MORENA en las elecciones del 1 de julio del 2018; así lo creemos porque en un arranque muy tricolor la senadora y presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional, Claudia Ruiz Massieu, rechazó el perdón del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para los corruptos.

Categórica la gran dama del Revolucionario Institucional y senadora, dijo que el PRI “todos creemos que las instituciones tienen que hacer su trabajo y cumplir con su responsabilidad”, haciendo hincapié en que todos los servidores públicos “debemos acatar las leyes y comportarnos tal como lo manda nuestra legislación”.

En ese despertar del que hablamos la sobrina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, apuntó que en ese sentido “nosotros no podemos aplaudir que se busque de parte de una persona el subvertir a la ley, el declarar amnistías o que no cumplirán con la responsabilidad que tendrán las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción”.

Categórica Ruiz Massieu dijo que su partido no quiere amnistías para nadie, sino que se cumpla la ley, que las instituciones cumplan con su responsabilidad, que todos los servidores públicos rindan cuentas, PORQUE ESO NO PUEDE ESTAR SUJETO A LA VOLUNTAD DE UN PRESIDENTE DE LA REPUBLICA NI DE NADIE.

Dijo que solo acatando la ley se contribuirá a terminar con la impunidad y se responderá a la exigencia ciudadana de acabar con la corrupción.

Sobre del tema López Obrador afirmó que perdonará a los corruptos que no tengan iniciados procesos judiciales, ya que se gobierno no verá bien empantanarse al estar persiguiendo presuntos corruptos.

Apuntó que su plan es que hacia delante de su gobierno “no haya perdón para ningún corrupto”. “Que ya no se perdone a nadie y que se pueda juzgar al presidente si es corrupto, a sus funcionarios, a sus familiares y que se destierre la corrupción para siempre”.

Aclaró que todos los procesos judiciales que están en curso no se pueden detener, pues los Poderes Judicial y Legislativo son independientes.

“Yo no soy un cacique ni aspiro a ser un dictador, yo soy demócrata. Entonces, no es darle la órden al Poder Judicial o al poder Legislativo, que son independientes, de que se detengan procesos que se han iniciado por delitos de corrupción, todo lo que esté en curso se tiene que concluír y la autoridad competente lo tiene que resolver”, remarcó López Obrador.

Con un intenso frío el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, presidió el desfile en Ciudad Victoria, con el que se conmemoró en Tamaulipas y todo México ayer martes 20 de noviembre el 108 aniversario del arranque de la revolución mexicana, en el evento lo acompañaron los representantes de la SEDENA y la SEMAR, además del titular del Supremo Tribunal de Justicia, el alcalde Xicoténcatl González Uresti y la líder de los trabajadores burócratas Blanca Valles, además de funcionarios de los tres niveles de gobierno.

En su mensaje el mandatario estatal dijo que el aniversario de la revolución mexicana el movimiento social que dio lugar al país que hoy conocemos, “nos demanda mantener fresca ésta lección de la historia.

Remarcó que Tamaulipas vive hoy una transformación dirigida a recobrar el Estado de Derecho, la tranquilidad de las familias tamaulipecas y el acceso a más y mejores oportunidades para las próximas generaciones. “Alcanzar lo anterior -dijo– implica un cambio radical, no violento, con la fuerza de la educación, prevención y abatimiento de la pobreza y marginación social”.

Cabeza de Vaca, dejando ver su contento, no sabemos porque, convocó a los Poderes del Estado, partidos políticos, legisladores, miembros del Ayuntamiento, Iglesias y organizaciones de la sociedad civil, a unir esfuerzos y voluntades , para que los tamaulipecos continuemos en la paz y la transformación profunda que demanda nuestra realidad.

Por último remarcó que poner alto definitivo a los procesos de descomposición y reconstruír el tejido social, debe ser prioridad de todos los tamaulipecos.

Extraoficialmente trascendió ayer martes por la noche que el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, que fuera detenido y recluído en el penal de Ciudad Victoria desde el 6 de octubre del 2017, al que le imputan los cargos de enriquecimiento ilícito y operaciones de recursos de procedencia ilícita, supuestamente fue excarcela y trasladado al penal de alta seguridad conocido como El Altiplano, que se localiza en San Juana del municipio de Almoloya de Juárez del Estado de México, esto es a 90 kilómetros de la Ciudad de México.

El Altiplano, como reclusorio, está considerado como un penal de máxima seguridad y fue construido a solo 90 kilómetros de la Ciudad de México, para albergar a los capos del narcotráfico de más renombre en el país, en el que tiempo atrás estuvo recluido Joaquín “El Chapo” Guzmán”, del que logró escapar sin un solo disparo de por medio; por cierto nunca se supo como le hizo para horadar un túnel de kilómetro y medio sin que las autoridades carcelarias se percataran.

Con éste sorpresivo movimiento del traslado del Ing. Hernández Flores al penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, creemos que se acerca la hora de la verdad, por lo que suponemos que de un momento a otro sabremos si lo dejan en libertad o lo entregan las autoridades de México al gobierno de Estados Unidos. En lo personal esperamos que recobre su libertad.

Por cierto en Nuevo Laredo se acaba de llevar a cabo el Tercer Congreso Internacional de Enfermería que fuera organizado por la Facultad de Emfermería de esa pujante y valiente ciudad fronteriza, evento que fuera inaugurado por el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ingeniero y master en ciencias, José Andrés Suárez Fernández.

Nuestras antenas nos reportan que el objetivo de éste Tercer Congreso es el de intercambiar experiencias y difundir avances en investigaciones en temas de la Atención Plena y la integración de tecnologías en el Cuidado Holístico de Enfermería, entre otras cosas.

El evento titulado “Investigación en enfermería : hacia una nueva forma de cuidado”, fue inaugurado por el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, en el Centro Cultural de Nuevo Laredo, acompañado de la directora de a FENL, Nohemí Selene Alarcón Luna, además de la presidenta del Consejo Mexicano de Acreditación de la Enfermería (COMACE), Cinthya Patricia Ibarra González, además del director de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales (FCAyCS) de Nuevo Laredo, Luis Hernán Lope Díaz y la conferencista, Dra. Edilaine da Silva Gherardi Donato, de la Universidad de Sao Pablo, Brasil.

Por cierto en su mensaje inaugural el rector Suárez Fernández destacó la importancia de celebrar en la UAT éste tipo de eventos que acercan a los jóvenes nuevos conocimientos en sus disciplinas de estudio. Y vamos por más, tenemos rector.

