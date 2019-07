T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

NI EL GUASÓN NI, NI AMÉRICO, PODRÍAN GANAR LA GUBERNATURA

POR EL ESCENARIO político que se vislumbra en MONRENA, el cual por cierto “no es nada preponderante”, podemos asegurar desde ahora que, ni HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ “el Guasón”, ni el Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, serían candidatos de MORENA al Gobierno de Tamaulipas, porque ninguno de los dos, “tienen sólida aceptación entre la grey Morenista” como para ganar la gubernatura, porque simplemente, “ambos no cuentan con el carisma de los tamaulipecos”, detalle por el cual creo y considero que, para esa nueva elección, tengan la certeza que “MORENA ya estará más desmoronada”, como hace tiempo lo dije en este espacio, porque el pueblo se ha dado cuenta que, en este Partido, hubo muchos advenedizos con suerte como los que ganaron Diputaciones Federales, “por el efecto AMLO y no por ellos”.

Y LO PEOR PARA el Movimiento de Regeneración Nacional, es que, la aparición “del perro pantorrillero” ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, vino a causarle mayor daño a este partido político, esto por mandato del Senador RICARDO MONREAL AVILA, el que por cierto “tras bambalinas”, con tiempo busca alistar su proyecto político, para intentar “convertirse en candidato Presidencial”, cuyo propósito, es su anhelo y aunque lo niegue por “respeto o temor a AMLO”, este objetivo político de Monreal, “es un secreto a voces”.

RESPECTO a los prospectos de MORENA, al Gobierno de Tamaulipas, les diré que, “El Guasón” ya la hizo, pero nada que ver con que pueda llegar a ser Gobernador, porque Héctor Martín, “no tiene sólida aceptación entre la sociedad tamaulipeca” eso, ya quedó comprobado, porque ya jugó por ese cargo y fue derrotado de manera aplastante, pero ya consiguió lo que pretendía, “UNA CHAMBA” como Sub Secretario de Educación, gracias a la lealtad a AMLO y que bueno porque “ya tiene un decoroso salario que no ganaba, ni en su negocio de carpintería y hechura de concinas integrales”. Y del Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, con todo respeto no tiene la altura ni el perfil de su respetable Sr. Padre ex Gobernador Américo Villarreal Guerra, (q.e.p.d), pues el médico es bueno en el ramo de la medicina, de eso no se tiene la menor duda, pero de ahí en fuera, como Senador, el galeno no está dejando rastros o huellas que bien valgan la pena. Pues su labor en el Senado “si no es gris”, “ya anda por ese rumbo”.

POR ESTA RAZÓN fundamental, en el ámbito electoral del partido color marrón, “no hay nada relevante en lo político” para el futuro electoral en el 2021, detalle por el cual aquí en Tamaulipas, podemos asegurar que, MORENA, “es un partido que está frito”, porque quiérase o no admitir, al menos en esta entidad, Morena, nada tiene que hacer, porque en las recientes elecciones, de “las 22 Diputaciones Locales, solo ganó una” y eso fue, casi de panzazo, lo que habla de que, los tamaulipecos, no ven con buenos ojos a los Morenistas, porque “MORENA, está plagada de priistas sátrapas y bandidos”, porque fueron saqueadores y autores de los flagelos de la corrupción y la impunidad y por eso, muchos Cartuchos quemados del quebrantado tricolor” emigraron del PRI a MORENA. Y por eso “irán a la bancarrota política”.

Y SI HABALAMOS del Neolaredense prófugo CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, este dejó de pisar el pueblo que gobernó, porque “dejó malas cuentas en su administración” y por esta causa, tarde o temprano tendría Canturosas que, “presentarse a responder ante las autoridades, sobre los faltantes millonarios”, ya detectados en su Gobierno, cuyas inconsistencias, tienen sustento pleno, al menos eso es lo que se comenta en el argot político de aquel puerto fronterizo. Y por este motivo, Canturosas, “ni de chiste podrían anotarlo” en Morena, para que busque la Gubernatura, como era su deseo, cuando era alcalde en Nuevo Laredo.

PERO APARTE de “los endebles prospectos” de Morena al Gobierno del Estado, por las razones expuestas, también debe recordarse que, “el perro pantorrillero” ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, por los escándalos, pantomimas y más por “la sarta de acusaciones infundadas” que este hizo a través de videos y redes sociales, contra el Gobierno de Tamaulipas, mas empinó a MORENA, porque los Morenos, por estar manchados de tricolores, como oportunamente lo dijimos aquí, “siguen sin tener aceptación entre el electorado”. Pues los hechos así lo muestran.

MORENA, fue fuerte por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, esa fue la realidad política de este partido, pero esa fortaleza, la han ido perdiendo, porque AMLO, “al estilo carros de agencia”, saliendo de la sala de exhibición se devalúan y ANDRÉS MANUEL, por sus malas acciones como Presidente de la República y ahora hasta con protestas de policías federales en su contra, se confirma que, “La esperanza de México”, que el tanto pregonó “va que vuela hacia el precipicio político”, porque el propio Presidente López Obrador, le ha venido fallándole a las familias de México, porque patentizó de manera reiterada que, “su gobierno se apegaría a los tres preceptos fundamentales” como son “EL NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR” y, “ya ha fallado, por lo menos dos de los tres” buenos propósitos que se trazó como gobernante, porque “ya ha mentido y traicionado al pueblo mexicano”. Porque “ni ha obrado contra los corruptos” lideres sindicales, ni contra políticos bandidos como lo decía, cuando andaba en campañas y además AMLO, ha incumplido en otras muchas promesas que dijo haría por el bien de los mexicanos. Y por eso sigue devaluándose.

POR ESTA RAZÓN, Morena continúa en declive en todo México y en Tamaulipas, pese a las ridículas acciones que pueda volver a hacer RICARDO MONREAL a través de “su perro pantorrillero” ALEJANDRO ROJAS, no lograrían reivindicarse, porque la gente “ya no quiere saber nada de ellos” y como no se vislumbran candidatos de peso pesado en Morena, para gobernador, aquí en la entidad, seguirán igual o peor como salieron en la elección de Diputados locales, porque repito y reitero que “el Guasón” Héctor Martín Garza González y el Dr. Américo Villarreal Anaya, “serían abanderados del montón” es decir, sin raiting político. Y sino pues “el tiempo es el que “os dará la razón”.

