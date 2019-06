EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

NI LAS BORONAS DEJAN

La que no dejó que su suplente cobrara al menos dos meses de sueldo en el Congreso de Tamaulipas fue la diputada Juanita Sánchez.

Ella se fue a hacer campaña a Reynosa al distrito 04, y dijo, “pero volveré” como el general Douglas MacArthur. Y ganó el pasado 02 de junio y regresó por sus quincenas.

Y luego luego regresó y su suplente Martha Rubio Moncayo tuvo que irse. Sí, la ley protege a Juanita Sánchez (PAN), pero…no hay que ser.

Y es que no quieren dejar ni las boronas. ¿Se acuerdan del pleito legal con Lázara Nelly González Aguilar, ex diputada federal y ex alcaldesa del municipio de Mainero? ¡Dejen algo, por favor!

Por otro lado tenemos que el bigotón más odiado de Tamaulipas, Egidio Torre, no quiere dejar las riendas del PRI.

Al menos eso dicen algunos tricolores que están molestos con el destino que le han dado a ese partido en Tamaulipas.

Aseguran que el exiliado en el municipio de San Pedro Garza García, va a poner a correr en pos de la presidencia estatal del PRI a dos de sus protegidos.

Señalan a Alejandro Etienne Llano (aún diputado local) y Mariana Rodríguez Mier y Terán, (diputada federal) como sus caballos negros para seguir teniendo la posesión del PRI Tamaulipas.

Y aunque este partido está prácticamente enterrado, todavía sigue siendo lucrativo tener el control, ya que para el 2021 habrá regidurías y diputaciones plurinominales que repartir.

Por cierto ¿sabe usted que el señor Egidio Torre Cantú, ex gobernador de Tamaulipas, tiene una mansión en Ciudad Victoria?

Pero no es la casa que usted está pensando. No es la del Fraccionamiento Los Naranjos, justo al lado de casa Tamaulipas. Es otra…chulada de casa.

También les cuento que al que le salieron mal los cálculos políticos es al aún diputado local del PAN Ciro Hernández del municipio de Altamira.

Y es que el legislador, horas antes del día de la votación, le pedía a los ciudadanos a través de un video que reflexionaran su voto pensando si las autoridades panistas de Altamira habían hecho bien su trabajo.

En sí eso no es malo, pero el legislador lo hacía en un tono sugiriendo que no votaran por los candidatos de su partido en Altamira.

Fue más que insistente en que deberían ver si sus compañeros de partido en el poder local altamirense habían hecho bien su trabajo. Casi casi pedía el voto en contra.

Incluso llegó a decir que a él le hubiera gustado mucho haber sido candidato y ser evaluado el 02 de junio. Se le veía dolido.

Hay que decirlo, no dijo directamente “no voten por el PAN de las autoridades de su municipio”, pero casi todos así lo entendieron. Y pues, le salió todo mal ya que el PAN ganó.

Ahora muchos se preguntan qué va a hacer Ciro Hernández después de que en unas semanas deje de ser diputado local. A la autoridad local los ciudadanos le refrendaron su confianza votando por los candidatos a diputados locales del PAN.

Esos votos a favor de los ahora diputados locales electos del panismo altamirense fueron por el buen trabajo de la autoridad local y debieron dolerle mucho a Ciro Hernández.

Y pensar que sus primeras oportunidades en el servicio público de Altamira se la dio precisamente un presidente municipal del que ahora su esposa es alcaldesa.

MAQUIAVELITO

…MORENA propone recortar en un 50 por ciento el presupuesto a partidos políticos.

Eso no sería mala idea si MORENA en el poder presidencial con AMLO no estuviera repartiendo millones y millones de pesos en tarjetas de débito y con colores de ese partido.

Eso sembraría inequidad en el ámbito electoral. Por lo que sí, que rebajen el presupuesto a los partidos, pero que MORENA en el poder presidencial deje de repartir dinero a diestra y siniestra para hacer clientela electoral.

[email protected]