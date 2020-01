LA@RED

NI VENCEDOR NI VENCIDOS, HUBO EMPATE

Rubén Dueñas

Según nuestras antenas ayer martes quedó superado el diferendo entre el gobierno federal y los gobernadores de la GOAN del PAN, los que fueron exhibidos por no asistir a las reuniones de seguridad; pero, pero, pero, en la reunión que tuvieron todos los gobernadores de la CONAGO en Palacio Nacional con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, demandaron que la gratuidad prometida en el Insabi sea clara y no solo discursiva y mantuvieron su posición a favor del Seguro Popular.

Durante la mañanera el mandatario nacional avizoró lo que iba a suceder, pero dijo esperar los gobiernos estatales acepten integrarse al Insabi, el cual es un esquema de coordinación voluntaria a través de la firma de un convenio de colaboración entre las autoridades estatales y el gobierno federal. Estimó que si no todos la gran mayoría va a trabajar en éste plan conjunto para mejorar la salud y la atención médica.

López Obrador reconoció que con esto también se ha hecho algún ruido, porque algún gobernador declaró que no va a aceptar, por lo que puso en claro que el sumarse al Insabi en voluntario no obligatorio. Luego dijo tener información de que no son seis los gobernadores que están en contra, ya que la mayoría ha aceptado.

Cabe señalar que desde el pasado 11 de enero El Universal publicó que son seis estados los que rechazaron la entrada del Insabi y seguirán atendiendo bajo el esquema del Seguro Popular.

Esto luego de que los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco; de Guanajuato, Diego Sinhue; de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; de Querétaro, Francisco Domínguez; de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, todos ellos del Acción Nacional y de Jalisco, Enrique Alfaro, del Movimiento Ciudadano, no han firmado el convenio de colaboración con el gobierno federal.

Los gobernadores de la GOAN señalaron la importancia de la gratuidad, pero de igual modo hicieron hincapié en la eficiencia, oportunidad, calidad, sostenibilidad y viabilidad.

Remarcaron que no es prudente politizar el tema de la salud y adelantaron que la Asociación de Gobernadores del Acción Nacional presentará una propuesta sobre el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi). Propuesta que se conformará con la opinión de los nueve gobernadores del PAN.

En la reunión que encabezó el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, los mandatarios estatales y el gabinete de Seguridad Pública cerraron filas y establecieron un solo frente para encarar la situación de inseguridad que afecta al país. Acordaron anteponer la neutralidad política y trabajar de la mano para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Durante el encuentro los mandatarios estatales y el secretario de Seguridad, Durazo Montaño, también convinieron en que sin importar el horario de la reunión del Gabinete de Seguridad los gobernadores de la GOAN podrán ser representaron por funcionarios de alto nivel de su gobierno, con lo que se superó el problema.

Un ejemplo vivo de que en el 2019 se desplomó la creación de empleos en el país, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está reportando que en el año que recién acaba de terminar se crearon 342 mil 77 fuentes de trabajo, que en números redondos es más o menos las mitad de los 660 mil 910 que se crearon en el 2018. No sabemos a quien culpar : a Calderón, a Peña Nieto o López Obrador, usted me dice.

Es increíble para nosotros hasta donde ha llegado la delincuencia organizada, así lo creemos porque días atrás en Celaya, Guanajuato los criminales se metiéron al templo de la Virgen de San Juan de los Lagos, de la comunidad de Pelavaca, los que después de hacer varios disparos interrumpieron una boda que se estaba llevando a cabo en ese momento en esa iglesia y se llevaron al novio y a otra persona más, por lo que el pueblo no está feliz, feliz, feliz, como asegura el Presidente López Obrador.

Los gatilleros se escaparon del lugar en dos camionetas, habiendo asesinado en el camino a un motociclista y lesionaron a cuatro personas más. Ni quien pare a los sicarios. Solo su mamá o su abuelita, son las que les pueden jalar las orejas, pero hasta ahí, como lo ha señalado el mandatario, porque en lo personal no es amigo de las armas y a él lo cuida el pueblo, como lo ha dicho muchas veces.

El millonetas de Bill Gates, fundador de Microsoft, dijo al ser entrevistado por la CNN que ha pagado más de 10 MMDD en impuestos a lo largo de su vida, habiendo considerado que “debe pagar impuestos más altos” y pidió no beneficiar a la clase alta. Dijo estar en contra de las reformas tributarias del gobierno de Donald Trump, promulgadas desde hace un año y que según Gates se trató de medidas “regresivas”.

“Las personas más ricas tienden a obtener beneficios drásticamente mayores que la clase media o baja y esto va en contra de la tendencia que nos gustaría ver : los que están en la cima deben pagar más”, remarcó. Un buen consejo para López Obrador.

Por cierto el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, advirtió que la mayoría de los mexicanos están intranquilos por los problemas que enfrenta el país y aseguró que empiezan a perder la paciencia aunque al mandatario nacional no le quitan el sueño los problemas que enfrenta el país.

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, Monseñor Carlos Samaniego, criticó las iniciativas que desde el Congreso de la Unión se han impulsado para despenalizar el aborto.

Categórico dijo que “México es un desastre”, porque no hay quien marque el rumbo de las instituciones y se realizan propuestas de fundamentalismos so pretexto de democracia.

Como resultado de los procesos de evaluación y mejoramiento académico que impulsa el rector, ingeniero y master en ciencias, José Andrés Suárez Fernández, la UAT espera acreditar en éste año 20 programas educativos con estándares de calidad certificados por organismos externos reconocidos ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La Secretaria Académica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dra. Rosa Issel Acosta González, destacó que con ésta meta se espera incrementar el número de programas educativos en éste nivel de reconocimiento, tras sostener que durante el 2019 fueron 14 los programas que obtuvieron su acreditación nacional.

Agregó que se busca la excelencia en la calidad de los programas educativos, por ello, dijo que se hizo un diagnóstico de cada una de las carreras para que fuéran evaluadas. En el 2019 fuéron 14 los programas que obtuvieron su acreditación, es un reconocimiento importante, porque los estudiantes están integrados en un programa educativo con calidad a nivel nacional.

Adelantó que para éste 2020 que otros 20 programas cumplan también con los estándares de calidad y sean acreditados por organismos nacionales. “Actualmente tenemos un 92% de programas educativos reconocidos por su calidad”, remarcó. Y vamos por más.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx