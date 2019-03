T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“NI UN PASO ATRÁS”, CONTRA ROMERO DESCHAMPS

TRAS 25 Años de “Poder Político y Económico”, el aun líder nacional petrolero CARLOS ANTONIO ROMERO DESCHAMPS, “ya no aparece por ningún lado”, señalándose en los medios políticos de México, que este ultra influyente y poderoso dirigente del sindicato de PEMEX, por su ausencia, ya está “prácticamente declarado prófugo de la justicia”, porque en los gobiernos pasados, “durante los festejos de la Expropiación Petrolera”, Romero, era el principal antagonista de esta clase de eventos, pero hoy en día, nadie sabe dónde se encuentra refugiado este líder de la máxima industria del país, el que sin duda “será apercibido legalmente”, y por tanto, “tendrá que rendir cuentas claras”, no ante el Gobierno, si no ante los trabajadores petroleros denunciantes.

SIN EMBARGO, las autoridades de la Fiscalía General de la República, hasta el momento, no han emitido pronunciamiento judicial alguno, sobre si Carlos Romero Deschamps, “tiene o no” ordenes de aprehensión, pero como en su contra existen denuncias de miles de obreros petroleros agraviados, por esta razón, se presume que el citado dirigente del STPRM, “haya decidido esconderse y evitar sorpresas” y consecuentemente, tomar las precauciones de rigor, para no caer “en manos de la ley” por los pendientes que se aduce, tiene en su haber. Y en estas mismas circunstancias legales, se encuentran los 36 correligionarios de este líder, entre estos, los ya señalados dirigentes de la Sección I de ciudad Madero EDRAS ROMERO VEGA y el de la Sección 36 de Reynosa MOISÉS BALDERAS CASTILLO.

ESTE TEMA, que es de amplio conocimiento entre la grey petrolera de todo México, ha venido recobrando enorme relevancia, porque así como en Tamaulipas, en Villa hermosa, Tabasco, Salina Cruz, Oaxaca, Salamanca, Guanajuato, Poza Rica, Veracruz y en todos aquellos lares, donde hay dirigencias locales del Sindicato de Pemex, los trabajadores petroleros “sometidos por el yugo” de Carlos Romero Deschamps, se mantienen al tanto, a fin de saber si las autoridades del nuevo Gobierno Federal, que preside el Lic. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, “les harán o no justicia”. Confiando los indignados petroleros disidentes, en que se aplique la ley al potencial delincuente, porque “ya es tiempo de que se acabe con “el temible cacicazgo petrolero” impuesto desde hace más de 25 años, por el hoy prácticamente prófugo de la justicia, CARLOS ANTONIO ROMERO DESCHAMPS.

ALLÁ en MÉXICO, numerosos trabajadores petroleros afectados por Carlos Romero Deschamps, a través de sus abogados, presentaron ante la Procuraduría General de la República, la denuncia 390/2018 el día 15 de marzo del pasado año 2018, en la que acusan “al hoy casi prófugo de la ley” líder nacional petrolero, por una serie de delitos que, según los leguleyos, están debidamente sustentados y configurados en derecho, razón de más por la que, “el ex ultra poderoso líder”, no se confía y por ello, ya no aparece por ningún lado, pero según los denunciantes, (firmantes en la formal querella) Romero Deschamps, “tendrá que ser requerido judicialmente” y buscado por las autoridades del Poder Judicial.

UNO DE LOS agravios que, los quejosos señalan “con marcado índice de fuego” es que, en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Carlos Romero Deschamps, “para evitar ir a la cárcel”, según versión de los afectados, “hipotecó hasta el 2035, a favor de PEMEX, las cuotas sindicales de los trabajadores” y si él hizo eso, entonces la interrogante es: “cómo subsiste el sindicato” ubicado en la calle Zaragoza No. 15 de la alcaldía Cuauhtémoc, (antes delegación), asegurándose que Romero, tiene años de no rendir cuentas a la clase obrera y peor aún, “los había tenido sometidos” para que no se opusieran a sus canalladas, para el verse favorecido, cuya cuestión es del dominio de los obreros petroleros disidentes de todo el país

LOS RECLAMOS de los trabajadores petroleros son: El que Romero Deschamps, haya dispuesto, sin el aval o el consentimiento de la clase obrera, “de las cuotas sindicales”, como también haberse apropiado de los bienes muebles e inmuebles del sindicato, pero sobre todo “haber consumado el PREVARICATO, “al desaparecer el fideicomiso” del fondo laboral, afectando con esta contumaz decisión, las pensiones a los obreros y a las viudas de los trabajadores fallecidos”, cuya criminal acción, es de las más tomadas en cuenta en la demanda penal expuesta contra este líder petrolero, quien por su gran imperio petrolero y su enorme influencia política, fue varias veces senador de la República y también Diputado Federal, de quien diremos, “todo el tiempo fue un legislador netamente improductivo”.

EXPLICAN denunciantes que, Carlos Romero Deschamps, hizo caso omiso “a lo de la primicia” del sindicato, respecto a la obligación que tiene el organismo, “para defender los derechos laborales de los petroleros”, cuya cuestión jamás atendió, porque él, todo el tiempo que ha estado al frente del Sindicato del STPRM, ha hecho lo que le ha dado su gana, poniéndose al lado de la empresa PEMEX, pero hoy en este nuevo Gobierno del LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, confían los denunciantes, “ya no habrá quien proteja y solape” a este venal cacique del Sindicato de Petróleos Mexicanos.

LOS QUEJOSOS finalmente, aducen tener confianza en las autoridades judiciales del nuevo Gobierno Federal, para que, la investigación 390/2018, continúe su curso, es decir, sin que nadie se interponga “para salvar de la prisión” al Secretario General del Sindicato de Pemex Carlos Antonio Romero Deschamps, quien “de ipso facto”, sabe que, “por haber dejado en plan de indefensión a los trabajadores”, tendrá que responder a la acusación en su contra, en cuyo caso aseguran, “YA NO SE DARÁ NI UN PASO ATRÁS”, porque Romero, “no se midió para actuar con marcada saña inaudita”, contra las familias de los trabajadores petroleros que, no comulgan con su política de monopólica.

Por hoy es todo y hasta mañana.

