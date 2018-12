PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

Ni ellos se ponen de acuerdo​

Hoy inicia en México la cuarta transformación, donde la voluntad de la ciudadanía pudo más que los intereses de las grandes empresas, que en cada proceso metía mano para manipular el resultado de las elecciones.​

Pues hoy finalmente tras 18 años de buscar la silla presidencial, Andrés Manuel López Obrador convierte en realidad su sueño de serle impuesta la banda presidencial, ahora si de verdad no como la vez pasada en la que se decía presidente de la república.​

Caravanas de los diversos puntos del país se aprestaron, desde el viernes a trasladarse a la Ciudad de México para concentrarse en la plancha del Zócalo, en la espera de que su máximo líder les dirija la palabra, ahí se espera estén presentes alcaldes, gobernadores así como otros que no se querrán perder tan importante fecha.​

Pero la asistencia será por su cuenta, ya que la invitación para la toma de protesta se giró para los jefes de estado, que desde la tarde del viernes llegaban procedentes de otras naciones, principalmente de América Latina.​

Quien de plano aceptó que no fue requerido, por lo que no era indispensable que se trasladara a la Ciudad de México y con ello gastos para el municipio, es el alcalde Mario López, esto fue al término de la cuarta sesión extraordinaria de cabildo, en la que se aprobó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2019, por un monto de $1,510,820,000.00, de los cuales el 100 por ciento del presupuesto, el 85 por ciento de los ingresos son de participaciones federales y fondos de programas de la federación.​

Enfatizando ante los medios de comunicación que se está trabajando en el tema de la austeridad, al bajar dos millones y medio en la nómina y un millón de pesos en compensaciones, recursos que están siendo canalizados a otras obras como la pavimentación, una de las principales demandas de la ciudadanía.​

Ahí el alcalde sin tapujos ante la prensa aseguró que el trasladarse hacia aquel punto de la republica significaría un gasto innecesario, independientemente que sería también tiempo que dejaría de atender sus funciones como alcalde y como su gobierno ya está aplicando aquello de la austeridad, pues decidió quedarse en la ciudad, pero eso si no se perderá la transmisión.​

Bromeando sobre que la transmisión la vería, junto con sus colaboradores en una pequeña pantalla de 20 pulgadas, ya en plan serio el edil este sábado se reunirá con su equipo para ver la transmisión de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, quien tiene a Matamoros entre las cinco ciudades en las que se realizara una millonaria inversión para obras y apoyo para combatir la pobreza extrema.​

Por cierto hablando de Morena, ni entre los diversos grupos que la componen se ponen de acuerdo, esto en alusión a que los matamorenses que buscan inscribirse en el programa de 68 y Mas, andan bien confundidos ya que mientras una regidora de este partido en el ayuntamiento de Matamoros, anda tratando de llevar agua a su molino, al canalizar a las personas interesadas a una oficina ubicada en la calle Quita y Abasolo (oficina que inicialmente había abierto en la pasada administración la ex regidora Leticia Sánchez Guillermo), Silvia Burgos quien será el enlace con José Ramón Gómez Leal coordinador en Tamaulipas de Andrés Manuel López Obrador, pues ya lanzo el llamado para que no se inscriban en esa oficina, ya que el registro real es el que se está haciendo casa, con personal bajo su mando.​

Y cambiando de partido la que anduvo en Matamoros a escondidas de la prensa, fue la dirigente estatal del PRI Yahleel Abdala, quien se reunió con la militancia priista, allá en un salón ubicado por la calle Primera, donde el ex alcalde Homar Zamorano acostumbraba a realizar sus eventos.​

Aunque hubo grandes ausentes, con lo que se demuestra que no todos apoyan a la joven dirigente, pero quien sí estuvo en dicha reunión es quien aseguran las malas lenguas será el candidato a la diputación local, nada menos y nada más que el ex alcalde Jesús de la Garza, a quien muchos matamorenses tienen muy presente cada vez que sus unidades motrices caen en algún bache. La pregunta es ¿qué empresario quera apostarle a un campaña así, cuando los pronósticos auguran malos resultados aun y cuando el prospecto asegure tener una bendición pesada y no tricolor sino más bien azul.​

Pues la joven Yahleel evito el encuentro con los medios, pero eso si ya cuando la lideresa había abandonado tierras matamorenses enviaron el boletín de prensa para informar sobre su visita, en la que se dice fue para escuchar a las opiniones de la base priista.​

Y siguiendo con líderes partidistas, pues resulta que el buen Francisco Kiko Elizondo le anda evadiendo reunirse con la militancia panista y es que durante el transcurso de la presente semana, se había citado a una reunión con el dirigente azul, como era de esperarse en primera fila se encontraba Ruben Reyes Urbina, casi, casi con la espada desenvainada y todo por la falta de respeto a los militantes al designar a Ricardo González como titular de la delegación en Matamoros, considerando esto una imposición. Pues ante el enojo de los azules Kiko pues termino por no asistir a dicho encuentro. ¿Miedo o precaución?​

Al que ya se le armo fue al alcalde de Ciudad Victoria Xicoténcatl González, todo por el cierre de la calle Hidalgo para convertirla en peatonal, sin previo programa de factibilidad, por lo que los comerciantes establecidos, pancartas en mano marcharon en protesta a lo que consideran una acción indebida por parte del edil.​

Pero lo que más tiene enojados a los comerciantes es que con esta acción del alcalde las ventas se les han desplomado en esta época de las consideradas como fuertes, aunado al incremento de los vendedores ambulantes en la zona, por lo que le exigen al alcalde Xico que se reabra a la circulación vial, hasta que no se cuente con un estudio que indique que es factible convertirla en peatonal.