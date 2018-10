CORRESPONDENCIA

Ni democracia, Ni derecho…

Por José Luis Castillo

La convocatoria para la elección del nuevo Director de la antes Facultad de Derecho y Relaciones Públicas de la UAT, está a la vuelta de la esquina, por ello es que Armando Villanueva Mendoza, manifiesta su interés de participar en este proceso de elección y donde ofrece implementar planes y proyectos que permitan el crecimiento académico, que eleve a su vez los indicadores con los que se evalúan las escuelas y lo que es excelente y esperanzador, ahora le explico porque:

Son precisamente las malas cuentas e indicadores los que por sus bajos, muy bajos porcentajes hicieron perder de Co, la oportunidad para que la escuela siga otorgando maestrías a la población estudiantil, no hay presencia, ni está inscrito en una padrón nacional académico, hay un retroceso marcado, no hay ni un reconocimiento en ningún sentido profesional a esta facultad, al menos en los últimos años.

Las cosas y adulaciones para la ahora Unidad Académica Multidisciplinaria, “Francisco Hernández García”, están hechas al interior, poco o nadie reconoce lo que queda de nivel académico en la misma, en donde se han regalado títulos al por mayor, tanto en niveles de doctorado y maestrías, a través de un jurado simulado, cuya instrucción es precisa, todos pasan.

La llegada de Villanueva Mendoza, podría ser una oportunidad para que se trabaje con rectitud, con transparencia y se dé nivel a las áreas académicas de esta institución en donde los compromisos y las componendas han provocado que esta unidad académica en los últimos ocho años este marcada con una estela de corrupción y flojera.

Conozco a Villanueva Mendoza, desde mis buenos tiempos de estudiante, su rectitud, seriedad y profesionalismo, son los de siempre, por ello es que confió en que mi catedrático de la materia de Introducción al Estudio del Derecho, es una buen carta que seguramente si llega, pondrá a prueba su capacidad para sacar adelante a esta facultad que la verdad, ha sido presa de una “gavilla” de funcionarios y pseudo maestros que sólo ven su interés personal, no el colectivo y menos el educativo.

Ojalá que no suceda lo que en otras escuelas ha pasado, como ciencias jurídicas en Tampico, donde ni hubo elecciones, pero si un candidato interno que convocará hasta que él quiera a una nueva elección para renovar la dirección, al igual que en trabajo social o la antes facultad de comercio, donde por una parte llega un completo desconocido y por la otra, un director que gana la partida y se reelige de un manotazo para cuatro años más, casos donde por supuesto se evidencia que, ni hay democracia, ni es derecho.

Las intenciones de Armando Villanueva, son buenas, cuando propone a propios y extraños que pretende que las acciones económicas y académicas tengan la transparencia que se requiere y más aún, una característica de actuación y que se escuche a todos para tomar decisiones y vaya que esto hace falta porque insisto, las decisiones unilaterales que desde el tiempo de Carlos Hinojosa Cantú y el hora Director Enrique Alfaro Dávila, mantienen en el desastre académico a esta institución donde las maestrías doctorados patito, se otorgaron al mejor postor, a los amigos de los amigos, funcionarios o familiares de los mismos y sólo basta hacer una revisión a la biblioteca de la institución para poder darse cuenta que en cuanto a la existencia de tesis, cuyo número no es proporcional al de los egresados en las últimos años.

Por cierto que nada agradable ha sido para varios de los docentes de a deberás y con muchos años en la academia que así como sucedió en el pasado donde, un corruptazo ex director otorgo el grado de Doctor, a todos los miembros de su familia, ahora Enrique Alfaro, pretenda otorgar 10 tiempos completos para los que considera sus amigos e incondicionales, veremos…

2.-Y si de ser derechos se trata, alguien debería decirle a Mario Vargas, adscrito a la Secretaria de Educación, con sus plazas y horas adscritas indebidamente en ADG, que le baje dos rayitas a su actuar, cuando es él mismo y su títere, los que siguen empecinados en documentar y dar de baja a personas asignadas ahí a la misma dependencia y sus distintos departamentos, tan sólo por no ser de su agrado o su círculo de amigos.

La familiaridad de la esposa de Mario Vargas y la mama de su títere, le permitió estar ahí donde ahora medio desempeña su “trabajo” de lleva y trae, Mario, es el clásico funcionario que vivió al amparo del poder en las administraciones priistas, el mismo que gozo a manos llenas de viáticos y presupuestos y ahora como los camaleones cambia de color de acuerdo a su conveniencia acabándose los pocos amigos que le quedaban.

Insisto, alguien debería recomendarle que le baje y deje de andar hostigando a compañeros del medio a ubicarse y si quiere transparencia, pues que empiece por hacerlo el mismo, ¿estamos?

Mi correo joseluis_castillogtz@hotmail.com