CORRESPONDENCIA

Ni muy muy, ni tan tan…

Por José Luis Castillo

En lo que se ha denominado como el año de la austeridad para el gobierno del Estado y los poderes judicial y legislativo por los recortes presupuestales que se aplicaron desde el Gobierno federal a programas de carácter nacional, a partir del primer día de este 2020, ya se realizan las estrategias para cuidar el recurso y evitar gastos innecesarios que pudieran impactar incluso en los servicios que se prestan a la sociedad.

Así pues es el Congreso del Estado, a través de Gerardo Flores Peña, quien revela que la aplicación del recurso es cuidado a más no poder, que son los mismos diputados los que tienen que solventar algunos gastos de sus oficinas, no lo dijo, pero ellos han puesto hasta para el café, el papel de baño y hasta para las copias.

Aunque el pastor Congresal se “amacizo”, y no a soltó prenda, de buena fuente sabemos que desde los tiempos de Carlos García y Glafiro Salinas, hubo un excesivo gasto, que los dejo hasta sin agua y provocó el corte de luz en el palacio legislativo, aun cuando lo quisieron hacer pasar como un corto circuito, se llevaron hasta la morralla.

Lo cierto es que para evitar esas pifias, desde ahora Gerardo Flores ahora sí con toda la responsabilidad y administración absoluta del presupuesto espera dar buenas cuentas en lo legislativo y lo administrativo, porque ahora será él, sin compartir la responsabilidad, quien diga cómo se gasta el recurso.

“Gastaremos, solo en aquello que sea necesario”, dijo el pastor congresal, aunque habría que estar atentos porque aún subsisten ahí algunos vivales de las pasadas legislaturas que se la saben de todas todas y que se quedaron acostumbrados a gastar y llenarse las bolsas con dinero ajeno a lo lindo.

Aunque no lo dijo abiertamente, pero si lo dejo entrever, existe la posibilidad de cancelar el proyecto de hacer en este año un congreso itinerante cuando mencionó, “estamos en la mejor voluntad de hacerlo pero hay que ver la austeridad,” referencia realizada en un primer encuentro que sostuvo con los medios de comunicación, convocados por su Jefa de prensa Mariana Mondragón.

2.-el primer mandatario estatal convocó a los integrantes de su gabinete a dar el extra en este año que está iniciando.

Como acostumbra en las instalaciones de la torre bicentenario, Francisco García Cabeza de Vaca, convocó a los integrantes de su gabinete a redoblar esfuerzos en cada área de la administración estatal y mantener su compromiso con el Estado y las familias tamaulipecas.

“Este año a pesar de los recortes que se dieron, estamos convencidos de que sacaremos adelante al estado con diversas acciones que llevaremos a cabo”, refiriéndose a las acciones de austeridad como ya se lo mencionábamos líneas arriba, lo cual les permitirá ser más eficientes en la aplicación de los recursos para este 2020.

3.-El que se volvió a acordar de sus orígenes es nada menos el Senador priista morenista Américo Villarreal Anaya, quien se hizo presente dicen que para festejar a las enfermeras en su día.

Américo Villarreal, a decepcionado a muchos y aun cuando tiene aspiraciones de ser gobernador de la entidad por el partido que lo arropó para llegar a la senaduría después de haber vivido muchos años del PRI y de la sombra de su padre el ex Gobernador del mismo nombre, muchos de los ciudadanos tamaulipecos ya no quieren saber de él, pues refieren que el Sub Secretario de Atención y Calidad Hospitalaria en los tiempos de Eugenio Hernández Flores, los tiene en visto desde que asumió el poder en el senado.

Por eso da risa cuando se quiere colgar de este tipo de festejos y más cuando se dice que “el legislador tamaulipeco integrante del grupo parlamentario de MORENA, hizo un reconocimiento a la mujeres y hombres que en el ejerció profesional de la enfermería, con su dedicación y compromiso, brindan una atención eficaz, oportuna, segura y de calidad a todos los ciudadanos”, buen rollo, buen discurso, pero no pasa de ahí es convenenciero el médico, igualito que otros como Erasmo González Robledo y la dama del sur también legisladora por ese partido.

Mi correo, joseluis_castillogtz@hotmail.com