Oscar Contreras

Nieto va a la Cámara de Diputados

La decisión que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador para ordenarle a la Fiscalía General de la República que solicitara a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, surgió de una investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Así lo confirmó la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados por lo que Santiago Nieto, titular de la UIF acudirá este martes 9 de marzo a informar sobre los principales aspectos que tiene dicha investigación, para que los legisladores se formen un criterio y puedan decidir si le quitan el fuero constitucional al mandatario tamaulipeco.

Es por esto que la comparecencia de Santiago Nieto tiene una gran importancia para conocer detalles del caso y será muy interesante que se conozcan dos aspectos:

Uno. Si el titular del UIF aporta nueva información.

Y dos. Sí los diputados le solicitan que dé a conocer resultados de otras denuncias que en los últimos días, al parecer, han surgido.

En estos dos aspectos recae el interés principal de su comparecencia, pero si Nieto no aporta nada nuevo y si los diputados no le solicitan más información sobre otras supuestas denuncias, es posible que el gobernador García Cabeza de Vaca pudiera estar a punto de salir bien librado de toda esta situación.

Y es que la principal acusación que tiene el gobernador Francisco Garcia Cabeza de Vaca es sobre la compra y venta de un departamento en Santa Fe, pero su abogado Alonso Aguilar Zinzer asegura que lo van a acreditar y no habrá que comprobar que el mandatario nada tiene que ver con narcotráfico, huachicolero, ni con la delincuencia organizada.

Por lo tanto, la solicitud de desafuero está resuelta y ahora solo se espera que Santiago Nieto no vaya a salir con alguna novedad o cualquiera de los diputados que integran la Comisión de Transparencia y Anticorrupción vayan a solicitar que se investiguen los rumores, chismes e inventos que han surgido a partir de que Andrés Manuel López Obrador filtró la solicitud de desafuero a la prensa que tanto critica todos los días.

Finalmente, es importante comentar que desde hace más de un año y medio la Unidad de Inteligencia Financiera tenía la investigación sobre el gobernador García Cabeza de Vaca y esto desde luego que lo sabía Andrés Manuel López Obrador, pero el tabasqueño esperó el momento más oportuno para sacarle provecho y así lo hizo…

El pleno de la Cámara de Diputados decidirá si desafueran al mandatario tamaulipeco precisamente dos días antes del día de la votación y por esto y el manejo mediático que le han dado a este caso, se ve que es más político que judicial por lo que podría quedar resuelto después de las votaciones, quedando García Cabeza de Vaca absuelto, limpio y listo para lo que sigue… Ni más ni menos.

Para finalizar, uno de los retos al que se enfrentó Chucho Nader cuando entró a la presidencia municipal de Tampico fue manejar con honestidad, transparencia y responsabilidad el presupuesto, porque el puerto tenía más de una década con manejos irregulares en su administración.

Sin embargo, el alcalde tampiqueño logró en poco tiempo consolidar una administración municipal confiable, pero en especial que diera resultados de tal manera que sus obras, programas y acciones que realiza su gobierno ha superado cualquier reto y ahora Tampico avanza y es un lugar de progreso.

De tal manera que por el eficiente manejo de los recursos financieros, la administración del presidente Chucho Nader obtuvo la calificación AA-/M por parte de la Calificadora PCR Verum, la cual determinó que el buen manejo financiero, bajo nivel de endeudamiento respecto a sus ingresos disponibles; y a la buena y consistente generación de ingresos propios fueron determinantes para lograr la citada calificación.

Por ello, Chucho Nader comenta que gracias al manejo responsable y eficiente de las finanzas se superarán las 400 cuadras pavimentadas en las distintas colonias de Tampico y expresó: «no hemos bajado la guardia, por ello seguimos disminuyendo de manera importante el grave rezago que en materia de pavimentación existía al inicio de nuestra administración.» ¿Qué les parece?

De salida. Como si MORENA no tuviera suficientes conflictos internos con el asunto de Félix Salgado Macedonio en el estado de Guerrero y el cual pudiera contagiar a sus candidatos en el país, en Tampico los reales y verdaderos morenistas protestaron por la incursión de posibles candidatos sin «arraigo politico» y señalaron que los van a impugnar, si es que su partido trata de imponerlos y desde luego que esta protesta demuestra que MORENA no tiene orden entre sus filas y no se ve quien pudiera evitarles el fracaso electoral al menos en Tampico.

