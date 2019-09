CORRESPONDENCIA

Ni me doblo ni me vendo…

Por José Luis Castillo

Así de manera rápida y efectiva para evitar “agandalles” de falsos redentores o que otros saluden con sombrero ajeno adjudicándose triunfos que no les corresponden, la Sección 30 del SNTE dio a conocer un nuevo logro que obtuvo, a nivel nacional en donde se beneficia a poco más de 20 mil jubilados de Tamaulipas.

En conferencia de prensa y acompañado por algunos integrantes de su comité Ejecutivo Seccional Rigoberto Guevara Vázquez, dio a conocer este logro sindical, después de que el Décimo Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, dictó una jurisprudencia que determina que la actualización, pago o límite de una pensión, debe aplicarse en Salario Mínimo y no en Unidades de Medida y Actualización.

Uno de los criterios que sustentan la jurisprudencia dictada por el tribunal colegiado del primer distrito, fue promovida y ganada por el Colegiado Nacional Jurídico del SNTE, y basada en la tesis de que debe aplicarse en salario mínimo y no en UMAS, por ser la pensión, una prestación de Seguridad Social, derivada de la relación de trabajo, y l cual deberá aplicarse obligatoriamente a parir de este 23 de Septiembre.

Los maestros jubilados e incorporados al SNTE, andan de fiesta porque el problema de las famosas UMAs los traía seriamente preocupados, ahora con esta acción legal pasara a la historia como también se recordará el triunfo logado por la organización sindical en beneficio de los trabajadores de la educación.

Hay que decirlo como lo dijo textualmente el maestro Rigoberto Guevara, es una lucha en una ruta jurídica, que con agrado acogió el SNTE, y será a partir del 23 de septiembre, la fecha en que se aplique este calculo que favorece a los hermanos jubilados como él los llamo y donde hizo un reconocimiento a las instituciones que hicieron posible ese logro.

2.-Acuse de recibido la serie de peticiones, sugerencias, emisarios y la demostración del abuso de poder que ejercen Carlos Alberto Cardona Avalos y Alfredo Cardona Morales, quienes con sus acciones no hacen más que demostrar la red de corrupción que han tejido a lo largo de su actividad en la administración pública, lucrando con recursos oficiales y traficando con las propiedades de la administración pública.

Mandaderos, recaderos, oficiosos, chismosos y hasta funcionarios de dependencias y organizaciones, han intervenido por este par de “angelitos”, que incluso han pedido que le digan a mi jefe, aunque le diré que en todos los casos, sus defensores no niegan nada de lo que se ha publicado, más bien piden paz a cambio de unos cuantos beneficios, a ellos les dejo claro y como dijo el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, “ni me vendo, ni me doblo” y aún falta una serie de denuncias que se han hecho en contra de estos personajes, como el hecho que el profesor tiene problema de adicción al alcohol ya le daré cuenta de ello.

3.-Mis respetos al obispo de la Dioses local que se ha vuelto un crítico férreo del sistema, ahora dice que la derogación de la reforma educativa es un retroceso para la educación, interesante cuando dice que esto fue una promesa que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo a la coordinadora cuando andaba en campaña, interesante porque opina de todos los temas, menos del suyo, el católico.

Antonio González Sánchez, refiere que el presidente de la república se contradice en sus discursos de cero privilegios, y con la derogación de la reforma educativa se contradice cuando hace este tipo de acciones legales que dejan ver precisamente este tipo de privilegios.

Insisto, recurrente en sus declaraciones en contra del Gobierno Federal, en abordar diversos temas de índole político, sin ver el problema real que enfrenta la iglesia católica, la falta de feligreses y la falta de voluntad y oficio de los sacerdotes que en vez de aglutinar a nuevos creyentes con sus acciones e infinidad de requisitos para cualquier trámite en sus iglesias los alejan, así de fácil.

